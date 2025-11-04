После первых двух сгоревших чипов, геймер отправил устройство на диагностику, но продавец вернул её заявив, что она полностью исправна. После этого на плате сгорел третий процессор.

На форуме QuasarZone пользователь под ником OnOr сообщил, что его материнская плата ASRock B850 Pro RS последовательно вывела из строя три абсолютно новых процессора AMD Ryzen 7 9700X. Этот инцидент, который уже окрестили в сообществе «тройным убийством», высветил потенциально системную проблему у ASRock.

ASRock B850 Pro RS

Согласно описанию пострадавшего, два первоначально купленных процессора Ryzen 7 9700X поочерёдно вышли из строя. Заподозрив неисправность материнской платы, он отправил плату ASRock B850 Pro RS ритейлеру Compuzone для диагностики. После проверки производителем плата была признана полностью исправной и возвращена владельцу. Чтобы окончательно исключить проблему с поставщиком процессоров, пользователь приобрёл третий чип 9700X через официальные каналы в Южной Корее. Однако, трагедия повторилась — и третий, абсолютно новый процессор, также сгорел.

Важно отметить, что действия пользователя были максимально корректными: он не использовал разгон, отключил функцию автоматического разгона памяти EXPO и обновил BIOS до последней доступной версии 3.40, которую ASRock выпустила именно для улучшения «стабильности процессора». Несмотря на все предосторожности, это не спасло оборудование.

Сообщение пользователя

Прямой финансовый ущерб пользователя, по предварительным оценкам, составил около 1100 долларов, учитывая стоимость трёх процессоров. Однако, данный случай — не единичный. Ранее уже поступал целый поток сообщений о повреждениях чипов Ryzen серии 9000, особенно моделей X3D, вызванных платами ASRock.

Статистика, собранная авторитетным техническим изданием Gamers Nexus, показывает следующую картину: более 80% подобных сообщений о неисправностях так или иначе связаны с материнскими платами ASRock. При этом реакция компании остаётся расплывчатой — по некоторым данным, она пыталась возложить часть вины на AMD. В свою очередь, AMD дала понять, что причиной инцидентов могло стать несоблюдение производителем материнских плат официальных рекомендаций по настройке BIOS.