Новые утечки дают представление о том, как могут выглядеть iPhone 16 и iPhone 16 Pro, которые должны быть выпущены осенью 2024 года

Свежие сведения о том, что ждать от серии iPhone 16 следующей осенью, уже начинают появляться, включая информацию о размерах и весе. Хотя все еще может измениться — ведь до их официального анонса остается еще 11 месяцев — но последние детали дают представление о том, чего можно ожидать.

MacRumors сообщает, что будут незначительные изменения, и первые предположения указывают на то, что текущий чехол для iPhone 15 не будет совместим с новой моделью. Новый отчет подтверждает слухи об увеличении размеров дисплеев iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Такова на данный момент информация.

реклама

Apple готовит к выпуску iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Ожидается, что iPhone 16 будет включать в себя еще одну версию Plus. Некоторые сообщения указывают на то, что модель 14 Plus не пользовалась большим спросом, что приводит к мысли о возможном ограничении продаж Plus-версий. На данный момент это только предположение. По новому отчету, ожидается, что размеры следующих версий iPhone и iPhone Plus будут такими же, как у текущих моделей, за исключением незначительного увеличения веса, на 2 грамма у каждого устройства. Размеры дисплеев не будут изменены по сравнению с текущими 6,1-дюймовыми и 6,7-дюймовыми экранами, что неудивительно, учитывая сохранение общих размеров телефонов. Возможно, это означает, что у iPhone 16 и 16 Plus не появятся более узкие рамки, как в моделях iPhone 15 Pro и Pro Max.

Ранее сообщалось, что следующие модели телефонов могут вернуться к вертикальному расположению камер, в отличие от диагонального расположения на iPhone 15. Также предполагается, что кнопка действия, которая была представлена в прошлом месяце на iPhone 15 Pro, может появиться в следующих моделях.

Apple: iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Ожидаются существенные изменения в этой области. Прогнозируется увеличение экранов примерно на 0,2 дюйма, достигнув 6,3 дюйма и 6,9 дюйма для моделей Pro и Pro Max соответственно. Это, конечно, повлияет на размеры, как подтверждают свежие данные. Толщина iPhone 16 Pro будет такой же, как у текущей модели - 8,25 мм, немного толще, чем у iPhone 14 Pro.

Высота увеличится на 3 мм, с 146,6 мм до 149,6 мм, а ширина - с 70,6 мм до 71,45 мм, то есть менее чем на миллиметр. Это приведет к увеличению веса на 7 граммов, до 194 граммов. Тем не менее, это на 16 граммов легче, чем iPhone 15 Pro.

Изменения влияют и на модель Max. Толщина остается неизменной — 8,25 мм, а высота увеличивается на 3,1 мм, с 159,9 мм до 163 мм. Ширина также увеличивается с 76,7 мм до 77,58 мм. При увеличении вес увеличивается, но теперь лишь на 4 грамма, достигая 225 г, что все еще на 15 граммов легче, чем у iPhone 14 Pro Max.

Какие выводы можно сделать из этой информации?

Похоже, размеры соответствуют тенденции увеличения экранов у моделей iPhone Pro в следующем году. Вес подтверждает, что титановый корпус останется в моделях Pro, а не в обычных iPhone.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Хотя это может показаться незначительной информацией, она может быть важными индикаторами предстоящих изменений.