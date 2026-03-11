Истцы обратились в британский суд с требованием компенсировать геймерам около $2,6 млрд

Компания Sony вступает в судебные разбирательства по обвинению в монополизации рынка видеоигр, а также намеренном завышении цен на цифровые копии в онлайн-магазине PlayStation Store для одноимённых консолей. Об этом сообщает издание Reuters. Источник изображения: Bloomberg

URL изображенияИск был подан в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции (Лондон) от имени примерно 12 миллионов человек. Это третий иск против крупной технологической компании, рассматриваемый в этой судебной инстанции с начала 2025 года. Истцы считают, что Sony злоупотребляет своим монопольным положением, поскольку видеоигры и дополнения к ним для консолей PlayStation, могут быть приобретены только в её онлайн-магазине PlayStation Store. Как итог, компания может в одностороннем порядке определять стоимость тайтлов.

Sony отстаивает свою позицию, что интегрированная игровая платформа обошлась ей в миллиарды долларов инвестиций, а также является выгодной для потребителей. Компания также ссылается на то, что её конкуренты, включая Microsoft (Xbox) и Nintendo, используют аналогичные платформы для продажи цифровых копий. При этом такая модель продаж не приносит Sony «чрезмерную прибыль», несмотря на репутацию бренда и потенциальные издержки.

Истец Алекс Нейл от лица миллионов геймеров требует от Sony возместить им часть средств, поскольку они «заплатили слишком много». Изначально истцы требовали от компании до 5 миллиардов фунтов стерлингов, но сумма была снижена до 1,97 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,6 миллиарда долларов США).