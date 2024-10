Данные проекты еще не вышли, но NVIDIA уже выпустила драйвер для их оптимизации

Технологии RTX представляют собой значительные преимущества для пользователей, имеющих к ним доступ. В их число входят NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и усовершенствованная трассировка лучей, которые позволяют улучшить игровой опыт. На данный момент существует уже более 600 игр и приложений, использующих RTX, включая ожидаемые Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered и Red Dead Redemption.

Dragon Age: The Veilguard выходит совсем скоро, всего через несколько дней. Судя по предварительным отзывам, игра обещает оправдать ожидания. После релиза обладатели GeForce RTX 40 получат доступ к DLSS 3 с функцией генерации кадров и Super Resolution. Это существенно повысит производительность при максимальных настройках графики. Если оформить 6-месячную подписку GeForce NOW Ultimate до 30 октября, Dragon Age: The Veilguard будет предоставлена бесплатно.

Horizon Zero Dawn Remastered станет доступна 31 октября и будет включать поддержку DLSS 3 с функциями генерации кадров и Super Resolution. Если вы столкнётесь с падением производительности, то сможете активировать технологию NVIDIA Reflex. Чтобы полностью подготовиться к выходу Horizon Zero Dawn Remastered, NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready, оптимизированный для этой игры.

Также на ПК стартует Red Dead Redemption, который предлагает улучшения, характерные для платформы — поддержку 4K, а также совместимость с Ultrawide и Super Ultrawide-дисплеями. Кроме того, с первого дня будут доступны технологии NVIDIA DLSS 3, Super Resolution и NVIDIA Reflex.