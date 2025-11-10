Geely EX5 оснащён мощным электромотором, развивающим 218 лошадиных сил, и способен преодолеть до 310 километров без дополнительной подзарядки. На этот автомобиль распространяется заводская гарантия сроком на 6 лет или 150 тысяч километров пробега.

Geely EX5 — первый электрокроссовер белорусской сборки, выпускаемый на предприятии «BelGee» в двух версиях: Pro и Max, с разницей в цене около 163 000 российских рублей. Габариты автомобиля средние: 4615 x 1901 x 1670 мм, клиренс 175 мм. Автомобиль имеет сглаженный дизайн, который «выдаёт» коэффициент аэродинамического сопротивления в 0,269. В интерьере присутствуют два больших русифицированных экрана и базовый набор удобств для комфортной эксплуатации, в том числе зимний пакет опций.

Технически Geely EX5 оснащен электрическим двигателем мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 320 Н·м. Он работает на литий-железо-фосфатной батарее емкостью 60,22 кВт·ч с запасом хода около 310 км. Максимальная скорость составляет 175 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает чуть меньше 7 секунд. Автомобиль имеет передний привод, независимую подвеску Макферсон (MacPherson) спереди и многорычажную сзади. Тормоза на электрокаре дисковые, колеса — 18-дюймовые легкосплавные. Также присутствует система рекуперации энергии.

Интерьер Geely EX5

В комплектации Pro доступны все основные функции и опции, включая русифицированное меню, европейский зарядный разъем CCS Combo 2, системы для эксплуатации зимой (подогрев сидений, руля, зеркал и стекол), а также вместительный багажник объемом 461 л. (1877 л. при сложенных сиденьях). Версия Max предоставляет расширенный набор функций.

Подкапотное пространство Geely EX5

Geely EX5 предлагает конкурентоспособные заводские гарантии: 6 лет или 150 000 км на автомобиль, 8 лет или 150 000 км на батарею, что вместе с технологическими характеристиками и ценой создает для белорусского рынка достойную альтернативу «серому» импорту и позволяет конкурировать с популярными моделями, такими как BYD Song Plus.