Неизвестно почему Nvidia решила сделать такую акцию, возможно их напугали AMD, а возможно это просто Activision дали денег чтобы игроки играли в Black Ops Cold War, хотя оба продукта имеют довольно хороший спрос и без таких акций, но не суть важно, теперь при покупке RTX 3080 или 3090 вы получите Call Of Duty: Black Ops Cold War бесплатно, а также скины для мультиплеера.

За покупку данной видеокарты вы получите вот такой комплект: базовую версию игры Black Ops Cold War, набор оружия противостояние и Woods Operator Pack, все это позволит с комфортом играть на релизе, но после это конечно потеряет актуальность (возможно).

А я напоминаю, что в новой Call Of Duty будет трассировка лучей, и графика на максимальных настройках очень хороша, а в паре с 3080 или 3090 вы сможете играть в 60ФПС и побеждать своих соперников быстро и красиво, а главное с трассировкой лучей, которую вы скорее всего даже не заметите. Еще в новой Call Of Duty будет 4K разрешение, что логично, и с новой 3090 вы сможете поиграть в 4К и 60 фпс, ну и последнее это NVIDIA DLSS и NVIDIA Reflex. Также известен размер игры — 175 Гбайт, что очень много, и напоминает ситуацию с Warzone, но игроки смогут удалить некоторые части игры и уменьшить размер до 50 Гбайт.

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Call Of Duty: Black Ops Cold War выходит 13 ноября.



