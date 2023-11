Съемки проекта начнутся в 2024 году.

В марте 2008 года компания Summit Entertainment объявила о том, что купила права на франшизу Highlander (Горец) и начала работу над перезапуском серии. В 2012 году компания Summit Entertainment была приобретена компанией Lionsgate. Перезапуск "Горца" находился на раннем этапе разработки все это время.

В мае 2021 года было объявлено, что режиссёром перезапуска будет Чад Стахелски (Chad Stahelski) известный по квадрологии John Wick (Джон Уик), главную роль получил Генри Кавилл (Henry Cavill). Производством займётся компания Lionsgate, бюджет проекта может превысить 100 млн долларов. За сценарий ответственны Майкл Финч (Michael Finch) известный по фильмам: Predators (Хищники), The November Man (Человек ноября), John Wick: Chapter 4 (Джон Уик 4), и Райан Кондал (Ryan J. Condal) известный по сериалу House of the Dragon (Дом Дракона). Съёмки должны начаться в 2024 году.

Из недавнего финансового отчета Lionsgate, стало ясно, что перезапуск "Горца" должен выйти в прокат в 26-ом финансовом году (1 октября - 30 сентября). В этом отчете, генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхаймер (Jon Feltheimer) назвал "Горца" одним из самых главных событий года.

Оригинальный фильм "Горец" вышел на экраны в 1986 году. В основу фильма лег рассказ Грегори Уайдена. Режиссером выступил Рассел Малкэй (Russell Mulcahy), главные роли исполнили Кристофер Ламберт (Christopher Lambert) и Шон Коннери (Sean Connery). Сюжет фильма повествует о противостоянии бессмертных войнов, которых можно лишить жизни, лишь обезглавив мечом. События начинают разворачиваться в Шотландии XVI века, но основным местом действия является Манхеттен XX века.