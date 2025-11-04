AMD ответила на запрос Hardware Unboxed, пояснив ситуацию с поддержкой Radeon RX 5000 и RX 6000

Накануне AMD сама создала ситуацию, где потребовались многочисленные разъяснения к одному единственному выпуску драйверов. Первоначальные заявления компании не только не внесли ясность, но и породили новую волну путаницы.

Видеокарты AMD Radeon RX 6000

Экспертам Hardware Unboxed пришлось обратиться к AMD для получения дополнительной информации. В результате компания наконец дала чёткий письменный ответ. Графические процессоры RDNA 2 и RDNA 1 будут получать игровую оптимизацию одновременно с новыми линейками RDNA 3 и RDNA 4.

Это касается и предстоящих крупных релизов вроде Call of Duty: Black Ops 7, Resident Evil Requiem и Crimson Desert. Первый драйвер с поддержкой этих игр будет включать оптимизации для всех четырёх поколений архитектуры RDNA.

Hardware Unboxed

«Да, оптимизация игр и поддержка всех RDNA серий 1-4 будут реализованы одновременно в обоих пакетах драйверов, включая, помимо прочего, Call of Duty, Crimson Desert и Resident Evil», — говорится о сообщении компании.

Эксперты HUB считают, что изначально AMD могла не планировать такой подход, поскольку в первоначальных примечаниях к драйверам поддержка новых игр упоминалась только для RDNA 3 и RDNA 4. Вероятно, негативная реакция сообщества заставила компанию пересмотреть свою политику.

Ближайшей проверкой обещаний AMD станет выход Call of Duty: Black Ops 7 через 11 дней. Если заявление компании соответствует действительности, владельцы видеокарт RDNA 1 и RDNA 2 смогут не беспокоиться о поддержке этой и других грядущих игр.