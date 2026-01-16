Платформа Leonidas VehicleKit разработки США вывела из строя волоконно-оптический БПЛА на испытаниях декабря 2025 года, продемонстрировав первую успешную атаку электромагнитным излучением на такие цели.

Компания Epirus опубликовала видео испытаний системы Leonidas VehicleKit на правительственном полигоне США. Мобильная высокомощная микроволновая платформа успешно отключила волоконно-оптический беспилотник во время живых стрельб в декабре 2025 года. Это первое задокументированное применение электромагнитных помех против дронов с оптоволоконным управлением.

Такие БПЛА активно применяются в зонах боевых действий, для ударов и разведки. В отличие от обычных дронов, они используют оптоволоконный кабель вместо радиосвязи, что делает их устойчивыми к традиционным средствам радиоэлектронной борьбы — постановке помех и обманкам. По некоторым данным, они могут создавать угрозу логистике на расстоянии до 50 км.

Система Leonidas поражает электронику дронов точечным программно-определяемым электромагнитным излучением без кинетического воздействия. Используется неионизирующее излучение, безопасное для человека при правильном применении. Операторы могут контролировать зону падения цели для снижения сопутствующего ущерба.

Анализ армии США от августа 2025 года подтверждает сложность борьбы с такими дронами из-за их малозаметности. Гендиректор Epirus Энди Лоуэри отметил, что распространение оптоволоконных БПЛА меняет тактику и требует новых решений. Leonidas закрывает эту брешь в обороне от роев дронов.

Испытания подчёркивают лидерские позиции Epirus в создании масштабируемых нелетальных систем противодействия БПЛА. Технология подходит не только для целей противодействия БПЛА, но и для других электронных угроз.