Пылесосы бывают разных видов и назначения. Для автомобилей есть маломощные варианты с простыми фильтрами, ведь там важны максимальная компактность и маневренность. Провести полноценную уборку в квартире таким невозможно. Также есть строительные пылесосы, но они уже избыточны для бытового применения. Бытовые пылесосы для домашней уборки тоже бывают разных видов. Некоторые имеют классическую конструкцию с мешком, а какие-то — циклонный фильтр. Сейчас у нас в обзоре как раз бытовой пылесос с циклонным фильтром.

Бытовые пылесосы бывают весьма разнообразными как в плане конструкции, так и мощности. В данном случае мы имеем дело с компактным ручным пылесосом NORMANN AVC-513 мощностью всего 600–750 Вт и заявленной силой всасывания 17 кПа.

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Весь комплект находится в картонной коробке небольшого размера.

Инструкция на трёх языках: английском, казахском и русском. Самое интересное — это технические характеристики. Далее идёт массив текста с рекомендациями по применению. Разумеется, производитель не забывает отстранить пользователя от техники насколько это возможно, заявляя, что пользователь обязательно должен обращаться в сервисный центр при любом чихе и ни в коем случае не должен пытаться сам что-либо ремонтировать. Да и вообще, для ремонта должны использоваться только оригинальные запчасти. В общем, тон производителя понятен.

С одной стороны, я могу понять производителя: он пытается оградиться от потребительского терроризма. Но мне крайне не нравится, когда меня пытаются всячески лишить права и возможности отремонтировать приобретённое устройство.

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Все детали из указанной комплектации на месте. Сразу бросаются в глаза пластиковая сборная труба и непонятная чёрная штучка.

Пластиковая труба выглядит не очень надёжно: вполне возможно, со временем она износится и сломается. Но это покажет время. Есть маленькие насадки для труднодоступных мест и мягкой мебели.

Основная щётка является стандартной в своём роде. Тут нечего отметить. Всё сделано из пластика, однако к качеству изготовления особых претензий нет.

Осталось только крепление для монтажа на стену. Данный пылесос примечателен тем, что его можно закрепить на стене для удобства хранения. Изначально я скептически относился к данному креплению, но попробовал, и теперь именно так пылесос и храню.

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Начинаем осмотр устройства. Двигатель, фильтр и рукоятка размещены в едином составном корпусе. Обычно пылесосы весьма громоздкие и неудобные в хранении и использовании. Провода постоянно путаются, особенно если механизм свёртывания сломается, а он ломается часто. Шланг перекручивается и тащит за собой устройство. Но здесь нет таких недостатков.

Здесь даже фильтр последней ступени можно легко обслужить, что бывает проблематично в других, более громоздких пылесосах. Вообще, к фильтрации воздуха у меня претензий нет, даже сказал бы, что тут избыточный уровень фильтрации и можно убрать лишние фильтры. Это, конечно, может немного повлиять на чистоту воздуха, но в то же время значительно снижает нагрузку на двигатель.

Провод сечением 0.75 квадратных миллиметра. Это немного, но достаточно, чтобы выдержать нагрузку до двух киловатт, так что нет смысла использовать более массивные провода в данном случае.

А теперь поговорим о недостатке единой конструкции. Как некоторые могли уже догадаться, пылесос имеет некоторый вес. Разумеется, весь этот вес нужно удерживать в руке во время уборки. Для меня это не проблема: я и болгарку одной рукой могу не просто удержать, но и задавить до остановки при использовании чашек с абразивом. Но для слабой руки этот пылесос уже не подойдёт.

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Без оснастки устройство весит 1.6 килограмма, а со стандартной щёткой и трубой — 2 килограмма. Детали из железа тут явно будут неуместны.

Циклонный фильтр открывается легко и просто благодаря рычагу. Не знаю, как долго прослужит этот пластик, но время покажет. Достаточно поднести над мусорным ведром, нажать рычаг — и всё, мусор сам выпадает.

Если нужно основательно почистить контейнер и фильтры, то всё можно разобрать и почистить по отдельности. Только прозрачную колбу не выйдет снять: она является несъёмной частью конструкции.

Конструкция приятная и грамотная. Ничего плохого не могу сказать про отдельные запчасти фильтрующей системы. Даже если бумажный фильтр выйдет из строя, его можно будет переделать вручную, так как в основе есть надёжный пластиковый каркас.

Да, производитель категорически не хочет, чтобы пользователь что-то сам восстанавливал и дорабатывал. Но опять же, устройство было честно куплено — это уже не забота производителя, что пользователь будет делать с вещью. За предупреждения и рекомендации по использованию спасибо, но не надо мне указывать, как я могу или не могу обращаться со своей вещью. Мне хватает и цифровых паразитов, всячески пытающихся лишить пользователей всех прав и возможностей через лицензионные соглашения, буквально превращая цифровую экосистему в рабство. Благо, в реальности методы цифрового мира не работают, потому что нельзя сделать бесконечное количество заражённых DRM-вирусами копий для продажи, ничего не затратив на это.

Пылесос собирается буквально за одну минуту, если не отвлекаться на фотографии для написания статьи. Трубы насаживаются с некоторым усилием.

В собранном состоянии конструкция получилась немного хлипкой из-за пластиковых труб. Однако всё держится и работает. Но, думаю, со временем соединения расшатаются, и нужно будет дорабатывать крепления. Ну или просто склеить трубы вместе, кроме насадок, разумеется.

За пару минут мне удалось собрать пылесосом некоторое количество мусора из труднодоступных закоулков. В фильтр последней ступени попало несколько ворсинок, но они могли попасть внутрь, когда я снимал фильтры и всячески их осматривал. При дальнейшей эксплуатации я не видел на этих фильтрах никаких новых следов пыли и мусора.

На бумажный фильтр попало немного мелкодисперсной пыли, но в целом он чист. Основной мусор отсеивается циклоном.

Сначала я не понял прикола в форме пылесоса: зачем производитель сделал гребешки. Но потом как понял... За гребень можно ухватиться одной рукой, чтобы держать устройство над мусорным ведром, а второй рукой открыть контейнер с мусором, нажав на рычаг.

Потребляет пылесос 670–690 Вт без нагрузки и при нормальной работе со стандартной щёткой. Если закрыть воздуховод — мощность падает до 460–480 Вт. Это нормально, потому что двигатель работает на холостом ходу, если перекрыть воздуховоды.

Мне не по нраву только уровень нагрева: пылесос буквально становится горячим спустя пять минут работы. Конечно, этого более чем достаточно, чтобы пройтись и убрать комнату, да и заявленная защита от перегрузки не срабатывала. Но, помимо высокого уровня нагрева, устройство выделяет характерный запах лакированных обмоток двигателя. Со временем запах пройдёт, когда обмотки окончательно прогреются и полимеризуются. Однако совокупность факторов говорит о том, что данное устройство, как и было сказано производителем, не подойдёт для долговременного использования в тяжёлых условиях.

Хотя обычные пылесосы тоже ведь серьёзно нагреваются, просто там это незаметно из-за конструктивных особенностей, а тут прямо в руке всё. Тем не менее, пылесос вполне неплохо справился со старым ковром, который никто не убирал долгое время. Это, если что, уже третий такой бак с одного ковра.

Что касается силы всасывания, то у меня нет никаких претензий. Сосёт достойно при потребляемой мощности на уровне всего 650 ватт. Коробку весом 640 граммов поднимает без проблем на одной только силе всасывания со всеми установленными фильтрами.

Говорить о долговечности пока слишком рано, однако свою задачу обозреваемый пылесос выполняет хорошо. Мне нравятся его портативность и компактность при достаточно хорошей мощности. Просто снял со стены, включил в розетку — и готов к уборке. Ровно так же он складывается для хранения.

Ну и циклонный фильтр интереснее мешков. Всё же не стоит забывать, что мешки — это расходный материал, который стоит денег. А если использовать многоразовые мешки, то их чистка — весьма грязное занятие. Так что в этом плане циклонный фильтр однозначно побеждает.

Да, пластиковые трубы и защёлки на корпусе не внушают доверия: скорее всего, они первыми сломаются, когда придёт время. Но это уже мой осознанный выбор. Да и не факт, что оно поломается в ближайшем будущем.

Разбирать устройство пока не буду, потому что оно ещё слишком новое. Вдруг обнаружится заводской брак. Оставлю разборку на будущее, если не забуду. Полагаю, на этом можно завершить обзор.

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