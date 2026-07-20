«Супергёрл» («Supergirl»), 2026

Изображение: ru.kinorium.com

Есть вещи, недоступные нашему пониманию. К такому относится и поведение голливудских киностудий, которые клепают безобразные фильмы, из раза в раз проваливающиеся в прокате. Но кинопроизводителей это нисколько не смущает. Очередной «шидевр» создали во вселенной DC Comics в 2026 году. Еще до выхода на экраны, фильм стал раздражать потенциальных зрителей. Да, ныне создатели нагнетают негатив уже на стадии трейлеров. И исполнительница роли «Супердевочки» внесла свой «вклад»: следить за языком нынешних «звезд» Голливуда никто не учил.

И вот фильм вышел. Я не поклонник комиксных супергеройских историй. И мой нелюбимый персонаж – Супермен. А тут - его версия в юбке. Опять же, облегчу многим задачу и сразу выскажу свой субъективный вердикт: фильм плохой. Даже отвратительный. На уровне всяких «синих мексиканских жуков», если вы понимаете, о чем речь. И лично для меня, дело не в качестве съемок. А в сути, сценарии и «вливании» «повесточек».

Изображение: ru.kinorium.com

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Итак, весь сюжет строится на том, что наша «супердевочка» (которую стоит называть правильнее «супербаба») пытается спасти своего пса, отравленного злым бандитом Крэмом. К «походу за справедливость» подключается и девочка, пытающаяся отомстить за погибших родителей.

Изображение: ru.kinorium.com

Хотя, какая она девочка? «Мне уже 13 и я не ребенок». Нет слов… Короче, будет идиотское «роуд муви» двух «боевых фемок». Одна уже допилась до состояния «грогги», а другая только научилась сопли самостоятельно вытирать. Нужно ли что-то добавить? Фильм ужасен в исполнении. Я не знаю, кто внес главную лепту в сценарий, но писать ему стоит запретить законодательно! Большего фемского бреда еще и поискать.

Понятно, что родственница Супермена может при определенных условиях раскидывать мужиков одним мизинцем. Но и соплячка довольно легко уложила здоровенного мужика! А уж как она разговаривает с главгадом! Прям Рэмбо во плоти.

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По структуре фильм буквально представляет собой противостояние хороших женщин и отвратительных, грязных, пьяных мужиков. Бррр… аж противно. Я ничуть не преувеличиваю: режиссер и сценаристы не знают меры. Не ведают чувство баланса. И это – главная проблема подобных фильмов. Они отпугивают потенциальных зрителей! Но ведь не сдается Голливуд.

Изображение: ru.kinorium.com

Отдельно стоит сказать об актерах. Для меня там практически полный «ноунейминг», исключая второстепенную роль Джейсона Мамоа. Главную же роль исполнила Милли Олкок. Я ее видел лишь однажды в сериале «Дом Дракона», все.

На мой взгляд, голливудская актриса должна быть красивой, если уж таланта нет. Тут же нет ни одного, ни другого. Не скажу, что она страшная, но по меркам «классической киноиндустрии» очень посредственная. Ее лицо отлично смотрелось в начале фильма, когда она изображала обычную «гаражную пьянчужку». Но вот в образе Супергёрл… Нет, не смотрится совершенно. Справедливости ради: новый Супермен тоже вышел очень посредственным внешне.

Еще один важный нюанс: фильм совершенно бескровный! Не думайте, что я кровожадный, но происходящее на экране это подразумевает. Но ни капли крови вы не увидите! Это попытка получить «широкий рейтинг» проката. Но кому это нужно? Фильм уже идет ко дну, со скоростью «Титаника», по прибыли! Так сами и виноваты.

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Когда я смотрел фильм, то на ум сразу пришло сравнение с первым «Джоном Уиком». Там Джон тоже «мстил за пса». Но там был ураганный экшен. А тут… бой «фемок» за справедливость, приправленный никчемными диалогами. В общем, для DC сняли свой собственный вариант «Капитанши Марвел». Так описать фильм «Супергёрл» будет правильно.