John Connor
Еще одна единица УТС-800 приступила к летным испытаниям
Еще одна единица УТС-800, предназначенная для подготовки военных летчиков, успешно совершил первый полет, полностью подтвердив свои характеристики.

К летным испытаниям приступила новая машина УТС-800. Как сообщает РИА Новости, об этом информировал летчик-испытатель Уральского завода гражданской авиации Алексей Язынин. Испытательный полет прошел по намеченному плану, в полном объеме подтвердив заданные характеристики устойчивости и управляемости воздушного судна.

Ранее, в феврале, представители УЗГА заявляли, что в 2025 году Министерство обороны России получит дополнительную партию этих учебно-тренировочных самолетов. Первые две машины были переданы заказчику в 2024 году.

По словам Язынина, самолет продемонстрировал предсказуемое поведение в воздухе, не вызвав никаких замечаний. К сильным сторонам модели пилот отнес экономичность эксплуатации, оптимальные для обучения скорости на взлете и при заходе на посадку. Также он отметил стабильность машины на режимах, близких к критическим углам атаки, что особенно важно для отработки навыков курсантами. Конструкция воздушного судна, как подчеркнул испытатель, достаточно проста и прощает начинающим пилотам некоторые ошибки.

В рамках испытательной программы самолет проверяют в различных режимах полета, при выполнении маневров и в условиях, имитирующих штатную эксплуатацию. Это позволяет комплексно оценить его аэродинамические качества, устойчивость и управляемость.

УТС-800 представляет собой первый российский турбовинтовой самолет, созданный специально для начальной летной подготовки, профессионального отбора и ориентации будущих летчиков. Машина сочетает в себе высокую маневренность и умеренную стоимость содержания. Среди оснащения воздушного судна – турбовинтовой двигатель, катапультируемые кресла экипажа, штатные системы кондиционирования и кислородного питания, а также противообледенительный комплекс.

#россия #разработка #испытания #министерство обороны #оак #узга #эксплуатация #учебный самолёт #утс-800 #учебно-тренировочный самолёт
Источник: armstrade.org
Написать комментарий (0)
