Кроме того, в ролике появляется и суперзлодей в маске.

После череды тизеров компания Marvel наконец-то представила широкой публике полноценный трейлер своего предстоящего фильма «Мстители: Доктор Дум», раскрывающий целый ряд популярных супергероев, которые будут сражаться вместе, хотя, возможно, и не сразу.

Источник фото: Marvel Entertainment/YouTube

Начинается трейлер с демонстрации школы Ксавьера для одарённых детей, находящейся в упадке, и Профессора Икс в исполнении Патрика Стюарта, сразу подтверждая зрителям новости о возвращении Людей Икс, а в следующей сцене появляется суперзлодей Доктор Дум в эффектной маске, которого играет Роберт Дауни мл.

Источник фото: Marvel Entertainment/YouTube

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Далее действие переносит зрителей к Фантастической четвёрке, которая в башне Мстителей совместно с Тором, роль которого исполняет Крис Хемсворт, встречается с рядом других супергероев, включая Сокола, Баки, Человека-муравья и Громовержцев, после чего на экране на несколько секунд появляются вакандцы.

Источник фото: Marvel Entertainment/YouTube

Спустя мгновения «на сцену» выходит Циклоп в классическом костюме Людей Икс, Шан-Чи сражается с Гамбитом, а Мистик — с Еленой Беловой из Громовержцев. Причина их разногласий пока остаётся загадкой. Также в трейлере на несколько секунд появляется Локи, судя по всему, находящийся в Управлении временными изменениями, и постаревший Магнето, которого играет Иэн Маккеллен.

На фоне видеоряда Тор рассказывает о новой угрозе, которая спустя полторы минуты предстаёт перед зрителями — это Доктор Дум, без проблем останавливающий атакующего его бога грома. Наконец, в финальной части видеоролика появляется Капитан Америка, которого играет Крис Эванс.

Источник фото: Marvel Entertainment/YouTube

В целом, трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум» показывает возвращение целого ряда популярных супергероев, роли которых исполняют хорошо знакомые по предыдущим кинокомиксам Marvel актёры. Интересно, что Доктор Дум так и не снял свою маску, поэтому Мстителей, судя по всему, ожидает «сюрприз».