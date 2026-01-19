Появились первые результаты ручного разгона игрового процессора AMD Ryzen 7 9850X3D. Энтузиаст под ником OC_Beer на форуме Overclock продемонстрировал, что новинка способна стабильно работать на частоте около 5,75 ГГц для всех ядер.
Это достижение стало возможным на материнской плате GIGABYTE X870 AORUS Tachyon ICE. Хотя подробности настройки не раскрываются, такой результат вполне ожидаем. Новый чип имеет заявленную максимальную частоту в режиме boost до 5,6 ГГц для одного ядра, что на 400 МГц выше, чем у предшественника Ryzen 7 9800X3D. Ручной разгон предыдущей модели позволяет добиться около 5,5 ГГц на всех ядрах, так что прирост в 250 МГц не выглядит экстремальным.
Для стабильной работы на таких частотах, вероятно, потребовалась продвинутая система охлаждения. Стоит отметить, что подобный разгон не всегда даёт значительный прирост производительности в играх, но остаётся популярным способом выжать максимум из «кремния» для энтузиастов.
Ожидается, что с выходом процессора в продажу появятся и более впечатляющие результаты. Эксперты предполагают, что лучшие экземпляры чипов смогут приблизиться к отметке в 6,0 ГГц при использовании топового охлаждения. А для установления рекордов частоты энтузиасты, вероятно, будут стремиться преодолеть планку в 7,0 ГГц. По крайней мере, на базовой модели 9800X3D такие результаты уже были продемонстрированы. Официальный релиз Ryzen 7 9850X3D и снятие эмбарго на обзоры ожидаются 29 января 2026 года.
