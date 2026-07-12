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kosmos_news
В Арктике начал работу второй по масштабам ГОК по производству платины и палладия в России
В Норильске запустили первый этап рудоподготовки Черногорского обогатительного комплекса — по технологической линии пошла первая руда.
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В Норильске запустили первый этап рудоподготовки Черногорского обогатительного комплекса. Сообщается, что обогатительный комплекс перешел от пусконаладки к работе. Руда поступила на оборудование для дальнейшей обработки, однако полноценный запуск ГОК запланирован на конец этого года. В настоящее время фактически выполненные работы на объектах составляют более 80%.
Изображение: нейросеть qwen

Производственная линия была запущена при участии членов Правительства страны. Комбинат будет перерабатывать до 9 миллионов тонн руды в год, производя медный и никелевый концентраты с рекордным содержанием платиноидов. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков уверен, что ГОК станет вторым в стране центром производства палладия и платины.

После освоения месторождения «Норильск-1» ежегодная мощность увеличится до 14 миллионов тонн. Таким образом, ежегодно будет производиться до 55 тонн металлов платиновой группы. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 500 млрд рублей.

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Глава «Норникеля» Владимир Потанин отметил сотрудничество с холдингом «Русская платина». По его словам, партнерство позволит сформировать крупнейший в мире кластер по производству металлов платиновой группы. Полноценный запуск новых обогатительных мощностей требует мощной транспортной и энергетической сети. «Норникель» выступает партнером, предоставляя свои мощности (энергию, сбыт, инфраструктуру Дудинского порта и флота) взамен на сырье.

Проект внесен в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года, так как он обеспечивает импортозамещение, развитие Северного морского пути и создание тысяч рабочих мест в суровых климатических условиях.

На начальном этапе запуска ГОК осуществляется подготовка карьера и производственного комплекса, где добытая горная порода проходит первую стадию обработки. Также идет работа по подготовке главного корпуса предприятия и ТЭЦ.

#россия #производство #полезные ископаемые #никель #платина #гок #палладий #руда #тяжелая промышленность
Источник: tass.ru
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