Речь идёт о создателях одиночных AAA-проектов, которые не имеют внутриигровой коммерции

Майк Ибарра, покинувший Blizzard в начале этого года, высказал свою, вероятно, благую, но плохо реализуемую идею в Х.

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"Я, как игрок, некоторое время размышлял над этой идеей, так как в последнее время увлекся одиночными играми. Когда я завершаю игру, некоторые из них просто оставляют невероятное впечатление. По завершении я часто думаю: Хотелось бы поддержать этих разработчиков еще на 10 или 20 долларов, потому что это стоило гораздо больше моих первоначальных 70 долларов, и они не пытались выманивать деньги каждую секунду", - заявил он в социальной сети.

Ибарра привел несколько примеров одиночных игр, настолько хороших, что разработчики заслуживают поддержки: Horizon Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption 2, Elden Ring и Baldur's Gate 3. Нельзя оспаривать качество перечисленных игр. Многие игроки испытали восторг от них, сохраняя ценные воспоминания.

Ибарра поделился своими мыслями в о том, как игры могут вызывать сильные эмоции и заставлять игроков задуматься о дополнительной поддержке разработчиков. Несмотря на качество этих игр, предложение давать чаевые за игры вызывает некоторые этические и практические вопросы, включая распределение денег и возможное снижение заработной платы. Небольшие инди-разработчики могут быть поддержаны через платформы, такие как Patreon, в то время как крупные студии могут рассмотреть более справедливые способы делиться прибылью с теми, кто создал игру.

Культура чаевых вызывает обеспокоенность из-за своего распространения в различных отраслях, включая игровую индустрию, что поднимает вопросы о необходимости ее сохранения.