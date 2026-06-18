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Вступление

Давно уже заметил тенденцию удешевления телевизоров. Если быть точнее, то за те же деньги через определенный период можно взять модель с большей диагональю. И в целом такие устройства становятся всё доступнее. Вместе с этим появляются новые технологии, влияющие на качество изображения, что приводит к увеличению стоимости. Поэтому на рынке телевизоров происходит сложный симбиоз между инженерами и маркетологами. Также основную часть себестоимости любого телевизора составляет матрица. Если её случайно разбить или повредить, то устройством будет практически невозможно пользоваться, а стоимость продажи такого экземпляра на вторичном рынке стремится к нулю.

И если главным элементом является сама панель, то все основные улучшения касаются именно её. Однако тут не всё так просто. Бывает так, что в целом телевизор хороший и обеспечивает приемлемую картинку, но при этом работать с его функциональностью невозможно. Поэтому аппаратная составляющая и оболочка современного Smart TV играют важную роль. Покупателю же нужно подобрать для себя баланс из этих характеристик и держать в голове планируемый бюджет на покупку. Я для себя понял, что нужно не скупиться и выбирать современную актуальную модель, чтобы со следующим обновлением ПО она не превратилась в тыкву.

Кроме того, телевизор сейчас – это не просто средство для просмотра эфирных каналов, а практически домашний медиацентр. Что касается больших панелей, то банально не хочется менять их каждый год. Просто представьте, что раз в год вам нужно снять и потом заново установить устройство на 85”. Это не собрать и разобрать ёлку на Новый год, тут без помощника не обойтись, ведь одному повесить такое чудо на стену практически невозможно. Поэтому приходится выбирать себе модель по принципу: купил и лет на 10 забыл. Переплатил на старте, но потом всё это время получаешь удовольствие от пользования качественным продуктом.

Ещё я заметил, что некоторые сервисы у нас в стране перестали работать. Большинство этих вопросов решается при помощи TV-приставки, где можно устанавливать различный софт. Также она устраняет проблемы с тормозами оболочки телевизора, поэтому всё возвращается к тому, что в первую очередь нужно выбирать экран. Сейчас большой популярностью пользуются QLED-панели. Продвинутые версии оснащены mini-LED-подсветкой с локальным затемнением зон. Чем их больше, тем лучше. Однако такие устройства стоят дороже.

Поэтому сегодня я хотел бы рассмотреть классическую модель с QLED-экраном на примере телевизора Hisense 65E7S PRO.

Последняя приставка в названии означает не определенный статус устройства, а улучшенные характеристики. Например, частоту обновления экрана 144 Гц и поддержку технологии AMD FreeSync Premium, что в большей степени ориентировано на геймеров. Рассмотрим эту модель более детально.

Технические характеристики

Модель Hisense 65E7S PRO Тип телевизора 4K Smart TV Тип матрицы QLED (ADS), 144 Гц, 90% DCI-P3 Диагональ 65” Формат/разрешение 16:9 / 3840 x 2160, 68 ppi Глубина цвета 8 Bit + FRC Технология Quantum Dot Есть Подсветка Direct LED Частота обновления 144 Гц (VRR 48 – 144 Гц), AMD FreeSync Premium Нативная яркость 350 нит Локальное затемнение Нет Контрастность 1000:1 Поддержка HDR HDR10+, Dolby Vision IQ Масштабирование Ultra HD Есть Время задержки сигнала < 8 мс Процессор MediaTek MT9618 Декодер HEVC (H.265),VP8,VP9,H.264,MPEG4, MPEG2,AV1, VC-1 Поддерживаемые форматы .AVI,.MP4,.MOV,.MKV,.MPG,.MPEG,.VOB,.FLV,.WebM,.OGM, wma,.FLAC,.MP2,.MP3 Мощность звука 2 x 10 Вт Акустическая система Dolby Atmos Операционная система VIDAA U9 Браузер Odin HbbTV 2.0.4 Технология динамической компенсации MEMC Есть Цифровой и аналоговый тюнер DVB-T2/T/C/S2/S Интерфейсы 2 х HDMI 4K 60 Гц;

1 х HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144 Гц);

1 х HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144 Гц);

1 x USB 3.0;

1 x USB 2.0;

1 x ANT1 (DVB-T/T2/C);

1 x ANT2 (DVB-S/S2);

1 x Optical Out;

1 x RJ-45;

1 x CI+ 1.4 Габариты упаковки 1608 x 134 x 996 мм Масса с упаковкой 23.7 кг Габариты без подставки 1445 x 59 x 837 мм Масса устройства без подставки 17.7 кг Крепление VESA 400 x 300 Номинальное потребление SDR 84 Вт Номинальное потребление HDR 160 Вт

Упаковка и комплектация

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Телевизор поставляется в крупной картонной коробке. Её габариты составляют 1608 x 134 x 996 мм, вес – 23.7 кг. Если с 55-дюймовой моделью ещё можно справиться одному, то в данном случае уже проблематично. Я устанавливал телевизор один, но это неудобно. Хорошо, что есть транспортировочные жгуты, за которые можно взяться. Однако следует помнить, что если они лопнут, то дно отвалится, и телевизор выпадет вниз.

Внутри находится защитный каркас из пенопласта, чтобы избежать повреждения устройства, но всё равно на коробке лучше не прыгать, потому что основная защита с торцов, а по центру её нет.

Комплект поставки расположен в нишах пенопласта сверху. Это не совсем логично, ведь верхняя крупная часть картона снимается и остаётся нижний картонный лоток, но чтобы достать комплект, придётся открыть ещё коробку сверху.

Он состоит из подставки, пульта, кабеля питания, пакетика с винтами, батареек, руководства по установке и гарантийного талона.

Пульт не очень большой и тяжёлый, даже с элементами питания. Кнопок много, всё управление простое и понятное.

Внешний вид, конструкция и особенности

В данном случае я ставил телевизор на подставку. Это две не очень большие ножки из твёрдого и прочного пластика. Они крепятся снизу корпуса телевизора, для чего есть специальные посадочные места с резьбовыми отверстиями в металлической раме. Каждая такая опора фиксируется двумя винтами.

Крепление достаточно надёжное, телевизор стоит очень устойчиво. Габариты устройства без подставки составляют 1445 x 59 x 837 мм, вес без подставки – 17.7 кг.

Дизайн современный с пластиковой панелью сзади и пластиковой тонкой рамкой по периметру. Понятно, что внутри есть металлическая основа, к которой крепится матрица, весь пластиковый обвес и задняя металлическая панель. Заметить её можно по периметру, а в середине большую площадь занимает чёрная пластиковая крышка.

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В какой-то модели был сабвуфер по центру, но тут его нет, а динамики выведены с нижнего торца.

Рамки экрана очень тонкие, издалека кажется, что он вообще безрамочный, особенно если смотреть под углом. Спереди для защиты есть два небольших листа из пористого материала и плёнка. Всё это зафиксировано при помощи прозрачной липкой ленты, которая не оставляет клеевой базы на поверхности.

Как обычно, наиболее толстая рамка расположена в нижней части, слева находится маленький логотип производителя Hisense, который практически не видно. По центру в нижнем торце присутствует кнопка включения со светодиодом.

В итоге верхняя и боковые рамки получаются где-то по 5 мм, а нижняя – 13 мм. Сзади применена комбинированная панель. В центре расположена пластиковая крышка, а по периметру идет металлическая рамка корпуса.

Симметрично относительно центра можно заметить отверстия для крепления VESA 400 x 300. Не самый популярный стандарт, но кронштейн найти можно. Где-то на маркетплейсе я находил за 500 рублей.

Основные разъёмы находятся с левого бока, если смотреть на телевизор спереди. Они разделены на два блока. Часть выводится назад, а часть – вбок.

На маленьком модуле есть разъём проводной сети RJ-45 стандарта 100Base-T. Ещё есть цифровой оптический выход и разъём USB 2.0. Я такой блок встречаю уже не первый раз; возможно, это отдельная дочерняя плата с этим набором разъёмов, которая устанавливается в различные модели телевизоров компании Hisense.

Основная часть разъёмов выводится вбок. Здесь мы видим стандартный 3.5 мм jack для наушников, два разъёма для антенн, четыре порта HDMI (2 х HDMI 4K 60 Гц + 2 х HDMI 4K 144 Гц) и один разъём USB 3.0. Один из коаксиальных разъёмов для антенн поддерживает DVB-T2, точнее его поддерживает встроенный тюнер, поэтому для настройки бесплатных стандартных каналов цифрового вещания никакой дополнительной приставки не нужно.

С другого бока можно найти разъём для подключения кабеля питания, который поставляется в комплекте.

Динамики традиционно установлены в нижней части корпуса и смотрят вниз. Они скрыты за пластиковой решёткой корпуса. Напомню, что их характеристики мало чем примечательны. Ближе к центру нижней панели размещена прозрачная пластиковая деталь с белым светодиодом внутри.

Экран

Одна из самых важных частей любого телевизора – это экран. Производитель постарался и установил сюда быструю ADS-IPS матрицу с технологиями QLED, подсветкой Direct LED, без локального затемнения. В данном случае производитель называет технологию Hi-QLED. Что под этим подразумевалось? Возможно, что это такой Quantum Dot LED в исполнении Hisense. Возможно, это связано с широким цветовым диапазоном и технологией ИИ-оптимизации изображения AI Picture.

За последнее время QLED обрела большую популярность и активно развивается. Для этого производители увеличивают количество светодиодов подсветки, чтобы она была более равномерная. Особенно это важно для телевизоров с большой диагональю. Понятно, что 65” – это не предел и размеры постоянно увеличиваются. Скоро уже, наверное, экраны будут во всю стену, а персонажи на нём будут в натуральную величину.

В спецификациях устройства указана номинальная яркость – 350 нит, по факту при измерении её максимум находится на уровне 400 нит. Это хороший показатель, потому что телевизор обычно используют в помещениях с не очень интенсивным освещением.

Экран достаточно яркий, цвета очень сочные и насыщенные. Контраст, заявленный производителем, составляет 1000:1, что даже ниже, чем фактический. Углы обзора очень большие (178°) и соответствуют заявленным.

Телевизор поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц и VRR 144 Гц в игровом режиме. Кроме этого, есть поддержка AMD FreeSync Premium и технологии динамической компенсации MEMC. Всё это в совокупности обеспечивает отличную картинку в динамичных фильмах и играх.

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Игровой режим автоматически включается при подключении консоли в соответствующий HDMI разъём. Это проявляется в снижении задержки входного сигнала. Технология называется ALLM. Ещё присутствует технология VRR. Телевизор позиционируется в том числе и как игровой, и с этой задачей он справляется отлично.

В меню присутствует большое количество настроек цвета. Есть готовые предустановки («Стандартный», «FILMMAKER», «Кинотеатр», «Энергосбережение», «Динамический», «Спорт»). Кроме того, можно настроить отдельные параметры вручную, вроде гаммы или баланса белого. Также настраивается яркость, контрастность, насыщенность цвета, резкость, адаптивная контрастность, сверхплавное движение.

Я протестировал цветопередачу в нескольких режимах:

Стандартный:

Кинотеатр:

Стандартный, после калибровки:

Поскольку в моих руках был инструмент, то я решил не только измерить показатели, но и откалибровать. Возможно, кому-то пригодится профиль, он тут.

В штатном режиме цвета оказались наиболее точными, также это касается баланса белого. Цветовой охват у панели достаточно большой и выходит за пределы sRGB.

Производитель заявляет о 90% DCI-PC3 и это недалеко от истины.

Цвета можно подрегулировать на свой вкус и восприятие, но даже в штатном режиме картинка хорошая. Если запустить фирменный демо-ролик, то те, кто еще не сталкивался с QLED или OLED, получат незабываемые впечатления.

Операционная система и приложения

В телевизоре используется собственная оболочка VIDAA U9. Загружается очень быстро и работает плавно. Проблем во время использования я не заметил. Настроек много, интерфейсы функционируют отлично. DLNA настраивается без проблем.

Особых сложностей с подключением и работой в сети тут нет. Хотелось бы наличия гигабитного проводного подключения, но в целом имеющихся функций хватает. Меню простое, удобное и понятное.

Настройки логично сгруппированы по разделам. Базово уже предустановлено множество приложений, а также популярные стриминговые сервисы и социальные сети. Лично я больше привык к Android, но здесь всё работает быстро, и по возможностям, а возможностей программ более чем достаточно.

Единственный нюанс заключался в том, что я не смог переназначить клавиши на пульте. В остальном ОС работает корректно, шустро, плавно и комфортно.

В процессе использования телевизор Hisense потребляет 85-92 Вт, а в режиме ожидания всего 10-12 Вт согласно показаниям ваттметра. Пик происходит при включении режима HDR, когда потребление поднимается до 170 Вт.

Заключение

Hisense 65E7S PRO – это не совсем бюджетная модель. На момент подготовки материала ее можно было найти на официальном сайте за 71 999 рублей. Это уже не первый телевизор компании Hisense, который я рассматриваю, и поэтому есть с чем сравнивать. В данном случае устройство получилось хорошим по соотношению цена/качество, особенно для любителей игр. На мой взгляд, это отличный вариант для игровой приставки, о чём свидетельствуют положительные отзывы от аудитории геймеров.

Мне понравились заводские настройки картинки, где на максимальной интенсивности свечения (тут есть такая настройка, которая увеличивает яркость свечения светодиодной подсветки, а не только осветляет изображение как функция яркости) баланс белого становится идеальным, а дальше экран достаточно просто откалибровать. Кроме того, мне раньше казалось, что вблизи такого экрана будет отчётливо видно зерно (границы между пикселями), но по факту это оказалось не так. Цвета здесь яркие и сочные, и по картинке можно даже спутать с OLED, пока дело не доходит до тёмных сцен. Именно поэтому внедрили технологию локального затемнения, но мне она не кажется надёжной. Тут её нет и никакого «волшебства» над изображением не происходит.

Здесь мы можем заметить более чёткие, яркие и насыщенные цвета, большие углы обзора, высокую скорость и большой цветовой охват около 90% DCI-P3. Есть поддержка технологии AMD FreeSync Premium и специальный игровой режим, где устанавливается частота обновления 144 Гц. Также в меню легко вызвать панель для геймеров, где выбираются специальные цветовые настройки для различных типов игр, изменяется частота обновления, используется масштабирование, изменяется соотношение сторон и даже устанавливается фиксированное перекрестье по центру.

Как и любой другой современный телевизор, Hisense 65E7S PRO требователен к качеству контента. Поэтому важно обеспечить его подключение к хорошим IPTV-сервисам и цифровым эфирным каналам. Для этого здесь есть поддержка Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. Штатный звук достаточно неплохой, но низких частот маловато, поэтому для более детальной звуковой картины я бы использовал саундбар.

ТВ оснащен оболочкой VIDAA U9, которая является последователем VIDAA U7. Она работает быстро и плавно. Процессор четырёхъядерный MediaTek Pentonic 700 (MT9618) с двумя ядрами ARM Cortex-A73 и двумя ARM Cortex-A52. С одной стороны, ОС накладывает определённые ограничения и в ней нет такого огромного количества приложений, как для Android, но есть всё самое необходимое для рядового пользователя, а ресурсов используется меньше, что заметно по аппаратной платформе. Имеется поддержка различных голосовых ассистентов. Микрофон находится прямо в пульте. Пульт удобный и не очень тяжёлый.

Разумеется, поддерживаются все современные стриминговые сервисы, преимущественно российские. В целом телевизор полностью адаптирован для нашей страны, что заметно по качеству перевода меню и отличной работе функций, включая HbbTV. Проводная сеть ограничена интерфейсом Ethernet 100 Base-T, что по современным меркам не так много, учитывая огромные объёмы 4K контента, но есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

Андрей Понкратов aka wildchaser