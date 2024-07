The First Descendant: Новый хит от Nexon покоряет Steam

Новый бесплатный лутер-шутер The First Descendant от южнокорейской компании Nexon вызвал значительный интерес среди геймеров. Через несколько часов после запуска количество игроков в Steam превысило 170 000 человек.



Игра, вдохновленная Destiny 2 и Warframe, предлагает экшен-RPG геймплей с возможностью одиночной игры или кооператива до четырех игроков. The First Descendant работает на Unreal Engine 5 и доступна на ПК, PlayStation 4/5 и Xbox One/Series X/S.



Несмотря на популярность, игра получила смешанные отзывы. Пользователи хвалят дизайн, битвы с боссами и настройку персонажей, но критикуют техническое состояние, сюжет и проблемы с внутриигровыми покупками.



The First Descendant имеет потенциал превзойти успех предыдущих проектов Nexon, таких как Dave the Diver и The Finals. Однако разработчикам предстоит решить технические проблемы для улучшения пользовательского опыта.