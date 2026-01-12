Азиатский регион оказался одним из наиболее уязвимых к дефициту на рынке оперативной памяти.

Рынок оперативной памяти переживает настоящий кризис. Цены на модули DDR5 достигли критических высот, и особенно заметно это на южнокорейском рынке. Отдельный модуль на 16 ГБ теперь может стоить 270-300 долларов, а комплект на 32 ГБ — от 450 до 500 долларов. Комплекты с поддержкой XMP и EXPO для геймеров стартуют уже с отметки в 500-650 долларов, и это не топовые решения, а варианты среднего уровня.

Модули оперативной памяти DDR5

Ситуация выглядит особенно сложной на фоне того, что всего несколько месяцев назад за эти деньги можно было купить высокочастотный комплект на 64 ГБ. Теперь же память рискует стать самым дорогим компонентом в сборке ПК.

Пока американские ритейлеры ещё держат некоторые позиции, предлагая модули на 16 ГБ по 165-175 долларов, волна роста уже на подходе. Аналитики предупреждают: резкий скачок цен в США и Европе — лишь вопрос нескольких недель. Данные с Amazon и Newegg за декабрь 2025 года и январь 2026-го это подтверждают, средний рост цен за месяц составил около 30%. Например, комплект на 32 ГБ DDR5-6400 подорожал с 387 до 547 долларов, а набор на 96 ГБ взлетел с 789 до 1088 долларов.

Огромный спрос со стороны ИИ-сегмента перетягивает на себя производственные мощности и сырьё. Компании, которые занимаются упаковкой и тестированием чипов памяти для дата-центров, уже объявили о повышении цен на 30% из-за лавины заказов. Обычные потребители оказались в хвосте этой очереди. Производители фокусируются на дорогих серверных решениях, где прибыль выше, а поставки на розничный рынок сокращаются и дорожают. Цены на ОЗУ

Эксперты отрасли говорят, что это только начало. Ожидаются дальнейшие «постепенные шаги» в корректировке цен. Ситуация не стабилизируется в ближайшие месяцы, а значит, собирать новый ПК или апгрейдить старый станет существенно дороже.

Для обычного пользователя или геймера это означает простую вещь: бюджеты на сборку ПК придётся пересматривать. Тратить 500-600 долларов на оперативную память начального уровня — новая реальность. Высокопроизводительные комплекты для энтузиастов и серверные модули ECC RDIMM ушли в запредельную ценовую категорию в несколько тысяч долларов.

Всё указывает на то, что текущие, уже высокие цены в западных магазинах ещё не так критична. Следующая волна роста, идущая из Азии, вот-вот накроет весь мировой рынок, сделав оперативную память предметом роскоши в конфигурации любого компьютера.