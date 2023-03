За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

The Crew: Motorfest и Test Drive Unlimited: Solar Crown - две гоночные игры, и они все позиционируют себя как гонки в открытом мире. Это также AAA-проекты, которые являются довольно ожидаемыми в 2023 году. Вполне могут составить конкуренцию Forza Motorsport, и все равно что данная игра вообще не имеет ничего общего с открытым миром и нелегальными гонками. Первая игра должна продолжить успех франшизы The Crew, а вторая — вернутся в игровую индустрию и побить все рекорды, ведь ранее TDU была настоящей легендой для нас. И, на самом деле после первого разбора всей известной информации в этой статье, я был довольно удивлен. Если, разработчики TDU смогут реализовать все так, как показали и сказали, то будет очень даже неплохая игра. С The Crew: Motorfest конечно сложнее, но какую-то информацию от инсайдеров мы уже знаем. Жаль, что не получилось попасть в программу тестирования, которая позволила бы непосредственно посмотреть на будущий проект в ранней стадии разработки. По крайней мере узнал бы, что там с дрифтом, как будет работать система коллекционирования и вот это вот все.

В любом случае обе эти игры находятся в моем списке желаний, и оба проекта я собираюсь брать и долго играть. Но, хотелось бы разобраться, какая игра на данный момент выглядит более интересной и проработанной (ага, на ранней стадии разработки смотрим на проработку). Кто предложит более интересную систему коллекционирования, а кто сможет реализовать нормальный дрифт и интересные активности в большом открытом мире.

Кстати совершенно не удивительно, что команда The Crew захотела выпустить третью часть в 2023 году. По всей видимости этот год идеально подошел под жанр гонок: просто потому, что легенда возвращается, и крупная компания готовит свой проект (Microsoft). Сюда же подключаются и те кто поменьше, но хотят урвать кусочек пирога. И Motorfest действительно будет похож на легендарный TDU. Конечно, не настолько проработанный TDU, но все же, похож в плане основного геймплея. Правда теперь основной конкурент вернулся, и придется бороться за аудиторию уже в прямом смысле этого слова. Фанаты в любом случае уйдут в новую игру, а вот остальных придется завлекать нестандартными способами. Короче, одним словом, огромная битва между TDU и Crew или Ubisoft и Nacon. Битва титанов.

Интересный факт: над The Crew: Motorfest и TDUSC работают люди, которые ранее работали над TDU и Crew соответственно. Как думаете, это повлияет на схожесть игр после их релиза?

Про открытый мир:

TDU известна своим проработанным и большим открытым миром с кучей возможностей. Первая часть франшизы стала известной благодаря данной фишке. И в данный момент, что SC, что Crew стремится к большому открытому миру.

В The Crew например воссоздали карту настоящих Соединенных Штатов. Разумеется не в полном масштабе, однако на тот момент вполне серьезные размеры, которые привлекали в новую игру. А вот в TDU решили воссоздать карту Оаху и Ибицы в полном масштабе 1 к 1. Учитывая, что это всего лишь остров сделать карту в полном масштабе было реально, и это фишка игры. В любом случае обе игры имели огромный открытый мир. В этот раз разработчики TDU собираются создать Гонконг в масштабе 1 к 1, это примерно 500 км2 открытых дорог в городе и горах. В Motorfest разработчики сделали остров Оаху, который был создан еще в первом TDU. Уже становится не так интересно, как хотелось бы.

Физика:

Физика в обеих этих играх никогда не претендовала на реализм. Скорее, типичная аркадная игра для геймпадов. Но, в этот раз я выделю именно создателей The Crew: Motorfest. Нет, удивления от трейлера я не получил. Однако на трейлере хорошо видно, что разработчики дали возможность нормально дрифтить. Да, не идеально, но эта возможность есть и она более реальна, чем ранее. Я бы сказал, что физика стала более похожей на известную Forza Horizon в плане дрифта. Это не идеал, но неплохо. В остальном конечно еще работать и работать. Что касается общего впечатления от трейлера — то, меня не особо заинтересовало. Скорее, интересует только потому, что это популярная серия игр. Если бы это была инди-игра, вопросов было бы куда больше, и недоверия тоже. В общем первый геймплей из трейлера выглядит не очень, поэтому The Crew еще нужно дорабатывать все лето. Надеюсь, до релиза еще далеко.

А вот TDU нам даже не показали. Точнее есть трейлеры и скриншоты, но без актуального геймплея. Вывод можно делать только основываясь на рендерном ролике, сливах и инсайдерской информации. Посмотрев трейлер стало ясно, что физика будет максимально аркадной, а вес машин чувствоваться не будет от слова совсем. Как будто играю в какой-то Asphalt на мобильных устройствах, хотя даже там физика неплохая. Отмечу, что благодаря движку KT Engine мы можем получить хорошую физику на бездорожье. Такой вывод исходит от того, что на этом движке была разработана игра WRC про раллийные гонки. Опыт заработанный в ходе работы над WRC может быть использован для TDUSC. Так что некоторые локации в новой игре точно будут радовать ваш глаз. То же бездорожье в The Crew: Motorfest, скорее всего, будет реализовано несколько хуже. В принципе, я за то, чтобы из Crew удалили всякие мотоциклы и водный транспорт. А так общая физика на асфальте будет похожа.

Беспокоит лишь то, что мы пока что не видели геймплей Test Drive. С момента первого показа прошел уже почти год, а мы все еще наблюдаем за скринами и слухами... Это не есть хорошо. Единственный момент, который был реально показан без рендера, это вот эта часть:

А еще неделю назад нам рассказали про кастомизацию автомобилей и механики тюнинга, но об этом в конце статьи. Так что да, нас просто завалили кучей компьютерной графики, без геймплея. Что просто немного не радует, но не разочаровывает. В этом смысле Motorfest хороша, ведь геймплей уже видно, несмотря на то, что игра в ранней стадии разработки и требует полировки.

Но есть и довольно хорошая новость. В скором времени появится реальный геймплей TDUSC. Об этом сообщили модераторы из дискорда, и в блоге тоже упомянули "эксклюзивную информацию". Думаю, что под эксклюзивной информацией имеется в виду именно "геймплей". Или, скриншоты, которые демонстрируют солидную часть геймплея. Так что да, геймплей мы можем увидеть совсем скоро, и это очень радует. Надеюсь, он не разочарует меня и сообщество.

Графика:

Также можно сказать и про графику. Меня она порадовала в TDUSC (после просмотра скриншотов/трейлера). А вот Motorfest наоборот разочаровала после просмотра трейлера.

Если, при просмотре TDUSC я думал про эффекты, реализм, и красоту, то после Motorfest у меня сложилось впечатление, что разработчики Crew забыли про важную составляющую любой игры. Такое впечатление, что это просто дополнение ко второй части и графика там прямиком из 2014 года. Кстати, это действительно вначале было обычным дополнением, которое разрослось до масштабной AAA-игры. Как минимум такую информацию передало издание Insider Gaming. Так вот, как для дополнения все нормально, а вот как для самостоятельной игры 2023 года графика плоха. Я конечно, не гонюсь за графикой, но, хотелось бы получить то, что не будет сильно бить по моим глазам. А после просмотра трейлера Motorfest, стало просто плохо. Прямо-таки появилось отвращение к игре из-за цветокора и общей графики. Я понимаю, что на релизе дело могут поправить, добавить эффектов и поменять насыщенность, но сейчас проект точно не готов. Было бы очень неплохо, если бы я попал на тестирование и посмотрел на графику с перспективы обычного игрока. Все таки трейлер, созданный на движке, может передавать несколько иную картинку, в отличие от обыкновенного рендера как в TDUSC. Хотя, можно было бы добавить блюра, все стало бы куда красивее и интереснее, учитесь у TDU.

Посмотрев же на трейлер и скриншоты TDU, у меня сложилось хорошее впечатление. Реализм и возможность создать действительно красивые изображения уже вбились в мой мозг. Не знаю как там будет с оптимизацией и технической частью, но по части графики пока что меня все устраивает. Не без даунгрейдов в итоге, но основная часть работы в любом случае уже проделана, и проделана очень хорошо.

А вот Motorfest не хватает какого-нибудь ENB или решейда. Думаю добавить насыщенности, блюра и других эффектов и графика тут же улучшится. Про текстуры думаю говорить смысла нет. Да, и за текстурами я не гоняюсь, мне важнее сиюминутные эффекты, которые показываются мне во время динамичной гонки. В гонках нет времени на то, чтобы рассматривать текстуры, но есть время, чтобы радоваться от эффектов. И это не так сложно, так что, у Crew есть новое дело.

Разбор новой информации от разработчиков TDUSC:

Porsche 911R.... Мммм, в других играх вы такого не найдете. Эксклюзив, который радует.

Недавно нам рассказали про тюнинг и кастомизацию автомобилей. Думаю, стоить поговорить об этом прямо сейчас. Это этакий первый блог разработчиков Test Drive. Как я и говорил, 2023 год станет прорывным для жанра. Создатели наконец заговорили с сообществом, и раскрыли систему кастомизации, тюнинга, дилерских центров. Теперь разработчики будут выпускать по одной записи в месяц, в каждом письме будут разбирать одну отдельную тему. Так сказать, начинаем вливаться в игру уже с сегодняшнего дня. Нам не дали посмотреть на актуальный геймплей, но дали 8K качественные скриншоты различных механик. И, побольше текста с разъяснением "как это работает". Я вам так скажу, это письмо состоит из 10 страниц... 10! Это идеальный размер для блогера.

Но, такой размер не спроста. Разработчики долгое время молчали, и вот решили поговорить с нами. Раскроют всю упущенную за прошлый год информацию за месяц. Первый блог традиционно сильно подогревает интерес сообщества к проекту. Потом можно и лениться, а сейчас немного поработать.

Со слов разработчиков, разработка идет хорошо. В последнее время темп улучшился. И теперь команда готова делиться подробностями об игре. Это также означает, что разработка подходит к моменту полировки. Все основные функции — готовы. Разработчики не хотели расстраивать сообщество, и поэтому долго молчали и работали, чтобы сделать все функции такими, как их хочет видеть сообщество. Создатели готовы раскрывать нам скриншоты, эксклюзивные арты и так далее.





Выставочный зал Solar Crown. SLK 55 AMG, BMW I8 и Audi R8. Немного насыщенно, но пойдет.

Нас ждет реалистичный автосалон. Покупка автомобиля в TDU - это не стандартный фарм монет как в Forza и прокрутка рулетки. Это что-то более реалистичное, и интересное, что может понравиться любителям реализма и коллекционирования. Как я понимаю в игре будет не так легко зарабатывать средства, а потому и выбирать автомобиль придется с умом. И, в TDUSC это будет работать именно так. В TDUSC вы не просто покупаете много автомобилей просто так. Вы скорее будете искать автомобиль мечты, получая эмоции от его покупки. Это должен быть автомобиль о котором вы мечтали играя несколько часов подряд в игру. Тот который демонстрирует стиль вашей игры.

Вам придется ездить от одного дилерского центра к другому дилерскому центру. Вам придется осматривать различные модели автомобилей, проводить настоящий тест-драйв, изучать технические характеристики, и наконец покупать автомобиль. Что интересно, вы сможете его сразу же кастомизировать после покупки: интерьер, покраска, колесные диски и так далее. И, в стиле TDU вы получите свои ключи от автомобиля.

Очень интересная система, уже по описанию мне как любителю коллекционировать что-то в играх все понравилось. Наконец-то нам не придется просто крутить рулетку, и забирать автомобиль за автомобилем. Или например фармить десятки часов как в NFS. Процесс покупки сделан более реалистичным, который должен приносить вам больше различных эмоций.

В игре будет 14 специализированных дилерских центров, каждый из которых предлагает различные марки: от немецких до итальянских, от внедорожников до суперкаров и родстеров старого мира (Cobra). Две культовые марки из вселенной TDU также имеют свои собственные дилерские центры: Lamborghini и Ferrari. Да-да, Ferrari будет представлена в игре и еще в собственном уникальном центре. Автомобилей именно от этих марок будет очень много.

Покупка автомобиля в TDU - это всегда особенный момент. Это основная часть игры для любителей красивых автомобилей.

В новой игре придется повышать свой уровень, чтобы открывать новые мастерские для кастомизации и новые дилерские центры. Вы сможете свободно передвигаться по дилерскому центру, взаимодействовать с автомобилями и рассматривать экстерьер. Можно будет открыть дверь прямо в центре, завести двигатель, рассмотреть интерьер. Можно будет опробовать гудок и так далее. В общем выбор автомобиля будет похож на симулятор похода в дилерский центр. И, весь этот процесс будет происходить в онлайне в этаких "социальных центрах". То бишь это зоны, в которых игроки смогут играть совместно.

Porsche 918. Красивый гибрид. KT Engine выдает отличную картинку, а отражения, ммм...

Там можно будет играть с другими игроками, взаимодействовать со своим аватаром, выбирать автомобили и так далее. Этакое место для онлайн-общения прямо в игре. Одновременно с общением вам будут выдавать бонусы за взаимодействие с игроками. В специальных местах можно более подробно кастомизировать автомобиль: в мастерских.

Мастерские в TDU:

IE, Fenyr SuperSport, 370Z.

Победа - это здорово, но победа в стиле - еще лучше!

Если вам захотелось изменить свой автомобиль или увеличить его мощность, то добро пожаловать в мастерскую. Здесь доступен широкий спектр модификаций: от подвески и коробки передач до полной настройки двигателя. Если вы не очень разбираетесь в механике, то технические характеристики были упрощены, чтобы все игроки могли понимать про что идет речь, и делать нормальный свой тюнинг, а не просто смотря за изменением циферок на экране. Вот все основные характеристики: мощность, тяга, ускорение, торможение... В целом, все просто. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания предлагается 13 настраиваемых деталей в 6 категориях, а для электромобилей - 12 настраиваемых деталей в 6 категориях.

Разработчики смогли реализовать полный Livery Editor как в Forza Horizon. То бишь можно будет создавать свои собственные ливреи, вплоть до копирования настоящих фотографий, как это делают в Forza Horizon. Думаю, данная фича не нова для любителей жанра. Будет куча наклеек, и настроек цвета. Если не любите заморачиваться, можно просто поменять на автомобиле цвет. Однако некоторые модификации могут быть закрыты, и будут открыты только после достижения определенного уровня репутации (система обычного уровня в играх). Также будут некие банды, наверное, или клубы. От взаимодействия с ними будут открываться новые модификации, характерные для каждого клана.

Возможность кастомизировать свой автомобиль — неотъемлемая часть такой MMO, как TDU. Мастерские это также социальный центр, где можно встретить других игроков или пригласить своих друзей. Можно будет настраивать свой автомобиль в компании с другими людьми. Вы можете настроить свой автомобиль и посмотреть, что другие игроки сделали со своими машинами.

Будет более сложная система тюнинга, которая основывается на больших характеристиках. Но, кто не хочет разбираться во всем этом, сможет использовать базовые характеристики. В общем этакая хардкорная лайтовость. Симулятор, но аркада.

По всей видимости система классов вернулась в игру. На первом скриншоте этого раздела вы можете видеть на стенке надписи A1, A2, а также автомобиль Apollo IE и Nissan 370Z.