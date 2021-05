Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ещё в середине апреля состоялся выпуск нового крупного обновления для PS5. Но, Sony ничего не сказала про то, что они улучшили вибрацию и отдачу в играх на PlayStation 4 с DualSense. Об этом недавно рассказал Курт Маргено в своем Twitter (Директор the last of us 2). Он говорит, что игроки могли почувствовать более хорошее ощущение от DualSense, когда играли в The Last Of Us 2. Причина довольно проста — обновление изменило тактильную обратную связь, когда контроллер используется для игр на PS4, это должно передать кое-какие ощущения от DualShock. Курт Маргено связался с командой DualSense, чтобы помочь в улучшении этой самой отдачи, это было довольно трудно из-за большой разницы между двумя контроллерами. В DualShock 4, моторы, которые отвечают за вибрацию, вращаются внутри, а в DualSense они перемещаются вперёд и назад. Именно поэтому, команде было сложно сделать так, чтобы впечатления от DualSense были похожи на DualShock 4, и по словам Курта у команды это удалось.

Если из читателей есть владельцы PS4, вы почувствовали какую-либо разницу или нет?

The Last Of Us 2 вышла 19 июня 2020 года исключительно для платформы PlayStation 4, немудрено, что Курт попытался помочь команде DualSense, ведь улучшение позволит игрокам почувствовать игру немного по другому.