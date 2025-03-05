Полное прохождение игры со всем дополнительным контентом предусматривает более 80 часов

В ходе недавней презентации Assassin’s Creed: Shadows, прошедшей в Японии, Джонатан Дюмон, креативный директор Ubisoft Quebec, поделился информацией о предполагаемой продолжительности новой игры. Как сообщает Genki Gamer, разработчики рассчитывают, что основная сюжетная линия займёт от 30 до 40 часов, а полное прохождение игры со всем дополнительным контентом может превысить 80 часов.

Это, безусловно, значительный объём контента, хотя и несколько меньше, чем в Assassin’s Creed Valhalla, где прохождение основной сюжетной линии занимало около 61 часа и могло растянуться до 150 часов с учётом всего дополнительного контента. Следует отметить, что задания в Valhalla не всегда отличались высоким качеством, и многие игроки выражали недовольство миссиями, связанными с поиском предметов и другими подобными активностями.

Для Ubisoft, успех Assassin's Creed: Shadows критически важен. Французский издатель пережил ряд коммерческих неудач, включая такие проекты, как Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora, XDefiant и Star Wars Outlaws. Assassin's Creed: Mirage, будучи небольшим ответвлением, показала умеренные результаты, но Ubisoft остро нуждается в настоящем прорыве. Именно поэтому релиз Assassin's Creed: Shadows дважды переносился, чтобы максимально улучшить игру и соответствовать высоким ожиданиям.

Действие игры разворачивается в Японии XVI века, в период Сэнгоку. Ubisoft заявила, что игроки смогут проводить большую часть времени за предпочитаемого персонажа, однако, в определенных ситуациях один из них будет более эффективен, и игра может потребовать переключения между ними.

Обновлённый движок Anvil привносит значимые улучшения в стелс-механику. Впервые в серии игр, персонаж, скрываясь в тени, становится неуязвимым для обнаружения противниками. Таким образом, любая тёмная область ночью превращается в укрытие, позволяя игрокам незаметно перемещаться как внутри зданий, так и на открытом воздухе. Игроки также могут гасить источники света, такие как фонари, используя сюрикены, создавая новые участки темноты.

Помимо этого, переменчивая погода и смена времён года оказывают влияние на стелс-аспекты. Во время дождя, звук шагов игрока становится менее слышимым. Дождь также влияет на поведение врагов, заставляя некоторых NPC искать укрытие. Сезонные изменения ещё более значительны, так как определённая растительность, например кусты, исчезает в зимний период.