Новое исследование костей вида Sahelanthropus tchadensis возрастом семь миллионов лет выявило ключевые анатомические признаки, доказывающие его способность ходить на двух ногах, что делает его древнейшим известным прямоходящим предком современного человека.

Учёные представили новые доказательства того, что вид Сахелантропа (Sahelanthropus tchadensis), чьи окаменелости возрастом около 7 миллионов лет были найдены в Чаде, мог передвигаться на двух ногах. Если выводы подтвердятся, это сделает его древнейшим известным предком человека, способным к прямохождению.

Ключевым доказательством стало обнаружение на бедренной кости малого вертела — выступа для крепления подвздошно-бедренной связки. Эта связка, самая мощная в человеческом теле, критически важна для поддержания вертикальной позы и ходьбы. Ранее такая анатомическая черта встречалась только у гоминин — предков человека.

Исследователи также подтвердили другие признаки двуногого передвижения. К ним относятся характерный изгиб бедренной кости и строение мышц ягодичного комплекса, которые стабилизируют таз при ходьбе. Анализ пропорций конечностей показал, что у Sahelanthropus бедро было относительно длинным по сравнению с локтевой костью, что ближе к пропорциям австралопитеков, а не современных человекообразных обезьян.

Изображение черепа Sahelanthropus tchadensis. Источник: www.ancient-origins.net

Вид обладал мозгом размером с шимпанзе и, вероятно, много времени проводил на деревьях. Однако комплекс адаптаций скелета указывает на то, что на земле он передвигался именно на двух ногах. Это означает, что прямохождение возникло чрезвычайно рано, у общего предка, внешне больше похожего на обезьяну.

Бугорок бедренной кости у шимпанзе A и человека B (обозначен красными стрелками). Он представляет собой место прикрепления верхней (поперечной) части подвздошно-бедренной связки.Сахелантроп показан серым и светло-серым цветом поверх изображения шимпанзе и человека, чтобы продемонстрировать расположение бугорка бедренной кости, а на изображении шимпанзе показано его отсутствие. Источник: www.ancient-origins.net

Открытие основано на повторном изучении костей, найденных ещё в начале 2000-х годов, с применением современных методов. Учёные использовали 3D-сканирование и геометрическую морфометрию для детального сравнения с костями современных приматов и ископаемых гоминин, включая австралопитека Люси.

Данное исследование смещает время появления прямохождения ближе к истокам человеческой линии эволюции. Оно подтверждает, что ключевой признак, отделивший наших предков от других приматов, сформировался у существ, ещё сохранявших многие обезьяньи черты.