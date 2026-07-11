Мы привыкли к тому, что технологии работают без нашего вмешательства. Это тихое и незаметное волшебство нашего времени. Вставил флешку, подключил диск, нажал кнопку — и всё завертелось, загрузилось, сохранило данные. Кажется, так будет всегда, по умолчанию. Но времена меняются, и этот беззаботный период постепенно уходит в прошлое.

В ближайшие годы нас ожидает непростой период. Стоимость электроники увеличивается, цены в магазинах растут быстрее, чем мы успеваем адаптироваться к новым значениям на ценниках, а качество многих устройств снижается. И, к сожалению, с этим ничего не поделаешь — глобальный кризис в производстве полупроводников, рост цен на сырьё и логистику делают своё дело. Мы вступаем в эпоху, когда компьютерное железо перестает быть расходным материалом и снова становится серьезной инвестицией.

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Особенно остро это чувствуется, когда речь заходит о компонентах, без которых современный компьютер уже немыслим. В частности, о накопителях. SSD-накопители пришли на смену старым добрым жёстким дискам (HDD) и уверенно заняли своё место в наших ноутбуках, системных блоках и даже игровых консолях. У них есть множество преимуществ: они работают быстро, мгновенно запускают программы, не боятся вибраций, так как внутри них ничего не вращается, и в целом делают работу с компьютером куда приятнее.

Но у твердотельных накопителей есть минусы. Просто о них редко задумываются, пока всё идёт гладко. А когда что-то ломается — бывает уже поздно. Файлы исчезают безвозвратно, а рабочий процесс встаёт колом. Поэтому лучше подстелить соломку заранее. Не для того, чтобы жить в тревоге и каждую минуту проверять, не умирает ли ваш диск. А чтобы понимать, чего от него ждать, как продлить ему жизнь и что делать, если вдруг появятся первые тревожные звоночки.

Почему SSD вообще выходят из строя: немного теории без занудства

Каждый электронный элемент функционирует в соответствии с определёнными принципами надёжности. Для твердотельных накопителей характерна классическая U-образная кривая. Хотя это звучит сложно, на практике всё довольно просто.

Источник изображения: Yang, J., & Feng-Bin Sun. (1999). A comprehensive review of hard-disk drive reliability.

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В первые дни работы устройства могут возникнуть проблемы, связанные с заводским браком. Это могут быть дефекты, допущенные в процессе производства, ошибки при пайке, проблемы с контроллером или памятью. Обычно такие проблемы проявляются в течение первых месяцев использования. И тут многое зависит от производителя. Крупные бренды обычно имеют минимальный процент брака — до 0,5%. У компаний второго и третьего уровня этот показатель может достигать 2%, а на маркетплейсах можно столкнуться с откровенными подделками, где заявленные характеристики — просто красивая сказка.

Далее следует продолжительный период «плато» — это обычный режим работы. В это время сбои происходят нечасто и, как правило, обусловлены внешними факторами: внезапным перепадом напряжения в электросети, перегревом ноутбука, помещённого на колени, повышенной влажностью в помещении или случайным падением внешнего диска на кафельный пол. То есть проблема заключается не в самом диске, а в условиях его эксплуатации.

И, наконец, последний участок кривой — это старость твердотельного накопителя. Со временем ячейки памяти начинают разрушаться: слой диэлектрика, который хранит заряд, постепенно изнашивается, и ячейка уже не может надёжно сохранять информацию. В определённый момент накопитель перестаёт принимать новые данные, хотя старые всё ещё можно считать. То есть SSD может «умирать» не сразу, а постепенно, и если вовремя обратить внимание на тревожные сигналы, есть возможность спасти данные.

Что прячется внутри: типы памяти и почему они важны

Долговечность твердотельных накопителей во многом зависит от типа используемой памяти. В современных дисках чаще всего применяется память NAND, которая бывает нескольких видов. Основной принцип здесь заключается в том, что чем меньше битов хранится в одной ячейке, тем дольше она прослужит. Снижение количества уровней напряжения уменьшает вероятность ошибок при чтении и записи, что также способствует более медленному износу.

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QLC‑накопители, где на каждую ячейку приходится 4 бита информации, являются наиболее доступным вариантом: в одну ячейку можно записать сразу четыре бита данных — за счёт этого цена за гигабайт получается ниже. Однако у этого решения есть и обратная сторона: ячейки изнашиваются гораздо быстрее, скорость записи снижается при заполнении буфера, а общая надёжность уступает более простым типам памяти. Например, Kingston NV3 SNV3S/2000G 2 ТБ — бюджетное решение для хранения файлов и установки нетребовательных программ: при объёме до 2 ТБ он предлагает неплохую базовую скорость, но не годится для интенсивной перезаписи или в качестве основного системного диска. Аналогично ведут себя и другие QLC‑модели вроде Western Digital Green SN350 2 ТБ — они хорошо подходят для файловых архивов, но при активной работе с данными быстро теряют в производительности.

Сегодня большинство потребительских твердотельных накопителей используют технологию TLC (три бита на ячейку), которая стала золотым стандартом в этой области: она обеспечивает оптимальное соотношение цены, скорости и надёжности. Например, Samsung 990 Pro MZ-V9P1T0BW 1 ТБ способен развивать скорость чтения до 7450 МБ/с и записи до 6900 МБ/с — этого более чем достаточно для операционной системы, тяжёлых игр и рабочих приложений. Ещё один удачный вариант — Western Digital WD Black SN850X 1 ТБ: он стабильно держит высокие скорости даже при длительных нагрузках и хорошо подходит для сборки производительного ПК или апгрейда ноутбука. Также можно обратить внимание на Kingston KC3000 SKC3000S/1024G 1 ТБ — он отличается высоким ресурсом перезаписи и отлично справляется с монтажом видео и обработкой больших массивов данных.

MLC (2 бита) и SLC (1 бит) — это уже уровень решений для корпоративных систем и серверов. Такие диски имеют более высокую стоимость, но при этом способны выдерживать большое количество циклов перезаписи и сохранять работоспособность в течение длительного времени даже при интенсивной нагрузке баз данных. В потребительском сегменте чистые MLC и SLC почти не встречаются, но их логику частично продолжают «про»-линейки с усиленным ресурсом: например, Samsung 990 PRO 1 ТБ рассчитан на серьёзные рабочие нагрузки и даёт заметно больший TBW (ресурс записи) по сравнению с обычными TLC‑накопителями.

Чем меньше информации помещается в одну ячейку памяти, тем дольше она может функционировать. Это следует из законов физики: чем меньше уровней напряжения, тем меньше вероятность ошибки при чтении и записи данных, а следовательно, и износ памяти происходит медленнее.

Цифры, которые стоит знать: TBW, DWPD и Wear Leveling

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При выборе SSD стоит обратить внимание не только на его объём и стоимость, но и на ряд важных, хотя и не столь очевидных характеристик.

TBW (Total Bytes Written) — это объём данных, который можно гарантированно записать на диск за весь период его эксплуатации. Например, для SSD ёмкостью 500 ГБ с TBW 300 ТБ это означает, что вы можете полностью перезаписать его 600 раз. Чем больше TBW, тем дольше прослужит диск. Для обычного пользователя цифры в диапазоне от 300 до 600 ТБ означают, что ресурса хватит примерно на десять лет активного использования.

DWPD (Drive Writes Per Day) — это показатель, который демонстрирует, сколько раз в течение гарантийного периода можно полностью перезаписать диск. Этот параметр особенно актуален для серверов и рабочих станций, где данные регулярно обновляются. Для домашнего компьютера нет необходимости стремиться к высокому значению DWPD.

Wear Leveling — это функция контроллера, которая стремится обеспечить равномерное распределение нагрузки между всеми ячейками памяти. Благодаря этой функции, ячейки, такие как те, где хранится файл подкачки операционной системы Windows, не подвергаются более интенсивному износу, что способствует увеличению срока службы диска.

Как следить за здоровьем SSD: утилиты и реальные примеры

Проверить состояние твердотельного накопителя несложно, и для этого не нужно быть специалистом. В операционной системе Windows есть несколько удобных инструментов, которые помогут вам в этом.

CrystalDiskInfo — бесплатная классика жанра. Он отображает температуру, общее время работы, состояние здоровья (процент износа) и другие параметры SMART. Интерфейс программы интуитивно понятен: синий цвет означает, что всё в порядке, жёлтый — требуется внимание, а красный — необходимо срочно сохранить данные.

AIDA64 — это более продвинутый инструмент, который даёт детальную информацию о диске и системе в целом.

Фирменные утилиты — например, Samsung Magician, Kingston SSD Manager или WD Dashboard. Они предоставляют информацию о состоянии диска, а также позволяют измерить его реальную скорость. Кроме того, эти программы могут обновить прошивку, что часто помогает устранить небольшие ошибки, а также проверить подлинность устройства.

У меня есть личный пример: за год использования твердотельный накопитель Apacer AS2280Q4U объёмом 1 ТБ не показал никаких признаков износа — все характеристики в норме, диск как новый.

А вот диск ADATA XPG SX8200 Pro, который я приобрел примерно года три назад, уже заметно «просел» на 12%. Это не критично, диск ещё послужит, но в такой ситуации уже стоит задуматься о создании резервных копий важных файлов и начать более тщательно отслеживать состояние диска.

Износ до 50% обычно считается абсолютно безопасным. Однако, если износ приближается к 70%, особенно на бюджетных дисках, необходимо проявлять осторожность и не откладывать создание резервных копий на потом. Создание резервных копий должно стать такой же регулярной процедурой, как и чистка зубов.

Подделки, маркетплейсы и «слишком хорошие» предложения

Рынок SSD сейчас буквально завален подделками — и это не просто «не очень хорошие» бюджетные модели, а устройства, которые откровенно вводят покупателя в заблуждение. Стремление сэкономить вполне понятно: техника недёшевая, и хочется найти вариант выгоднее. Но тут работает простое правило: законы физики и элементарную экономику не обмануть.

Чаще всего «супервыгодные» SSD с огромным объёмом — это устройства с модифицированной прошивкой. Контроллер накопителя «врёт» операционной системе: он сообщает, что у него есть, скажем, 4 ТБ памяти, хотя на деле там может стоять микросхема на 128 ГБ или даже меньше. Для компьютера всё выглядит нормально: он отправляет данные, получает подтверждение «запись завершена», и кажется, что всё в порядке.

А реальность другая: физически места для записи просто нет. Данные либо перезаписывают друг друга, либо вообще никуда не сохраняются. В результате при попытке открыть файл или прочитать данные вы получаете ошибку чтения, «битые» файлы или внезапную потерю информации. И это не гипотетическая ситуация — такие случаи регулярно фиксируют эксперты и пользователи на профильных форумах.

Чтобы понимать масштаб переплаты за подлинность, стоит взглянуть на актуальные предложения:

Samsung 990 PRO 4TB: Флагманский потребительский накопитель с интерфейсом PCIe 4.0. Летом 2026 года его цена держится около 70 000 рублей из-за сохраняющегося дефицита кремния.

Crucial T705 4TB: Один из самых быстрых Gen5 SSD на рынке. Стоимость составляет порядка 60 000 – 70 000 рублей.

ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 4TB: Популярный вариант среднего класса, предлагающий хороший баланс скорости и цены — около 50 000 – 60 000 рублей.

WD_BLACK SN850X 4TB: надежное игровое решение, которое продается в среднем за 60 000 – 80 000 рублей.

Любой накопитель объемом 4 ТБ ценой ниже 30 000 рублей летом 2026 года должен вызывать подозрения. Если же он стоит 5–10 тысяч — перед вами гарантированная подделка, которая уничтожит ваши данные при первой же записи.

Как не попасться? Во-первых, покупать в проверенных магазинах электроники, а не у случайных продавцов с нулевым рейтингом. Во-вторых, проверять скорость работы сразу после покупки через любую простую утилиту. В-третьих, использовать фирменные утилиты для проверки серийного номера и подлинности.

SSD в ноутбуке: на что обратить внимание при покупке

Если вы выбираете ноутбук, важно учитывать два момента, о которых продавцы скромно умалчивают. В погоне за минимальной толщиной корпуса производители всё чаще отказываются от стандартных разъёмов (M.2 или 2,5 дюйма) и распаивают чипы памяти прямо на материнской плате.

Если такой диск выйдет из строя (а встроенная флеш-память имеет ограниченный ресурс записи), восстановить данные будет практически невозможно даже в лаборатории. Замена всей системной платы обойдется в 40–60% стоимости нового устройства, а иногда сервисные центры просто откажут в ремонте старой модели. Кроме того, вы лишаетесь возможности недорого проапгрейдить ноутбук через пару лет. В идеале лучше выбирать модели со слотом под дополнительный SSD или хотя бы с возможностью замены текущего.

Есть и другой момент. Бывает, что недобросовестные продавцы вскрывают запечатанные коробки возвращенных, отремонтированных или долго стоявших на витрине ноутбуков. Дорогой твердотельный накопитель извлекается и заменяется на дешевый аналог. Ноутбук снова упаковывают в пленку и продают под видом нового.

В итоге покупатель приносит домой визуально идеальное устройство. Система запускается, экран яркий. Но Windows постоянно показывает загрузку диска на 100%, обновления ставятся часами, браузер открывается по десять секунд, а папка весом в 5 ГБ копируется вечность.

Реальный пример: автор популярного канала proSSD закупил несколько ноутбуков DEXP и Xiaomi в разных магазинах и в части устройств обнаружил подмену: вместо заявленных OEM-накопителей (вроде Samsung PM9B1 или SK Hynix BC711) внутри оказались безымянные китайские NVMe-клоны, на которые просто наклеили стикеры с названиями известных моделей.

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Причём эти случаи произошли ещё до нынешнего бума ИИ, глобального дефицита чипов NAND и резкого роста стоимости накопителей. Тогда казалось, что рынок хотя бы в сегменте готовых ноутбуков более‑менее контролируется. Сейчас же, когда спрос на память огромный, а цены высокие, стимулов для махинаций стало только больше. Рассчитывать, что ситуация улучшилась, точно не стоит.

Практические советы, которые реально работают

Чтобы SSD служил долго и не подводил в самый неподходящий момент, достаточно соблюдать несколько простых правил. Никакой магии, только дисциплина.

Не забивайте диск под завязку. Оставляйте 5–10% свободного места — это золотое правило продлит срок службы.

Периодически проверяйте состояние. Раз в полгода запускайте CrystalDiskInfo или аналогичную утилиту, чтобы видеть износ и температуру. Это занимает две минуты.

Делайте бэкапы. Правило 3-2-1 никто не отменял: три копии данных на двух разных носителях, одна из которых находится вне дома (в облаке или на даче). Храните важные файлы в облаке или на отдельном внешнем HDD. Даже самый надёжный диск всё же может выйти из строя внезапно, и лучше быть готовым к этому.

Подключайте внешние SSD к питанию и читайте их. Если вы используете внешний диск для архивации и кладете его на полку, делайте себе напоминание раз в полгода-год подключить его к компьютеру и скопировать пару файлов туда-обратно. Ячейки памяти могут деградировать, если диск долго лежит без дела (утечка заряда).

Следите за температурой. Перегрев — один из главных врагов SSD. Убедитесь, что в корпусе компьютера хорошая вентиляция, а сам диск не находится вплотную к раскаленной видеокарте.

Да, современные SSD вполне надёжны: при нормальной эксплуатации они легко живут 5 лет и гораздо больше, многие переживают сами компьютеры, в которых установлены. Но техника — это всегда компромисс между ценой, скоростью и долговечностью. И чем лучше вы понимаете этот баланс, тем меньше неприятных сюрпризов вас ждёт.

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