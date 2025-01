Оба оригинальных проекта уже давно не поддерживаются

Одна из самых известных видеоигр всех времён, а также её продолжение могут получить вторую жизнь уже в ближайшее время. Выпущенное видео от EA и Maxis Games, приуроченное к 25-летнему юбилею серии симуляторов жизни The Sims, дало намёк на возможность переиздания первых двух частей. В рамках проекта на X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) было опубликовано расписание, в котором значится неделя под названием «Ностальгия сейчас», запланированная с 27 по 31 января.

Это заявление перекликается с материалом Kotaku, где говорится, что информированный источник утверждает о намерении выпустить ремастеры The Sims и The Sims 2 к концу месяца. Этот источник также добавляет, что новые версии будут включать многочисленные дополнения для обеих игр.

В тизерном видео мероприятия можно увидеть зелёный ромб, символизировавший активного сима в оригинальной версии игры, который обрамлён кругом выбора действий из The Sims 2. Несмотря на то что The Sims 4 существует уже более десяти лет, гораздо более ранние игры данной франшизы сейчас весьма сложно найти и в них поиграть. The Sims выпускалась исключительно на физических носителях, тогда как The Sims 2 была закрыта в 2014 году. Более того, обе игры нуждаются в значительной доработке для их установки и корректной работы на современных устройствах.

Данный анонс является лишь предположением. Вероятность того, что классические игры будут переизданы или хотя бы анонсированы на следующей неделе, выглядит довольно высокой.