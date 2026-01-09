В случае каких-либо проблем с поставками, все риски будут нести именно китайские компании

Nvidia вводит беспрецедентные правила работы с ключевым рынком — Китаем. Как сообщает Reuters, компания требует от местных клиентов полной предоплаты за заказы на мощнейший ускоритель H200. При этом соглашения не предусматривают возможности отмены или изменений. Такая жёсткая финансовая политика — это своеобразная «страховка» Nvidia от растущих регуляторных рисков. Бизнес компании в Китае за последние месяцы пережил серию резких поворотов: от отмены американских запретов на поставки, до внезапных рестрикций со стороны самих китайских властей, ограничивающих доступ своих компаний к этим чипам через расследования и жёсткую политику.

Дженсен Хуанг

Для Nvidia эта мера — способ обеспечить стабильный поток заказов и подготовить цепочку поставок к огромному ожидаемому спросу. Ранее сообщалось, что китайские технологические гиганты планируют заказать до двух миллионов чипов H200. Чтобы запустить и поддерживать производственные линии под такой объём, компании нужны гарантии и финансовая определённость. Полная предоплата становится такой гарантией.

Однако для китайских покупателей, крупнейших разработчиков ИИ-моделей, это создаёт серьёзные проблемы. Правительство страны не раз демонстрировало способность в одночасье менять правила игры, что может внезапно заблокировать доступ к уже оплаченным и ожидаемым поставкам. Фактически, клиенты берут на себя все риски. ИИ-ускорители Nvidia

У них, впрочем, почти нет выбора. Для обучения передовых нейросетей полноценных альтернатив чипам Nvidia пока нет. Это значит, что компания диктует условия. Ожидается, что, несмотря на все ограничения, продажи в Китае принесут Nvidia колоссальные 12 миллиардов долларов. Ситуацию усложняет и глобальная стратегия Nvidia. Компания уже фокусируется на следующих поколениях чипов — Blackwell Ultra и Vera Rubin, в то время как производство H200 требует от TSMC наращивания мощностей по устаревающему 4-нм техпроцессу. В таких условиях жёсткие финансовые условия для китайского рынка выглядят для Nvidia логичным шагом, перекладывающим риски на плечи клиентов.