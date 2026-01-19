Этот результат лишь на 250 МГц выше результатов предыдущей модели. Ожидается, что в скором будущем результат будет улучшен.

Появились первые результаты ручного разгона игрового процессора AMD Ryzen 7 9850X3D. Энтузиаст под ником OC_Beer на форуме Overclock продемонстрировал, что новинка способна стабильно работать на частоте около 5,75 ГГц для всех ядер.

AMD Ryzen 7 9850X3D

Это достижение стало возможным на материнской плате GIGABYTE X870 AORUS Tachyon ICE. Хотя подробности настройки не раскрываются, такой результат вполне ожидаем. Новый чип имеет заявленную максимальную частоту в режиме boost до 5,6 ГГц для одного ядра, что на 400 МГц выше, чем у предшественника Ryzen 7 9800X3D. Ручной разгон предыдущей модели позволяет добиться около 5,5 ГГц на всех ядрах, так что прирост в 250 МГц не выглядит экстремальным.

Для стабильной работы на таких частотах, вероятно, потребовалась продвинутая система охлаждения. Стоит отметить, что подобный разгон не всегда даёт значительный прирост производительности в играх, но остаётся популярным способом выжать максимум из «кремния» для энтузиастов. Результаты разгона

Ожидается, что с выходом процессора в продажу появятся и более впечатляющие результаты. Эксперты предполагают, что лучшие экземпляры чипов смогут приблизиться к отметке в 6,0 ГГц при использовании топового охлаждения. А для установления рекордов частоты энтузиасты, вероятно, будут стремиться преодолеть планку в 7,0 ГГц. По крайней мере, на базовой модели 9800X3D такие результаты уже были продемонстрированы. Официальный релиз Ryzen 7 9850X3D и снятие эмбарго на обзоры ожидаются 29 января 2026 года.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxRYHTd5H6