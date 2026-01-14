Также аналитики считают, что производители могут вернуться к выпуску устройств с 4 ГБ оперативной памяти.

Аналитики прогнозируют рост себестоимости производства гаджетов на 25% уже в 2026 году. Это грозит потребителям не только подорожанием, но и неприятным сюрпризом: возвращением конфигураций с 4 ГБ оперативной памяти в бюджетный сегмент.

Стоимость ключевых компонентов достигла рекордных отметок. По данным Omdia, цена мобильной памяти LPDDR выросла более чем на 70%, а накопителей NAND — на 100%. Доля памяти в себестоимости смартфона, по оценкам TrendForce, увеличилась с 10-15% до 20%, ставя производителей в сложную ситуацию.

«Нет организации, которая могла бы его избежать», — заявил со-генеральный директор Samsung.

Даже Apple, по слухам, отправляет руководителей в длительные командировки для срочных переговоров с производителями памяти. Производителям придётся выбирать: урезать характеристики или повышать цены, а первый шагом может стать снижение объёмов оперативной памяти в базовых версиях. Второй путь сделает флагманы на новых 2-нанометровых чипах, стоимость которых для брендов превысит 300 долларов, недоступными для многих покупателей.

Иронично, что причиной кризиса стал бум искусственного интеллекта. Компании вроде Nvidia, заранее оплатившие огромные партии памяти для ИИ-чипов, обезопасили себя, но их действия спровоцировали кризис для всей индустрии. Ситуация не изменится быстро: дефицит, как ожидается, продлится до конца 2027 года.