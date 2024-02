По мнению Вашингтона, все они помогают Народной Освободительной Армии Китая

Пентагон расширил список компаний, которые обвиняются в помощи вооруженным силам Китая, добавив в него ведущего производителя чипов памяти Yangtze Memory Technologies Co., а также ряд крупных игроков в области искусственного интеллекта, энергетики и автомобилей.

Список, известный как раздел 1260h, был создан для предупреждения союзников о потенциальных угрозах национальной безопасности. В него уже входили большие телекоммуникационные компании и предприятия аэрокосмической отрасли, а также Huawei Technologies Co. и Semiconductor Manufacturing International Corp., которые являются ключевыми компаниями в кампании по замене американских технологий, проводимой Пекином. Пентагон также отметил China Three Gorges Corp., специализирующуюся на проектах в области экологически чистой энергетики, и Hesai Group, производителя оборудования для автономного вождения. В список были также добавлены компания Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc., один из ведущих поставщиков оборудования для производства чипов, и IDG Capital, известный инвестор.

Правительство США уже вводит ограничения на экспорт и другие санкции в отношении компаний из списка Пентагона в рамках более широкой кампании по сдерживанию роста геополитического соперника, которого оно рассматривает как угрозу своей безопасности. Huawei и SMIC, разработавшие и выпустившие продвинутые чипы, были отрезаны от покупки многих типов американского программного обеспечения. Список 1260h ограничивает доступ к некоторым оборонным контрактам. Представители компаний Yangtze Memory Technologies, AMEC, China Three Gorges Corp. и IDG пока не комментировали ситуацию.

Представитель Hesai заявил о своем разочаровании и отрицает продажу своей продукции военным. Правительство США с каждым годом все больше беспокоится о китайской стратегии военно-гражданского слияния, считая, что гражданские компании оказывают помощь народно-освободительной армии. Также вызывает обеспокоенность роль искусственного интеллекта в военном применении.