Находка свидетельствует о том, что майя создавали грандиозные сооружения до появления централизованной власти и социального неравенства, силами общин, объединенных общими ритуалами и знаниями.

При раскопках в мексиканском штате Табаско (Tabasco) археологи во главе с Такеши Иноматой (Takeshi Inomata) обнаружили древний памятник Aguada Fénix, скрытый джунглями. Это оказалась монументальная конструкция, вырезанная в скале. Она представляет собой систему вложенных друг в друга крестообразных структур, соединенных с водными каналами и дамбой. Внутри были найдены пигменты разных цветов — синий азурит, желтая охра, зеленый малахит — и артефакты из раковин и зеленого камня, ритуально размещенные по сторонам света.





Источник фото: https://www.popularmechanics.com/

Исследователи пришли к выводу, что это космограмма — карта мироздания, отражавшая представления майя о Вселенной и их календарь. Возраст сооружения оценивается в 3000 лет. Важность открытия в том, что оно опровергает прежние теории: монументальную архитектуру майя создавали еще до появления сильной централизованной власти и жесткой социальной иерархии. Агуада Феникс, вероятно, был местом коллективных ритуалов, торговли и собраний, а не постоянным поселением.

Находки пигментов — древнейшие примеры использования цвета для символизации направлений света в Мезоамерике. Некоторые материалы, такие как азурит и малахит, не были местными, что указывает на развитые торговые связи. Раковины, вероятно, символизировали воду, имевшую сакральное значение для майя. В отличие от более поздних периодов, искусство Агуада Феникс лишено изображений могущественных правителей, вместо этого представлены натуралистичные образы животных и женщины.

Хотя для строительства такого масштаба требовались координация и труд тысяч людей в течение нескольких лет, это, по мнению ученых, достигалось без принуждения. Роль, вероятно, играли лидеры общин, чьи знания в астрономии и календаре привлекали народ. Таким образом, Агуада Феникс демонстрирует возможности человеческой самоорганизации до возникновения государственности и ярко выраженного социального неравенства.