По словам гендиректора компании, в индустрии NAND-памяти наблюдается та же динамика, что в сфере DRAM. При этом производители не могут нарастить производство.

Индустрия искусственного интеллекта, уже перевернувшая рынок графических процессоров и оперативной памяти, теперь вызвала беспрецедентный спрос на флеш-память NAND. Один из ведущих мировых производителей контроллеров для SSD, компания Phison, описывает сложившуюся ситуацию как «шокирующую». По словам генерального директора Phison Кхей-Сенга Пуа, отрасль столкнулась с непрерывным циклом роста, которого никогда ранее не наблюдалось.

SSD-накопитель разработки Phison

Вслед за бумом на рынке DRAM, на очереди оказалась память NAND. Всего за несколько месяцев стоимость чипов NAND TLC, которые используются в потребительских твердотельных накопителях, выросла на 50–75%. Это прямой сигнал о том, что SSD и другие устройства на базе NAND в ближайшее время станут значительно дороже.

Основная причина — переход ИИ-индустрии в фазу активного внедрения. Большие языковые модели требуют огромных и сверхбыстрых ресурсов для хранения. В дата-центрах модели предварительно загружаются на локальные SSD для обеспечения работы с минимальной задержкой, а любые обновления моделей немедленно отражаются на требованиях к системам хранения. Phison констатирует «жёсткое рыночное предложение» и прогнозирует, что рост цен останется стабильным в обозримом будущем.

Парадокс ситуации в том, что после многолетней «засухи спроса» и низкой маржинальности производители NAND до сих пор не готовы резко наращивать мощности. Как пояснил генеральный директор Phison, за последние пять лет, начиная с пандемии COVID-19, общая прибыльность отрасли оставалась низкой. Производители только сейчас начинают выходить в плюс и проявляют крайнюю осторожность, несмотря на беспрецедентный спрос.

Эксперты проводят параллели с недавним бумом на рынке оперативной памяти, где цены на модули в некоторых случаях удваивались. Аналогичный сценарий теперь ожидает и рынок SSD. В первую очередь под удар попадут накопители большой ёмкости, пользующиеся наибольшим спросом у энтузиастов и профессионалов. Это означает, что предстоящий сезон распродаж может стать последним шансом для апгрейда хранилища своего ПК по относительно адекватным ценам.