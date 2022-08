А ещё вышел трейлер с кратким обзором проекта.

реклама

THQ Nordic обновила информацию на страничке игры Way of the Hunter в Steam. Так, там появились системные требования. С них пожалуй и начнем.

Чтобы проект пошел на минимальных настройках графики придется иметь видеокарту GTX 960, процессор Intel Core I3-8100 и 8 ГБ оперативной памяти.

Для достижения рекомендуемых требований необходимо потратиться куда серьезнее, я сам удивился такому отличию. Видеокарта RTX 2070 и 16 ГБ оперативной памяти.

Похоже, что отличия в графике будут довольно заметными. Отмечу, что на накопителе можно будет несколько сэкономить: тайтлу необходимо всего 15 ГБ свободного пространства.

Way of the Hunter предлагает игрокам стать настоящим охотником, и отправиться в исследование обширных территорий США и Европы. Используйте проработанное вооружение, изучайте ловушки, и особенности различных животных. Поведение животных было максимально приближено к реальному, а каждый шум может спугнуть их, и лишить вас награды.

На выходе проект предлагает десятки уникальных животных, две карты размером 144 квадратных километра, различное вооружение и охотничье снаряжение. На старте будет реализована система трофеев, реалистичная симуляция баллистики, смена дня и ночи, погодные условия, и ветер. Вооружение полностью лицензированное, вы сможете обнаружить таких производителей: Bushnell, Federal, Leupold, Primos, Remington и Steyr Arms.

А ещё здесь присутствует сюжет и кооперативный режим. Релиз симулятора запланирован на 16 августа.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке