Как известно ремейк первого "Ведьмака" будет создаваться на этом движке.

Гейм-директор Cyberpunk 2077 Гейб Аматанджело, дал комментарии по поводу работы над версией Unreal Engine 5 для будущих проектов. Как известно компания CD Projekt RED, разрабатывает несколько игр на этом движке, включая ремейк первой части "Ведьмака" (The Witcher (2007)).

"Ведьмак" 2007 года, был дебютным проектом CD Projekt RED, игра создавалась на движке Aurora Engine от BioWare, но вторая часть "Ведьмака" (The Witcher 2: Assassins of Kings (2011)) была разработана на движке REDengine. Этот игровой движок независимо разработан компанией CD Projekt RED. Третья версия REDengine была заточена под игры с большим открытым миром, эта версия легла в основу игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" (The Witcher 3: Wild Hunt (2015)). Хорошая оптимизация, отличная графика, неплохая лицевая анимация и почти бесшовный открытый мир, REDengine 3 стал одним из лучших движков прошлого поколения, на котором создана одна из лучших игр в истории.

Однако при переходе на новое поколение CD Projekt RED столкнулись с некоторыми проблемами. Для Cyberpunk 2077 разработчикам пришлось сильно изменить движок. В REDengine 4 нужно было интегрировать множество новых технологий, также изменился тип открытого мира. Найт-сити - огромный мегаполис будущего, кардинально отличающийся от мира представленного в "Ведьмаке 3". В результате Cyberpunk 2077 был ужасно оптимизирован на релизе, а версии игры для консолей прошлого поколения временно сняли с продаж, и отправили на доработку из-за их неиграбельности.

Для своих будущих проектов CD Projekt RED, очевидно, должны были выбрать более гибкий игровой движок. Им и стал Unreal Engine 5.

Гейб Аматанджело утверждает что переход на UE5 не является работой "с нуля", поскольку между движками - "есть некоторые сходства". По его словам инженеры CD Projekt RED работают совместно с Epic Games - "Есть несколько вещей с которыми REDengine справляется лучше, чем Unreal Engine, и мы работаем с Epic Games, чтобы перенести эти возможности на их движок."