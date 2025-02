С DLSS фреймрейт достигает 30 кадров в секунду, однако, при его отключении FPS падает до 3

Игра обладает отличной оптимизацией, которая позволяет самой мощной видеокарте на рынке, Nvidia RTX 5090, запускать её даже в разрешении 16K с приемлемой частотой кадров благодаря технологии DLSS.

Недавний видеоролик, выложенный на YouTube-канале zWORMz Gaming, демонстрирует, как вторая часть игры Warhorse Studios функционирует в 16K на низких графических настройках с применением Nvidia DLSS в режиме производительности, что подразумевает масштабирование до 8K. Впечатляет, что RTX 5090 способна относительно хорошо справляться с таким высоким разрешением. Частота кадров свыше 30 FPS, которую обеспечивает этот графический процессор в 16K, делает игровой процесс более чем приемлемым. Не удивительно, что RTX 5090 не справляется с Kingdom Come: Deliverance 2, которая работает в нативном 16K разрешении, так как она лишь предоставляет опыт, напоминающий слайд-шоу, с невероятно низким показателем в 3 FPS.

Однако стоит отметить, что панелей с таким разрешением на рынке практически нет. В 2023 году компания BOE представила первый в мире телевизор с изображением 15360х8640 пикселей. По сей день это достаточно дорогие решения — несколько сотен миллионов рублей. В ближайшие 15-20 лет они, скорее всего, вряд ли станут массовым продуктом.

Kingdom Come: Deliverance 2 — это не просто одна из наиболее качественно оптимизированных игр последних лет, но и достаточно увлекательный продукт с точки зрения сюжета, графики и возможностей для пользователей. Также выделяется насыщенность самого игрового мира в Kingdom Come: Deliverance 2. Kingdom Come: Deliverance 2 теперь доступна для игроков на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.