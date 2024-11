В отеле "Глейшер" собираются представители элиты Сиэтла.

Разработка многострадальной Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ведется уже около 8 лет. The Chinese Room начали работу над игрой осенью 2023 года. Очевидно разработчики из британской студии получили проект не в лучшем виде - разработка сильно затянулась и даже приблизительная дата выхода до сих пор не названа. Однако, The Chinese Room, время от времени, делятся некоторыми деталями относительно игрового мира.

Сегодня разработчики опубликовали скриншот с изображением роскошного отеля "Глейшер" (The Glacier). Это одна из ключевых локаций в игре, поэтому дизайну отеля отведено особое внимание. Игрок будет часто посещать это место, поскольку именно здесь обитает Лу Грэм - одна из самых влиятельных фигур Сиэтла. Вампирша из клана Вентру более века укрепляла свою власть и теперь она контролирует все, что происходит в городе. Главный герой столкнется с ней на своем пути. А игроку предстоит принять решение - поддержать ее или стать противником.

The Chinese Room надеются на то, что основная фаза разработки будет завершена в этом году, после чего команда сможет приступить к полировке и оптимизации. Если разработчики не столкнутся с трудностями, то проект может выйти в первой половине 2025 года. Но учитывая непростую судьбу Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, можно сказать, что не стоит ждать релиза так скоро.