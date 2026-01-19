Сайт Конференция
Zelikman
AMD Ryzen 7 9850X3D был разогнан до частоты 5,75 ГГц по всем ядрам
Этот результат лишь на 250 МГц выше результатов предыдущей модели. Ожидается, что в скором будущем результат будет улучшен.

Появились первые результаты ручного разгона игрового процессора AMD Ryzen 7 9850X3D. Энтузиаст под ником OC_Beer на форуме Overclock продемонстрировал, что новинка способна стабильно работать на частоте около 5,75 ГГц для всех ядер.

AMD Ryzen 7 9850X3D

Это достижение стало возможным на материнской плате GIGABYTE X870 AORUS Tachyon ICE. Хотя подробности настройки не раскрываются, такой результат вполне ожидаем. Новый чип имеет заявленную максимальную частоту в режиме boost до 5,6 ГГц для одного ядра, что на 400 МГц выше, чем у предшественника Ryzen 7 9800X3D. Ручной разгон предыдущей модели позволяет добиться около 5,5 ГГц на всех ядрах, так что прирост в 250 МГц не выглядит экстремальным.

Для стабильной работы на таких частотах, вероятно, потребовалась продвинутая система охлаждения. Стоит отметить, что подобный разгон не всегда даёт значительный прирост производительности в играх, но остаётся популярным способом выжать максимум из «кремния» для энтузиастов.Результаты разгона

Ожидается, что с выходом процессора в продажу появятся и более впечатляющие результаты. Эксперты предполагают, что лучшие экземпляры чипов смогут приблизиться к отметке в 6,0 ГГц при использовании топового охлаждения. А для установления рекордов частоты энтузиасты, вероятно, будут стремиться преодолеть планку в 7,0 ГГц. По крайней мере, на базовой модели 9800X3D такие результаты уже были продемонстрированы. Официальный релиз Ryzen 7 9850X3D и снятие эмбарго на обзоры ожидаются 29 января 2026 года.

#amd #процессоры #разгон #оверклокинг #ryzen 7 9850x3d
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Billi Bons
00:00
Очень крутое решение. Очень жду, что начнут массово делать такие платы с мощными процами и встройкой, а также корпуса Micro ATX разных типов и форматов.
Minisforum выпустит для настольных ПК Mini-ITX плату BD395i MAX со встроенным Ryzen AI Max+ 395
Dentarg
23:53
Только иммерсионное охлаждение тогда уж) А ещё мастхэв - прога Fan Contol, которой можно привязать, например, корпусные вертушки к скоростям пропеллеров на видеокарте. Если вторые выключены, то и перв...
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
Китя.
22:32
Но мой результат без фейка ловчее.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
22:28
Нашел деда всё-таки тест. Вот он что выкладывал. Так посмотришь на его ПК пушка. Эх жалко что фейк. Но дедуль молчи это знак согласия что это фейк.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
swr5
22:19
Почему вообще потребитель должен чего-то там принимать? При покупке его вообще поставили в известность об этом? Потребители бегут в магазин покупая часы, телевизоры, ноутбуки, смартфоны, холодильники ...
Carscoops: Toyota самостоятельно передавала данные о вождении, подняв страховой тариф клиента
Котяк Учёный
22:09
То бишь, вы убрали то, что жрёт на ПК ресурс в Виндоус, на ПК с Хуёвыми характеристиками, и у вас прирост? Кхм. Даже не знаю, а может вам ещё предложить выключить торрент при онлайн игре, и браузер п...
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Никита Абсалямов
21:52
Проходите... не задерживайтесь...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Роман Ефимочкин
21:50
За такие фейк новости пи...ров нужно кидать на передок !!!!
Коммерсант: За неполный январь в России могли заблокировать до 3 млн карт и счётов физических лиц
Worf
21:24
я полностью согласен, затр хали уже, особенно пиз юки с китайским гов ом, ночью невозможно ездить, им то хорошо, а я не вижу совершенно ничего. лишать прав на год и всё будет ок!!!!!
Autonews: Национальный автомобильный союз предложил увеличить штрафы за ксенон в 60 раз
Сергей Анатолич
21:17
Наконец то. Было ж понятно с первого Zenfone, что это провал. Со вторым намучился, дерьмо которое поискать. Зачем то купил третий, такая ж хрень. Делайте то, что у вас получантся лучше всего, видюхи и...
Asus полностью уходит с рынка смартфонов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter