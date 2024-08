В рамках рекламной кампании был показан битурбированный V12 двигатель, которым будет оснащаться новинка

Aston Martin запустила новую тизерную кампанию, приуроченную к грядущей модели с известным названием Vanquish. На официальном сайте производителя автомобилей был опубликован видеоролик, где демонстрируется работа битурбированного V12 двигателя, разработанного для этой новинки. В то же время в социальных сетях бренда была размещена картинка с фразой "ALL WILL BE VANQUISHED".

Название Vanquish не использовалось для серийных автомобилей Aston Martin с 2018 года, когда модель DBS Superleggera, ныне известная просто как DBS, пришла на смену предыдущему гранд-туреру. Похоже, что с новым поколением компания снова решает обновить свою номенклатуру, как уже не раз делала ранее. Напомним, что первый DBS V12 21 века был представлен в 2007 году в качестве наследника первого поколения Vanquish, а в 2012-м он уступил своё место второму Vanquish.

В 2019 году Aston Martin представила концепцию Vanquish Vision - среднемоторного гибридного суперкара, который должен был занять позицию ниже модели Valhalla в их линейке. Первоначально планировалось оснастить его двигателем V6, разработанным самой Aston Martin, но этот проект был быстро закрыт из-за сложной финансовой ситуации, и выбор пал на четырехлитровый V8 от Mercedes-AMG.

Весной 2022 года Лоуренс Стролл, председатель правления и главный инвестор Aston Martin, сообщил журналистам, что серийная версия концепта Vanquish Vision может получить другое название. Прошлой осенью появились утечки информации о том, что компания полностью откажется от идеи создания среднемоторного суперкара начального уровня. В результате анонсированный Vanquish, как и его предшественники, должен стать комфортным переднемоторным гранд-турером.