Владелец нашел часы через год благодаря системе Find My; устройство осталось в рабочем состоянии.

Недавний случай продемонстрировал исключительную долговечность Apple Watch. Джаред Брик обнаружил свои часы, потерянные более года назад в Карибском море, благодаря функции Find My от Apple.



В июне 2022 года Брик отправился на Карибы праздновать день рождения сына. Во время одного из погружений Apple Watch соскользнули с его запястья. Владелец не заметил пропажу сразу из-за красоты окружающей природы.



Спустя год Брик пометил часы как утерянные через Find My. В декабре ему позвонил незнакомец с Карибов, нашедший устройство. Удивительно, но часы все еще работали, отображая контактную информацию владельца.



После возвращения часов Брик подтвердил их подлинность и отличное состояние. Он выразил благодарность нашедшему и компании Apple за создание столь надежной технологии.



Этот случай подчеркивает не только водостойкость Apple Watch, сертифицированную до 50 метров глубины, но и эффективность системы Find My для поиска утерянных устройств.