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THQ Nordic обновила информацию на страничке игры Way of the Hunter в Steam. Так, там появились системные требования. С них пожалуй и начнем.
Чтобы проект пошел на минимальных настройках графики придется иметь видеокарту GTX 960, процессор Intel Core I3-8100 и 8 ГБ оперативной памяти.
Для достижения рекомендуемых требований необходимо потратиться куда серьезнее, я сам удивился такому отличию. Видеокарта RTX 2070 и 16 ГБ оперативной памяти.
Похоже, что отличия в графике будут довольно заметными. Отмечу, что на накопителе можно будет несколько сэкономить: тайтлу необходимо всего 15 ГБ свободного пространства.
Way of the Hunter предлагает игрокам стать настоящим охотником, и отправиться в исследование обширных территорий США и Европы. Используйте проработанное вооружение, изучайте ловушки, и особенности различных животных. Поведение животных было максимально приближено к реальному, а каждый шум может спугнуть их, и лишить вас награды.
На выходе проект предлагает десятки уникальных животных, две карты размером 144 квадратных километра, различное вооружение и охотничье снаряжение. На старте будет реализована система трофеев, реалистичная симуляция баллистики, смена дня и ночи, погодные условия, и ветер. Вооружение полностью лицензированное, вы сможете обнаружить таких производителей: Bushnell, Federal, Leupold, Primos, Remington и Steyr Arms.
А ещё здесь присутствует сюжет и кооперативный режим. Релиз симулятора запланирован на 16 августа.