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goldas
Геймер создал видеокарту RTX 4060 с полностью пассивным охлаждением
Получившаяся конструкция, однако, малопригодна для установки в стандартный корпус из-за размера радиатора и массы более 2,5 килограмма
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Энтузиаст разработал безвентиляторную видеокарту GeForce RTX 4060 с использованием алюминиевого радиатора весом 2,5 кг. Этот кастомный кулер в несколько раз больше печатной платы видеокарты и является полностью пассивным.

Источник: FanlessTech

Конструкция использует высокий блок из экструдированных алюминиевых ребер, прикрепленный непосредственно к графическому процессору. Большие зазоры между ребрами позволяют теплому воздуху подниматься через кулер за счет естественной конвекции, устраняя необходимость в вентиляторах. Из-за веса карты и безвентиляторного блока, система имеет открытую конструкцию и установлена на каком-то тестовом стенде. Вертикальное крепление графического процессора определенно помогает, учитывая, что вес этой карты приближается к весу массивных моделей RTX 5090.

Источник: FanlessTech

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Безвентиляторные видеокарты стали редкостью в последние годы. Высокие ограничения мощности графического процессора затрудняют пассивное охлаждение, а необходимые радиаторы могут стать слишком большими и тяжелыми для стандартных настольных систем.

Источник: FanlessTech

GeForce RTX 4060 является одной из наиболее подходящих современных видеокарт для такого проекта благодаря своей суммарной мощности в 115 Вт. Конечно, такая карта непрактична для большинства систем, но она показывает, что графический процессор текущего поколения может работать без активного охлаждения при наличии достаточного количества алюминия.

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Источник: videocardz.com
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