Инженеры Немецкого аэрокосмического центра сравнили американский Starship и европейский концепт RLV C5. Исследование показало, что у европейской ракеты доля полезной нагрузки почти вдвое выше.

Аналитики Немецкого аэрокосмического центра (DLR) провели независимую оценку возможностей Starship и предложили альтернативу. Европейская ракета RLV C5 отличается от детища SpaceX подходом к возвращению ступеней. Она не будет садиться вертикально, как это делают ускорители Илона Маска.

Изображение: ScienceDaily

Сотрудники DLR восстановили технические характеристики Starship по телеметрии из открытых видеозаписей четырех испытательных полетов. По их расчетам, текущая версия корабля доставляет на орбиту около 59 тонн полезного груза при полной многоразовости. Следующая модификация с новыми двигателями Raptor 3 сможет выводить уже 115 тонн, а в одноразовом режиме — до 188 тонн.

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Европейский концепт RLV C5 выглядит иначе. Ускоритель первой ступени оснастят крыльями. После разделения он не будет включать двигатели для посадки, а спланирует в атмосфере, где его захватит специальный самолет. Такая схема позволяет не тратить топливо на возвращение и увеличивает эффективность.

Вес RLV C5 в три раза меньше, чем у Starship. При этом доля полезного груза у европейской ракеты достигает 74% против 40% у американского конкурента. Однако Starship выигрывает по абсолютной массе выводимого груза.

Авторы исследования признают: Starship уже летает, хотя у него остаются технические проблемы, например с теплозащитой. RLV C5 пока существует только в расчетах. Но создание ракеты на базе технологий программы SpaceLiner, по мнению инженеров DLR, позволит Европе получить собственную сверхтяжелую ракету быстрее и с меньшими затратами, чем если бы в ЕС пытались повторить полностью многоразовую систему SpaceX.