Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Американская компания Epirus успешно испытала микроволновую систему против дронов на оптоволокне
Платформа Leonidas VehicleKit разработки США вывела из строя волоконно-оптический БПЛА на испытаниях декабря 2025 года, продемонстрировав первую успешную атаку электромагнитным излучением на такие цели.

Компания Epirus опубликовала видео испытаний системы Leonidas VehicleKit на правительственном полигоне США. Мобильная высокомощная микроволновая платформа успешно отключила волоконно-оптический беспилотник во время живых стрельб в декабре 2025 года. Это первое задокументированное применение электромагнитных помех против дронов с оптоволоконным управлением.

Такие БПЛА активно применяются в зонах боевых действий, для ударов и разведки. В отличие от обычных дронов, они используют оптоволоконный кабель вместо радиосвязи, что делает их устойчивыми к традиционным средствам радиоэлектронной борьбы — постановке помех и обманкам. По некоторым данным, они могут создавать угрозу логистике на расстоянии до 50 км.

Система Leonidas поражает электронику дронов точечным программно-определяемым электромагнитным излучением без кинетического воздействия. Используется неионизирующее излучение, безопасное для человека при правильном применении. Операторы могут контролировать зону падения цели для снижения сопутствующего ущерба.

Анализ армии США от августа 2025 года подтверждает сложность борьбы с такими дронами из-за их малозаметности. Гендиректор Epirus Энди Лоуэри отметил, что распространение оптоволоконных БПЛА меняет тактику и требует новых решений. Leonidas закрывает эту брешь в обороне от роев дронов.

Испытания подчёркивают лидерские позиции Epirus в создании масштабируемых нелетальных систем противодействия БПЛА. Технология подходит не только для целей противодействия БПЛА, но и для других электронных угроз.

#сша #оптоволокно #оптоволоконные дроны #микроволновое оружие #оптоволоконные технологии #микроволновая технология #микроволновое излучение #микроволновое оружие против дронов #epirus
Источник: defence-industry.eu
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
2
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
4
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
+
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
+
Материнская компания Google достигла капитализации в $4 триллиона на фоне ажиотажа вокруг ИИ
+
ФАС предупредила за публичные прогнозы о росте цен на продукты до 30%
+
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
+
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
+
Bandcamp запретила публиковать на своей площадке созданные ИИ музыкальные произведения
+
RUSI: к 2030 году ВВС Китая будут располагать парком из 1000 истребителей пятого поколения J-20
1
Армии США и Литвы в ходе учений отработали нанесение ударов HIMARS по территории Беларуси
1
В России создано КБ для разработки отечественных малооборотных судовых двигателей
+
В США провели первую демонстрацию нанесения ударов с помощью автономного роя FPV-дронов
+
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
28
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
4

Сейчас обсуждают

beastly77
18:47
Венесуэла всё, так что это теперь вряд ли
УАЗ планирует нарастить объём производства автомобилей на Кубе
Китя.
18:21
Снова повторим процедуру.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
18:20
Молодец. Печалит только то что они потом опять повылезают.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Никита Ильин
18:19
Ты сам ответил на вопрос. До 2600 dram:fcb ratio 13:1, а после 2600 44:3. Надо было на 2600 или 2666 максимально ужимать вторички и накинуть напряжения на КП, общее питание проца + экстрим режимы в пр...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Китя.
18:18
Пометил кто тут не нужен всё. Так всегда делаю.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Евгений Балахонов
18:18
Согласен. 150 км в час при любых раскладах вполне достаточно. Выше - резко растут риски аварии и расход топлива по экспоненте ;) На таких скоростях никакие тормоза не спасут - банально у среднего води...
В Минтрансе не считают необходимым повышать максимальную скорость движения по платным магистралям
Castl
18:17
Отличная новость. Теперь голубков всех в бан.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
18:13
Жопошик имбецильный с клизмой вместо мозга,ты зачем опять свой вонючий пальчик всем показываешь?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
18:10
Вот и допрыгались голубки Админ сделал запрос на удаления пристигните ремни пришло время на удаления левых акков. плачьте истерите но вам уже нечего не помоет.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
century84
18:00
В начале подумал что, что-то в истории нашей страны упустил, пока не прочитал за счёт чего долг гасится будет. А то что он оказался равен сумме замороженных активов просто совпадение.
Американский фонд Noble Capital требует от России выплатить $225,8 млрд по царским бондам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter