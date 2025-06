Сюжет дополнения повествует о том, как Геральт получил прозвище "Мясник из Блавикена".

«Меньшее зло» — это третий рассказ из сборника «Последнее желание», который, в свою очередь, является первым произведением из цикла «Ведьмак» Анджея Сапковского, причем как по времени написания, так и по хронологии описанных в нем событий.

Дополнение, воссоздающее события рассказа, позволит игрокам погрузиться в противостояние разбойницы Ренфри и чародея Стрегобора, а также стать участниками событий, в ходе которых Геральт получил прозвище «Убийца из Блавикена».

Княжна Ренфри родилась после солнечного затмения, она одна из девушек, проклятых Чёрным Солнцем. Это проклятие стало причиной ненависти к ней со стороны мачехи Аридеи, которая пытается всяческими методами избавиться от своей падчерицы. После очередного покушения на свою жизнь молодой княжне удается скрыться. Со временем она понимает, что первоисточником ее проблем был чародей Стрегобор. Ведь именно он выявил проклятие и посоветовал Аридее заточить ее падчерицу в башне, что и сподвигло мачеху пойти на крайние меры.

Спустя годы Ренфри, ставшая разбойницей, не оставляет попыток отомстить Стрегобору. Спасаясь от головорезов, чародей, под вымышленным именем Ирион, находит убежище в городе Блавикен. Проходит год, и он узнает, что Ренфри вышла на его след, тогда Стрегобор решает покончить с разбойницей, предложив сделку недавно объявившемуся в городе ведьмаку Геральту...

Дополнение воссоздает сюжет книги, поэтому автор подчеркнул, что в проекте не будет ярко выраженных ролевых элементов, которые позволят делать выбор, влияющий на дальнейшее развитие сюжета. В первую очередь — это приключенческий боевик.

Один из видеороликов на официальном YouTube-канале The Last Wish Project демонстрирует реданский город Ринда. Локация выглядит великолепно, даже несмотря на то, что город создан на базе ассетов из третьего «Ведьмака».

Скачать дополнение можно на официальном сайте The Last Wish Project.

Целью данного проекта является поочередное воссоздание всех основных рассказов из сборника «Последнее желание». Соответственно, следующим эпизодом должен стать «Вопрос цены», который является ключевым для дальнейшего развития сюжета всей серии. В ходе событий, изложенных в этом рассказе, Геральт встречает персонажа под именем Йож из Эрленвальда, также известного как Дани, странствующего рыцаря, над которым повисло страшное проклятье. В The Witcher III: Wild Hunt этот персонаж уже является императором Нильфгаарда.