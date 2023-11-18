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Компания Sony анонсировала The Last of Us Part II Remastered. Разработчики обещают улучшенные текстуры, увеличенный уровень детализации на расстоянии, улучшенное качество теней и более быстрые загрузки. Помимо графических улучшений в ремастере будет представлен новый контент:
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Несколько уровней Lost Levels - это вырезанные эпизоды, которые не вошли в финальную версию игры. Эти сегменты представляют собой не полностью законченные уровни, а фрагменты ранней разработки, которые включают встроенные комментарии разработчиков.
Режим No Return - это рогалик на выживание. Игроку будет доступен выбор из нескольких персонажей отличающихся внешним видом и характеристиками. Целью режима является прохождение различных локаций со случайно сгенерированным лутом и врагами. Новые персонажи и другие награды будут открываться по мере прохождения.
Режим Guitar Free Play это гитарная мини-игра. Игроки смогут разблокировать другие музыкальные инструменты, а также выбрать персонажа и локацию.
В игре появятся несколько новых костюмов для Элли и Эбби, и несколько обликов для оружия.
Также в игре появится режим скоростного прохождения и улучшенный фоторежим.
The Last of Us Part II Remastered выйдет на консоли Playstation 5 уже 19 января 2024 года.