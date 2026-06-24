Серия Samsung Smart, сочетающая в едином корпусе монитор и «умный» телевизор, уже давно получила широкую популярность у пользователей, ограниченных свободным пространством. Вот только для игр устройства предыдущих поколений совсем не годились, поскольку использовали простенькую 60-герцовую VA-матрицу. Совсем иное дело – новый 32-дюймовый Smart M9 M90SF, который получил OLED-панель с разрешением 4K и частотой обновления 165 Гц, множество «умных» фишек и возможность полноценной работы на ОС Tizen без использования ПК. Давайте разбираться, за какие еще заслуги данный монитор стал лауреатом премии CES 2025.

Технические характеристики

Формат: 16:9

Диагональ: 31.5″

Тип матрицы: плоская Samsung QD-OLED

Разрешение: 3840x2160 (140 ppi)

Покрытие: матовое Glare Free

Частота: 165 Гц

Время отклика: 0.03 мс

Яркость: 250 нит (типичная), 450 нит (пиковая)

Глубина цвета: 10 бит

Адаптивная синхронизация: AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible

HDR: HDR10+, VESA DisplayHDR True Black 400

Контрастность: 1 000 000:1

Защита зрения: Eye Saver Mode, Flicker Free

ОС: Tizen OS

Управление: стик, пульт ДУ, голос

Дополнительно: камера 12 Мп, микрофоны, защита от выгорания OLED Safeguard+

Установка: стойка (регулировка по высоте, наклону, повороту), VESA 100x100

Интерфейсы: HDMI 2.1, DP 1.4, 2 USB 3.0 Type-A, USB Type-С (90 Вт), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 Dual

Блок питания: внешний, 240 Вт

Динамики: 2 x 5 Вт с Adaptive Sound Pro

Габариты без подставки: 717.2x432.3x42.5 мм

Габариты с подставкой: 717.2x601.6x200 мм

Вес без подставки: 5.2 кг

Вес с подставкой: 8.3 кг

Цена: 110 000 рублей

Комплектация

Монитор поставляется в плоской коробке из транспортировочного картона с минималистичным оформлением. Для предотвращения повреждений панель со всех сторон обложена пенопластом, а экран закрыт транспортировочной пленкой. Внутри также можно обнаружить две части стойки, внешний силовой блок, пульт дистанционного управления, немного макулатуры (полную инструкцию можно найти на сайте Samsung) и несколько кабелей – питания и HDMI длиной по 1,5 метра, а также метровый Type-C на Type-C.

Конструкция

реклама





Внешне монитор напоминает офисную модель моноблока – сочетание черного и серебристого цветов, строгие прямые линии, отсутствие RGB-подсветки. Все поверхности матовые и неплохо противостоят отпечаткам и пыли. Металлическая L-образная подставка состоит из двух соединяемых защелкой плоских элементов – опорной пластины и вертикальной стойки с перемещающейся по ней вверх-вниз кронштейном. Последний фиксируется в квадратном гнезде на панели тем же способом.

По центру стойки вырезано окно – можно использовать в качестве ручки при переноске или пропустить через него провода, чтобы меньше путались. На пластине снизу приклеены четыре резиновые ножки, которые защищают опорную поверхность от царапин. Благодаря своей конструкции, монитор на столе занимает совсем немного места, а на пластину можно положить телефон или другие гаджеты, чтобы те были всегда под рукой.

Вес монитора в собранном виде – 8,3 кг, габариты – 717,2x601,6x200 мм. Панель можно опустить на 120 мм, повернуть относительно горизонтальной оси на угол от -2 до 25° или развернуть на 90° в портретный режим, а вот вращение относительно вертикальной оси не предусмотрено. В любом положении монитор не качается. Имеется возможность установить Smart M9 на стену при помощи VESA-совместимого крепления 100x100 мм.

реклама





Задняя панель, выполненная из серого пластика, имеет немного выпуклую форму, впрочем, это не мешает монитору оставаться весьма тонким (8-20 мм). Посередине находится прямоугольный элемент, в котором и фиксируется опорный кронштейн, а в углублении снизу расположена интерфейсная панель с парой USB 3.0 Type-A (воспроизведение медиа и подключение устройств в режиме ТВ), HDMI 2.1, DP 1.4, Type-C (позволяет как передавать изображение, так и заряжать гаджеты), а также гнездом питания DC24V. Левее находится стик, который отвечает не только за перемещение по меню, но и включение/выключение монитора.

Сверху и снизу дисплея помещены относительно широкие (15 мм) пластиковые полоски. Хотя с боков экран подходит к самым границам, присутствует неактивная зона шириной по 8 мм. Так что совсем уж безрамочным монитор не ощущается.

По центру вверху расположены объектив несъемной 12-мегапиксельной камеры, индикатор ее работы, пара микрофонов, а также датчик освещенности. На нижнем торце с боков находится пара динамиков, в центре – совмещенный с ИК-приемником индикатор (горит красным в режиме ожидания) и тумблер отключения микрофонов.

Тонким корпусом монитор обязан довольно большому (212x97x37 мм) и тяжелому (950 г) блоку питания мощностью 240 Вт. Несъемный провод идет к монитору, а съемный – к розетке, длина каждого по 1,5 метра, поэтому блок можно спокойно держать под столом, правда, его глянцевые поверхности буквально притягивают пыль. Индикаторов нет, работает беззвучно.

реклама





Пульт ДУ точно такой, какой идет в комплекте с телевизорами Samsung. Он маленький и комфортно лежит в руке. Кнопок по-минимуму – отсутствуют даже клавиши быстрого доступа к сервисам. Поддерживаются голосовое управление Bixby через встроенный микрофон, однако лишь на английском. Вместо батареек установлен аккумулятор, заряжаемый как от USB-C (мне ни разу не понадобился), так и от световой панели. Сигнал на включение посылается по ИК-каналу, остальные команды – по Bluetooth.

Картинка и звучание

Samsung впервые в линейке использовала 10-битную OLED-матрицу 3-го поколения с квантовыми точками и треугольной пиксельной структурой. У нее максимальные углы обзора, минимальное время отклика (0,03 мс), практически сводящее на нет гостинг, а по насыщенности и глубине цветов экран на голову превосходит все IPS- и VA-решения.

Изначально доступны три пресета – «Эко», «Графика» и «Развлекательный». Расширенный список появляется после активации «Игрового режима», где можно выбрать конкретный жанр или довериться ИИ. Конечно, оставили возможность и вручную настраивать все параметры. Монитор обеспечивает 98% покрытие пространства DCI-P3 и 99% sRGB. Цветовая температура около 6600К. Дисплей получил сертификацию Pantone Validated за точность передачи оттенков кожи и ряда других цветов, так что отлично подходит для цветокоррекции.

Smart M9 имеет плоский экран диагональю 31,5 дюйма и стандартным соотношением сторон 16:9. Разрешение 3840x2160 точек дает высокую четкость картинки (140 ppi). В обычном режиме частоту обновления можно поднять до 120 Гц, а вот в игровом модель выдает уже полные 165 Гц. Поддерживается и адаптивная частота, в том числе наиболее продвинутые версии технологий AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync Compatible.

реклама





Типичная яркость в 250 нит не кажется выдающейся, однако следует понимать, что яркость OLED-панели с ее бесконечной контрастностью – это далеко не то же самое, что яркость LCD. Даже в условиях максимально освещенного помещения цвета не блекнут. Кроме того, помимо уже ставшего стандартом HDR10+, здесь также поддерживается и более прогрессивный VESA DisplayHDR True Black 400, где пиковые значения доходят до 450 нит. А вот минимальная яркость тут, на мой взгляд, чересчур высока (200 нит) – в темноте хочется ее немного убавить.

Монитор оснащен датчиками освещения, благодаря которым интеллектуальные алгоритмы умеют подстраивать яркость диодов не только под контент, но и под внешние условия. Также присутствует динамический эквалайзер черного, улучшающий видимость в тенях. Белое поле равномерное, а черный цвет неотличим от выключенного дисплея.

Одним из минусов OLED-панелей является мерцание, для его подавления тут используется технология Flicker Free. Также есть опция Eye Saver Mode, которая снижает уровень синего излучения, причем можно выбрать интенсивность ее работы – от небольшого потепления температуры до откровенно желтой картинки.

Вторая проблема подобных матриц – выгорание пикселей, для борьбы с которой Samsung разработала особую систему – OLED Safeguard+. Яркость подсветки падает, если несколько минут не производить никаких действий, поддерживается автоматический сдвиг пикселей. Для отвода тепла используется зигзагообразная тепловая трубка, которая более эффективна, чем традиционные решения.

Когда алгоритмы понимают, что в какой-то зоне температура скоро превысит норму, то локально снижают в ней яркость, подобное происходит и со статическими элементами, благо OLED-панель позволяет управлять подсветкой каждого пикселя. Важно отметить, что работает система практически незаметно для взгляда пользователя. После 5-6 часов использования монитор предлагает очистку матрицы. Главное же, что Samsung поставляет монитор с гарантией, в которую включено возможное выгорание пикселей.

Еще одно преимущество монитора – особое покрытие Glare Free, которое, по заверениям производителя, на 54% более матовое, чем обычный антибликовый слой. За проценты я не ручаюсь, но бликов и вообще каких-либо отражений действительно не наблюдается.

Монитор оснащен двумя динамиками мощностью по 5 Вт каждый. Нельзя сказать, что по качеству они чем-то выделяются – звук достаточно громкий и чистый, но совсем без басов. При этом стоит отметить, что если ваша акустика подключена к ПК, то в ТВ-режиме она работать не будет – колонки нужно подключать непосредственно к монитору, а из-за отсутствия соответствующих разъемов сделать это можно только по Bluetooth.

Про технологию Adaptive Sound Pro стоит сказать отдельно. Она оптимизирует звучание в соответствии с воспроизводимым контентом, акустикой комнаты и внешними шумами. Другими словами, если у вас открыты окна и рядом проезжает машина, то громкость автоматически увеличивается, если в фильме голоса тихие по отношению к фоновым шумам, то Adaptive Sound Pro также исправит ситуацию, а еще она делает рекламу одной громкости с остальным контентом.

Дополнительные функции

Smart M9 – это не просто монитор, а еще и «умный» ТВ на операционке Tizen OS с производительным процессором NQM AI Gen3 и Vision AI – комплексной системой на основе ИИ. Есть и беспроводные коммуникации – Wi-Fi 5 Dual и Bluetooth 5.2. В целом, можно подключить клавиатуру и мышь, загрузить офисные утилиты и полноценно использовать устройство без подключения к ПК. Тут даже облачный гейминг поддерживается через Gaming Hub. А еще присутствует возможность сделать монитор центром управления «умным домом» с помощью сервиса SmartThings.

Сигнал можно вывести с разных устройств как по проводу, так и удаленно через Miracast или Apple AirPlay. Есть режим Samsung DeX, фактически превращающий подключенный смартфон в полностью функциональный ПК с настольным интерфейсом. Поддерживается разделение экрана и режим «картинка в картинке», причем так можно вывести не только источник, но и отдельную программу. Присутствует и функция автоматического переключения на активный сигнал Auto Source Switch+.

Интерфейс Smart Hub идентичен тому, что используется в телевизорах Samsung – сверху лента с приложениями, центральную часть занимают баннеры с рекомендуемым контентом, слева – настройки, магазин и сквозной поиск. Чтобы заработало голосовое управление, необходимо зарегистрироваться в аккаунте.

Также монитор умеет вместо скринсейвера выводить полезную информацию с погодой, календарем, рекомендациями по питанию и прочим. А вот функция выдачи контекстной информации по текущей картинке на экране, к сожалению, в России недоступна. Производитель обещает поддержку обновлений ОС в течение 7 лет.

Настройки традиционно распределены по разным местам: основные (изображение, игра, звук, подключения, доп. функции и общие сведения) вызываются нажатием стика на задней панели, есть меню с избранными параметрами (активируются кнопкой с пульта), а также GameBar, который показывается при открытии игры и позволяет активировать такие опции, как перекрестие для стрельбы, детализацию темных участков, уменьшение размытия в движении или масштабирование мини-карты.

При подключении консолей по HDMI 2.1 монитор автоматически переключается в режим с низкой задержкой, а также выдает честные 4K@120 Гц.

Апскейлинг контента также присутствует, однако работает он лишь в режиме телевизора, как и местная 12-Мп камера, позволяющая транслировать видео в формате 4K. Физически отключить последнюю не получится. Через порт Type-C можно одновременно передавать видеосигнал и заряжать ноутбук, поскольку выдает он до 90 Вт.

Впечатления

Сначала я был настроен несколько скептически к подобному гибриду: зачем нужен телевизор, когда всё то же самое можно делать на компьютере? Через пару месяцев я убедился в обратном. Прежде всего, это актуально, когда комната небольшая и найти место на два отдельных устройства сложно.

Интерфейс ТВ-приложений зачастую гораздо удобнее, чем их WEB-версия, есть сквозные поиск и рекомендательный сервис, но гораздо важнее, что при просмотре будет работать апскейлинг, поэтому необходимости искать контент в 4K-качестве нет, тем более что не каждый интернет-канал с ним справится. Конечно, придется немного «заморочиться», чтобы нормально работали иностранные сервисы, но оно того стоит.

С простыми задачами, такими как видеосвязь или набор текста, Smart M9 отлично справляется без помощи компьютера, а еще можно подключить геймпад и гонять в облачные игры, которые нативно ваш ПК может даже не «потянуть». Также логично, что хаб «умного дома» будет на устройстве с большим экраном.

OLED-матрица демонстрирует действительно великолепную картинку, позволяющую по-новому взглянуть на игры. Функция повышения детализации теней позволит различать в них движение или элементы окружения – на прочих мониторах приходится либо смотреть в черноту, либо «задирать» гамму. Для стримеров пригодится функция «картинка в картинке», например, для вывода чата.

Высокое разрешение делает мелкие объекты детальнее, главное не забыть отключать сглаживание шрифтов, чтобы не было ореолов вокруг букв – это известная проблема OLED-технологии. По сравнению с топовыми игровыми решениями частота обновления в 165 Гц не кажется чем-то особенным, но относительно прошлых моделей, где было всего 60 Гц, это небо и земля. В шутерах или слэшерах можно наслаждаться плавностью, при этом из-за молниеносной скорости отклика нет шлейфов. А вот интерфейсы немного расстроили – могли бы поставить и более современные их версии.

Удобно, что картинка и звук умеют подстраиваться не только под контент, но еще и под внешние условия. Правда, из-за собственной системы улучшения изображения и частоты в играх могут возникать артефакты при использовании FreeSync или G-Sync – приходится выбирать что-то одно. Матовое покрытие отличное, с ним экран вообще не бликует, однако на однотонных заливках, например, в документах Word, может наблюдаться небольшой кристаллический эффект.

После 5-6 часов использования, монитор предлагает обновить пиксели. Процедура эта хоть и весьма полезная, но всегда начинается в самый неподходящий момент и занимает около 10 минут. Хорошо, что дают 1 минуту, чтобы от нее отказаться.

Выводы

Монитор Samsung Smart M9 M90SF – отличный выбор для ограниченных по площади пространств, где один экран призван закрыть все сценарии: от работы за ноутбуком до игр на консолях или ПК, а смотреть сериалы перед сном или решать офисные задачи можно и вовсе не включая питание компьютера. Лаконичный дизайн разработан таким образом, чтобы занимать минимум места на столе. Большая 31,5-дюймовая OLED-панель на квантовых точках выдает сочную картинку с правильной передачей оттенков и высокой контрастностью.

У монитора «игровая» частота (165 Гц), мгновенный отклик (0,03 мс), поддержка прогрессивного стандарта VESA DisplayHDR True Black 400, продвинутых версий FreeSync и G-Sync, а также отличное матовое покрытие. Качественно реализована защита от выгорания, поддерживаются беспроводные интерфейсы, много интеллектуальных функций – подстройка изображения и звучания под контент и окружающую обстановку, апскейлинг, увеличение детализации в тенях и прочее.

Хотя не все реализовано идеально, на мой взгляд, премию на CES 2025 Smart M9 получил вполне заслуженно. Цену в 110 000 рублей, конечно, бюджетной не назовешь, но монитор и телевизор с подобными характеристиками отдельно стоили бы гораздо дороже.