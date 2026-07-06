Российский авиадвигатель сверхбольшой тяги ПД-35, успешно прошедший первый этап наземных испытаний, рассматривается как основа для глубокой модернизации пассажирского Ил-96. Параллельно на его базе создаётся модификация ПД-26, способная расширить линейку отечественных силовых установок.

Демонстратор технологий перспективного двигателя ПД-35 уже завершил начальный этап испытаний на земле. За время тестов силовая установка выполнила более 50 запусков, подтвердив работоспособность ключевых систем. Ожидается, что именно это изделие может стать базой для самой внушительной модернизации пассажирского Ил-96 за всю историю его существования.

Изображение: rostec.ru

Одновременно с доводкой ПД-35 специалисты ОДК работают над новой версией двигателя — ПД-26. Она создаётся на базе технологий вышеупомянутого двигателя, но будет иметь меньшую тягу. Это обеспечит формирование целой серии отечественных силовых установок для перспективных пассажирских и транспортных самолётов, закрыв потребности в разных классах воздушных судов.

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По оценке Объединённой двигателестроительной корпорации, создание нового широкофюзеляжного лайнера под ПД-35 может занять до 10 лет. При этом Ил-96-400М уже рассматривается как одна из основных платформ для внедрения нового двигателя. Если это решение будет принято, российский авиапром получит возможность сделать шаг вперёд в развитии дальнемагистральной авиации, предложив рынку полностью отечественный лайнер с современной силовой установкой.