— Представьтесь, пожалуйста.

Здравствуйте, я Андрей Цымбалов, автор блога Hard-Workshop на сайте overclockers.ru, разработчик дистрибутива Chimbalix, бенчмарков ChimbaBench и универсального установочного формата ПО для Linux и FreeBSD под названием Installer-SH. Ну и просто человек с богатым опытом в области компьютерного железа и не только.

Источник изображения: Chimbal (Hard-Workshop)

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— Как вы пришли на Оverclockers и с какими трудностями сталкивались?

Изначально я пытался добавить результаты разгона одной из своих старых систем на 478-м сокете в статистику разгона на сайте. Но что-то пошло не так: возникли какие-то ошибки в работе ресурса (давно это уже было). В общем, так я и не добавил свои результаты, но попутно обратил внимание на блоги. Так и начал постепенно писать статьи. Разумеется, были как те, кто хорошо оценивал мои материалы, так и те, кто всячески пытался издеваться, даже нарушая правила сайта.

Я бы уже давно бросил написание статей, если бы негативное, мягко говоря, отношение некоторых «читателей» имело для меня большое значение. Некоторые люди в прямом смысле занимаются буллингом авторов. Не все мирные и дружные, поэтому нет ничего удивительного в том, что есть люди, которые жить не могут, если не насолят соседу по планете. Кого-то, вероятно, это могло бы сломать, но я стараюсь извлекать пользу даже из негатива. Зачем пропадать «добру», когда можно извлечь пользу даже там, где она, казалось бы, не видна?

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У любого более-менее известного автора, неважно в какой сфере, как правило, есть свои хейтеры. Не бывает такого, чтобы человек был известен, и все без исключения хорошо к нему относились. Но каждый по-своему относится к этой ситуации в меру своего опыта. Я же предпочитаю не бороться с негативом, а по возможности изучать его и преобразовывать во что-то полезное или интересное. Однако я не позволяю слишком многого тем, кто приходит в чужой монастырь и пытается устроить погром.

Некоторые могут упрекнуть меня в том, что я сам критикую тех же разработчиков дистрибутивов Linux или драйверов видеокарт, мол, какие они некомпетентные, вечно что-то ломают и делают всё не так и неправильно. Да, я действительно могу жёстко критиковать, но делаю это, как правило, обоснованно. Более того, как бы зол я ни был на разработчиков, которые опять что-то сломали у себя в проекте, я не опускаюсь до того, чтобы идти в «чужой монастырь» и устраивать погром, пытаясь как-либо навредить проекту и разработчику.

Это важно, потому что к критике можно прислушаться, если она обоснована, а я всегда стараюсь обосновать свою критику. Но когда кто-то приходит очевидно со злым умыслом и нагло крушит всё, до чего может добраться, к таким уже применяется совсем другой подход.

Поначалу отличить простую критику от хейта мне было сложно, тем более что в начале пути я проявлял вежливость и учтивость, потому что это хороший тон. Но чем больше я писал статей, тем больше учился, и в какой-то момент начал отличать обычных людей, пришедших с обоснованной критикой, от откровенных хейтеров, пришедших лишь необоснованно нагадить, в том числе используя софизмы и маскируясь под обычных читателей. Про тех, кто поддерживал и помогал советом, сейчас речи не идёт, потому что это не трудности.

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Ну а чтобы сильно не затягивать текущий раздел, в конце материала я расскажу, как следует поступать, если вы являетесь новым и неопытным автором, чтобы не утонуть в негативе и даже извлечь из этого пользу. Также расскажу и про некоторые моменты, которые следует учитывать не только начинающим, но и опытным авторам.

Здесь ещё отмечу, что меня утомляет однообразная работа. Поэтому я не занимаюсь чем-то одним слишком долго, а стараюсь постоянно менять занятия. Что, конечно, может быть не всегда заметно по моим статьям, так как не всё попадает в публикации. Иногда и написание статей может утомить. Тут уж ничего не поделать — у каждого свои особенности.

— Расскажите, пожалуйста, о своём опыте написания текстов: с чего начинали, чего достигли и к чему пришли на сегодняшний день.

Я начинал свой блог со статей про разгон и доработки, а также обозревал компьютерное железо. Также занимался тестированием имеющихся комплектующих в разнообразных бенчмарках, да и сами бенчмарки всячески проверял. В основном всё делалось по наитию. Но мне интересно не только компьютерное железо, поэтому я не ограничиваюсь одной темой при написании статей и обзоров. Тем более что производители оборудования меня не спонсируют, поэтому в своих обзорах и тестах я могу говорить как есть, не пытаясь кому-либо угодить.

Источник изображения: Chimbal (Hard-Workshop)

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Поначалу было много ошибок и проблем с текстом, так как создание материалов было для меня чем-то новым, а сами статьи писались очень долго. Но администрация сайта помогала с текстом, указывала на ошибки и проблемы с материалом, за что я им очень благодарен. Можно сказать, мне повезло, что первый опыт написания статей пришёлся именно на весьма благоприятный ресурс overclockers.ru. Я пробовал писать статьи и на других ресурсах, но где-то сталкивался с необоснованной токсичностью и буллингом, в том числе со стороны некомпетентной администрации, а где-то мне просто не понравилось. Некоторые ресурсы меня даже приятно удивили, но у меня нет причин и желания куда-либо переходить.

Одно время я занимался созданием уникального компактного ПК размером всего ~10x30x40 сантиметров; внутри изначально разместились блок питания Chieftec Proton BDF-1000C, mATX-системная плата Gigabyte B450M-H с процессором Ryzen 7 2700X и полноценная видеокарта GeForce GTX 1070. Благодаря продуманной конструкции и грамотному расположению компонентов охлаждалось всё вполне хорошо, так как нагретый воздух сразу же выбрасывался за пределы корпуса без каких-либо застоев внутри.

Источник изображения: Chimbal (Hard-Workshop)Это был уникальный проект, аналогов которому я до сих пор не вижу среди заводских корпусов. Я не видел ни одного заводского корпуса, который позволил бы установить все те комплектующие при таких же габаритах, как позволял мой самодельный. Этот компьютер я спокойно брал в ручную кладь при перелетах, а когда вышел из строя блок питания на 1000 Вт (типовая проблема модели), я просто заменил его другим. Конечно, этот ПК я в итоге продал в пользу гораздо более легкого и мощного ноутбука, но опыт, полученный при создании, никуда не испарился. Вполне возможно, однажды я сделаю новый, еще более совершенный корпус.

Источник изображения: Chimbal (Hard-Workshop)

Постепенно мои интересы сместились в сторону разработки ПО и Linux, но и про «железо» я не забываю. Однажды я разработал бенчмарк под названием ChimbaBench, так как, изучив существующий для Linux софт, приуныл, глядя на его низкое качество и непригодность для использования. Также я создал свой дистрибутив Linux под названием Chimbalix, потому что не нашёл ничего относительно пригодного для использования взамен Windows. Да, мой дистрибутив унаследовал массу проблем родительского MX Linux, но в данном случае можно взять любой дистрибутив и унаследовать такую же массу проблем, часть из которых я уже успешно решил.

Может показаться, что я забросил разработку дистрибутива Chimbalix, но это не совсем так, потому что я активно пользуюсь своим же дистрибутивом и набираюсь опыта. Когда приходит время, я берусь за разработку новой версии ОС и реализую новый опыт и идеи.

Среди активных разработок у меня новый бенчмарк ChimbaBenchXPL и формат распространения софта под названием Installer-SH. Последний позволяет создавать не только мультиархитектурные, но и мультиплатформенные установочные пакеты с софтом. Можно создать единый установочный пакет с программой в формате Installer-SH одновременно для 32-битного и 64-битного Linux и FreeBSD. Ни в мире Linux, ни в мире FreeBSD я не видел ничего, что могло бы посоперничать с моим форматом распространения ПО, особенно если учесть, что Installer-SH как формат можно воспроизвести из любого отдельного установочного пакета и повторно использовать, упаковывая другой софт.

— В каком направлении вы наиболее экспертны? Вы выбрали его для написания текстов или решили освоить что-то новое?

Сложно выделить какое-то одно направление, когда круг моих интересов слишком широк. Когда-то давно я даже изучал язык программирования C++, но обычно приходится иметь дело с чем угодно, кроме него, хотя полученные знания, конечно, помогают. Также временами могу взять паяльник в руки и собрать или отремонтировать какую-нибудь электронику, потом взять гаечный ключ и перебрать что-нибудь механическое. Ну или возьму рулетку, пилу, шуруповерт и соберу что-нибудь из дерева — например, полку для принтера, которую можно как поставить на стол, так и повесить на стену.

Не думаю, что являюсь настоящим экспертом в каком-либо направлении, но определенно обладаю знаниями, опытом и навыками в разных областях. Это позволяет мне совмещать опыт из разных сфер, создавая нечто новое, необычное и надёжное. Например, взять разработку бенчмарка ChimbaBenchXPL: будь я экспертом в программировании, я бы написал этот бенчмарк с нуля. Наверняка потратил бы на это очень много времени, и не факт, что добился бы желаемого результата, так как, помимо программирования, здесь еще важна работа с реальным железом и разными операционными системами.

Но я определённо не эксперт в программировании, да и не хотел тратить слишком много времени и сил на разработку проекта, поэтому занялся поиском наиболее подходящей основы: взял игровой движок Godot 2.1.5, по частям собрал среду разработки и шаблоны экспорта, протестировал, подогнал и создал бенчмарк. В итоге бенчмарк работает начиная с Windows XP / Debian 8 (и прочих Linux-дистрибутивов аналогичного времени выпуска) и совместим с видеокартами, начиная с GeForce 6100 и Radeon HD 2350.

Разве что пришлось разработать вспомогательную утилиту для получения информации о тестируемой системе (имя ЦП/ГП, версия драйвера ГП), потому что движок Godot оказался неспособен сделать это самостоятельно. Тут уже пригодились знания и навыки из прошлого, когда я изучал язык программирования C++. Не обошлось и без того, что ряд антивирусов необоснованно считает мою утилиту вредоносным ПО, даже если они не могут внятно объяснить, какой именно вирус там якобы обнаружили. Это притом что никаких вирусов на самом деле в утилите нет, а исходный код находится рядом, и любой может её скомпилировать при наличии компилятора.

То же относится и к другим направлениям. Даже при обслуживании и ремонте компьютеров порой возникают такие ситуации, когда без знаний и опыта в других областях можно запросто оставить незамеченной какую-нибудь серьёзную проблему в системе. Так и в электротехнике: многие вряд ли отличат УЗО от дифавтомата, а про реле напряжения и тем более УЗИП слышали единицы. Если последние не всегда полезны, то УЗО, по-хорошему, должно быть в каждом доме и квартире. Может, я сходу и не обслужу какую-нибудь РТП, потому что не имею в этом опыта, но моих знаний и навыков достаточно, чтобы работать с электричеством в бытовых условиях и остаться при этом живым и невредимым, даже если нужно переделать часть очень старой проводки без отключения электричества.

Также я имею некоторый опыт в обработке различных видов гранита, но в этом направлении нет ничего настолько сложного и интересного, чтобы писать об этом статьи. В этом деле большее значение имеют не какие-то углубленные знания, а сила, внимательность, спокойствие и аккуратность. Поспешишь — могут появиться дефекты, придется переделывать. Будешь недостаточно силён — не сможешь качественно подготовить и заполировать поверхность. Я уже не говорю о том, что даже маленький камень весит несколько десятков килограммов, и с ним нужно взаимодействовать: вращать, перекладывать на рабочем столе, грузить и разгружать. Погрузка и разгрузка обычно осуществляются в паре с другим человеком, потому что будет очень неприятно, если что-то пойдёт не так и камень упадёт. Гранит не любит ударов и падений. Всё просто.

То же относится и к ЧПУ-обработке гранита, но тут важно понимать, что машина всё равно полностью не заменяет человека. До или после машины всё равно нужно руками поработать, чтобы результат был действительно хорошим. А ещё станки любят выходить из строя по разнообразным причинам, и приходится их ремонтировать время от времени, на что нужны определенные навыки и знания, даже просто чтобы выяснить причину поломки.

Если говорить о направлениях, в которых у меня больше опыта, чем в других, то можно выделить электротехнику и электронику. Также есть немалый опыт в компьютерной технике — может быть, даже больший, чем в других направлениях. Ещё можно добавить операционные системы и разработку ПО, потому что далеко не каждый сможет разработать свой Installer-SH и создать дистрибутив Linux, в котором действительно исправлен ряд проблем и внедрены уникальные разработки, а не просто изменены обои.

Даже взять элементарный пункт в контекстном меню для быстрой конвертации изображений в нужный формат и качество: при написании статей я активно им пользуюсь, но за этим стоит целый вспомогательный скрипт, чтобы всё работало правильно. И так с каждой, казалось бы, мелочью не только в программировании, но и в электронике, и в прочих областях.

Разумеется, стараюсь переносить эксперименты и опыт в статьи своего блога, если это возможно и уместно. Но выделить какое-то одно направление в моём случае невозможно.

— Какое у вас хобби и помогает ли оно при написании текстов?

Наверное, написание статей и есть мое хобби. Более того, если бы не ведение блога, за многие эксперименты и обзоры я даже не взялся бы, а значит, не получил бы новый опыт и знания. В какой-то степени блог даже становится движущей силой, позволяющей начать и завершить какой-то проект, даже если не хочется им заниматься. Да и с моей забывчивостью недописанная статья является своего рода маяком, чтобы вернуться и закончить начатое.

Ещё иногда занимаюсь рисованием и 3D-моделированием, хоть и очень редко, что, конечно же, помогает при написании статей, когда нужно сделать иллюстрацию или что-то протестировать. Да, карандаши тоже можно протестировать и сравнить. Не обязательно, чтобы всё было связано с компьютерами, чтобы провести тестирование.

Ну и, конечно же, разнообразные компьютерные игры: от пасьянсов и маджонга до Counter-Strike 2 и прочих проектов, в том числе малоизвестных. Тут уж всё зависит от настроения. Правда, под платформу Linux существует крайне мало нативных игр, а через «костыли» вроде Wine/Proton далеко не всё запускается и корректно работает: где-то приходится откатываться до древних версий Wine, а где-то всё работает только с самыми новыми.

Пусть с играми в Linux порой и бывает сложно, но процесс запуска иногда оказывается интереснее самой игры, даже если она в Steam. Хотя я предпочитаю DRM-free лицензии игр, ибо с ними гораздо меньше проблем. Более того, производительность запущенных игр на платформе Linux зачастую оставляет желать лучшего даже с модифицированным для повышения производительности ядром. Но проблему производительности перекрывает достаточно мощное и функциональное железо от Intel и NVIDIA в моём текущем ноутбуке.

Отдельного упоминания заслуживает старое компьютерное железо, с которым я люблю повозиться, хотя не всегда есть для этого время. Мне просто нравятся старые компьютеры за их простоту, надежность и предсказуемость. Они были разработаны ещё до эпохи тотального корпоративного контроля, когда устройство могут в любой момент отключить по щелчку пальцев на другом конце планеты. Да, бывают проблемы с конденсаторами и прочие поломки, но для меня это лишь повод научиться чему-то новому. Конечно же, я стараюсь ремонтировать так, чтобы устройство оказалось ещё более надёжным, чем было изначально, если это возможно и время не поджимает.

Возьмём, к примеру, недавно отремонтированную GeForce 9500 GT, на которой я не только заменил поврежденные детали, но и восстановил дорожки толщиной всего 0.1 миллиметра. Мне очень не понравилось восстанавливать дорожки под микроскопом, поэтому я применил свой опыт в малярном деле и работе с разнообразными лакокрасочными материалами и покрасил видеокарту в золотистый цвет. Причём не просто покрасил, а нанёс несколько защитных слоев, прекрасно оберегающих как плату отремонтированной видеокарты, так и золотистую краску от повреждений.

Ещё успешно экспериментирую с самодельными защитными рамками для хрупких кристаллов GPU и CPU, потому что очень много старого железа умирает по вине сколов на чипе. Ну и с влагозащитой экспериментирую, вполне успешно, в том числе BGA-микросхем. Так что ремонт и эксперименты тоже можно назвать моим хобби.

Также моим хобби можно назвать фотографию. У меня нет профессиональных камер и светофильтров под любую ситуацию, но в том-то и суть хобби, что можно обойтись и без спецтехники. Более того, производители фотокамер (в том числе в смартфонах) зачастую вводят в заблуждение потребителя, заявляя на коробке какие-нибудь 12–16 мегапикселей, а на деле устанавливают сенсоры с разрешением, если повезёт, в 3–4 мегапикселя. Наглядным примером является одна из моих старых камер, Fujifilm F500 EXR, когда-то продававшаяся более чем за 400 $. У неё реальное разрешение сенсора всего 4 мегапикселя при 16 заявленных. Недостающие «мегапиксели» просто «вытягиваются» алгоритмами интерполяции в закрытой прошивке устройства, чтобы нельзя было привлечь производителя к ответственности. И это ведь даже не самая дешёвая камера была на рынке.

В последнее время я фотографирую на смартфон Xiaomi Mi 8, так как сенсор основной камеры у него действительно соответствует заявленным характеристикам. Правда, со второй камерой производители немного согрешили, но ей я обычно и не пользуюсь.

— Что вы думаете про нейросети, будут ли они способны полностью заменить живых авторов на просторах Рунета?

Нейросети, несомненно, полезны при грамотном использовании. Да, я не пользуюсь нейросетями для генерации текста, потому что они точно не смогут написать материал так, как я хочу. Однако я могу скормить материал для дополнительной проверки, чтобы выявить возможные ошибки.

А при безграмотном использовании они обычно генерируют лишь бред и галлюцинации; знаю это, так как на репозиторий моего проекта Installer-SH уже совершали флуд-атаку с использованием ИИ. Было сгенерировано более четырех десятков сообщений об ошибках в проекте. Правда, некоторые сообщения оказались откровенной галлюцинацией, указывающей на несуществующие участки кода и описывающей несуществующие проблемы.

Другая часть сгенерированных сообщений указывала на реальные проблемы в коде. Но они были настолько безграмотно составлены, что было затрачено слишком много времени и сил только на рассмотрение таких сообщений. Я это к тому, что без грамотного управления со стороны компетентного человека от нейросети может получиться больше вреда, чем пользы, особенно когда нейросеть предлагает под видом решения поломанный код.

Конечно, в зависимости от нейронной сети можно надеяться на удачу: что-то может получиться интересное и подходящее за потраченные ресурсы (электроэнергию). Аналогично и с людьми: нельзя просто сказать человеку сделать что-то «круглое и ароматное», ожидая, что он в итоге сделает пирог с начинкой из сливочного крема и малинового варенья. Он может сделать что-то другое, что тоже будет интересным, однако ресурсов будет затрачено гораздо больше, чем могло бы быть в случае грамотно поставленной задачи.

Смогут ли нейросети полностью заменить живых авторов? В каком-то смысле могут, если будет кто-то живой, кто будет ими управлять. В мире всё возможно. Но стоит ли оно того и является ли это заменой? Люди тоже галлюцинируют, иногда даже сильнее нейронных сетей. Но может ли нейросеть полноценно размышлять, как человек, и переосмыслить произошедшее, при этом самостоятельно действуя и избавляясь от галлюцинаций? Вот тут-то всё и встаёт на свои места.

Можно увеличивать размер контекстного окна, разрабатывать новые алгоритмы и технологии, вкладывать всё больше вычислительных ресурсов, но в фундаменте всё равно остаётся какая-то предварительно натренированная модель. Это как взять человека, не способного запоминать и накапливать новую информацию: что у него было в памяти до какого-то момента, с тем он и живёт. Вроде что-то и делает, но это несравнимо с возможностями здорового человека. Так и нейросети — только гораздо примитивнее.

Нейросеть без контроля со стороны живого и компетентного человека — лишь генератор мусора. Можно настроить генератор на создание убедительного мусора, но спустя какое-то время это начнет раздражать реальных людей, так как всё становится однотипным и приторным. Возникает ситуация, когда нейросеть для другой нейросети может выглядеть как реальный человек, однако реальный, достаточно опытный человек способен вычислить любую, даже самую «идеальную» нейросеть. Это просто разговор о совершенно разных уровнях.

На эту тему можно очень долго размышлять, но суть сводится к тому, что нейросети точно не могут полностью заменить человека даже в написании статей. Уж точно не в текущем поколении.

Как инструмент — да, нейросети очень полезны при грамотном и осознанном использовании, с последующей доработкой и совершенствованием результатов работы. Как полноценная замена человека — нет, на это они не способны.

— Какие книги или блоги именитых копирайтеров вы посоветуете начинающим авторам и какие ваши любимые?

Тут всё зависит от конкретного человека. Кто-то без книги и дня не проживет, а кто-то и за десять лет ни одной книги не прочитает. Я могу посоветовать какую-нибудь книгу вроде «Железо ПК» около 2006 года выпуска или «Секреты BIOS» тех же времён, если человек интересуется компьютерной техникой. Но опять же, авторы книг тоже люди: допускают ошибки, могут пропустить некоторые нюансы. А если читать старые книги, то многое уже изменилось и информация может потерять актуальность. Так что к чтению книг не стоит подходить как к истине в последней инстанции. Это источник информации, а будет ли она полезной, уже зависит от читателя. То же относится и к материалам в блогах, в том числе и к моему.

Я же читал разные книги: и по электротехнике, и по электронике, и по компьютерному железу, и по программированию, в том числе в веб-сфере, и даже книги/журналы бытового направления из разряда «сделай сам». Читал всё, что попадалось под руку из технических направлений, из чего можно было извлечь полезную информацию.

Однако художественную литературу я не читаю. Для меня она не несёт никакой практической ценности и полезного опыта, разве что возможность потратить время и отдохнуть. Но я предпочитаю отдыхать в спокойствии и безделье, играть или смотреть видео, а не читать книги. Может быть, если бы я любил читать художественную литературу, то и текст моих статей был бы гораздо разнообразнее и богаче. Но стоит ли оно того? Если бы я тратил время на литературу, я бы не потратил его на изучение чего-то другого, о чём мог бы написать статью или что мог бы применить в деле.

Может показаться, что я люблю читать книги, но это не так. На самом деле я редко их читаю, но если читаю, значит, в книге есть что-то интересное и, возможно, полезное. Также я обычно не читаю блоги других авторов. Бывает даже так, что меня пытаются публично троллить, в том числе пародируя меня в не очень позитивном тоне. Но это просто не стоит моего времени. Это даже выглядит так, будто автору больше не о чем писать, кроме как обсуждать и пародировать других. Я не вижу в таких статьях ничего интересного, чтобы заниматься их чтением, кроме как в развлекательных целях.

В свободное время иногда могу заглянуть в ленту новостей, что-нибудь почитать (не обязательно до конца), если это выглядит полезным, интересным или забавным. Но не более, если только это не относится напрямую к какому-то проекту или делу, которым я занимаюсь. Так что не могу выделить любимых авторов.

— Какими сервисами и сайтами вы пользуетесь для повышения уникальности своих текстов, проверки орфографии и пунктуации?

Изначально я пишу текст в «сыром» виде, особо не забочусь о пунктуации и орфографии, пока не запишу наблюдения и мысли. Только потом перечитываю, исправляю очевидные ошибки и прогоняю через сервисы проверки орфографии и пунктуации, чтобы отполировать текст.

Нет одного-единственного сервиса, которым бы я пользовался постоянно. В сервисах нет ничего постоянного. Качество проверки у них плавает как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому я использую разные варианты в зависимости от ситуации.

Среди интересных ресурсов могу выделить text.ru, punctuator.ru и textovod.com. Ещё из интересного есть ресурс sinonim.org. Однако не следует полностью полагаться на работу сервисов по проверке текста. Они могут допускать ошибки, выявляемые только при тщательной повторной проверке текста.

Многократная проверка результатов работы сервисов очень важна, потому что они могут полностью изменить смысл одним незначительным, но неправильным исправлением. Опять же, это всего лишь инструменты, помогающие освободить автора от рутины и сосредоточиться на материале. Как и любыми другими инструментами, нужно уметь пользоваться сервисами проверки текста, хотя и это не гарантирует, что материал в итоге окажется без ошибок.

— Что вы можете посоветовать начинающим авторам?

Прежде всего, если вы начинающий автор, вам следует осознавать, что рано или поздно хейтеры обратят на вас внимание и выберут своей целью для буллинга. Не нужно пытаться быть идеальным автором и всем угождать. Всегда найдутся те, кому что-то не понравится в вас или ваших трудах. Даже просто ваше существование может кому-то не понравиться.

Если вас заметили хейтеры, значит, вы уже достигли успеха как автор. Для справки: многие open-source проекты в мире Linux даже своих хейтеров не имеют — настолько они никому не нужны. Так что не стоит переживать из-за накрученных в минус рейтингов, реакций и прочих систем, в зависимости от ресурса. Это просто манипуляция с целью задеть автора и настроить против него доверчивых посетителей. Нужно просто продолжать писать и совершенствоваться в своём деле.

Хейтеры, как правило, занимаются софизмом, притворяются обычными посетителями и читателями, пытаются психологически давить на авторов, в том числе используя бот-сети для имитации массовости явления, и для них правила ничего не стоят. Они — нарушители порядка в прямом смысле слова. Как только вы полностью погрязнете в перепалках с хейтерами, вы проиграете, даже если будете полностью и во всём правы. На любую правду и доказательство всегда найдётся десяток софизмов и оправданий.

Заметьте, чтобы протестировать две видеокарты в равных условиях, собрать результаты и описать возникшие проблемы, и при этом собрать доказательства того, что тестирование действительно было проведено, а не нарисовано в таблице, нужно изрядно потрудиться. А чтобы написать заведомо ложный комментарий под видом правдивого и верного или поставить минус, достаточно лишь немного постучать по клавиатуре или нажать одну кнопку.

Бесконечные разборки с хейтерами — это не то, чем следует заниматься авторам блогов. Да, можно взять некоторые, кажущиеся верными, но по сути ложные заявления и проверить их на практике, написав попутно статью об этом. В ходе работы над материалом можно узнать много интересного и полезного, даже если изначальное заявление действительно окажется бесполезным софизмом. Но в какой-то момент это может пойти по кругу, только в разных вариациях. В этот момент следует остановиться, подумать и вернуться к изначальному пути, оставив всех позади.

Не имеет хейтеров только тот, про кого никто не знает. Ну и повторюсь: важно отличать хейтера от обычного читателя, который по делу критикует. Но это приходит с опытом. Именно поэтому важно начинать с вежливости, независимо от того, с кем приходится иметь дело, просто чтобы не записать в хейтеры обычного читателя, обоснованно недовольного чем-то.

Почему я не говорю в самом начале о других трудностях, с которыми может столкнуться начинающий автор? Например о финансовых сложностях, недостатке знаний, навыков и опыта или об ужасной погоде на улице, из-за которой невозможно ничего делать и даже компьютеры перегреваются? Правильно, потому что все эти сложности можно постепенно решить и исправить, если потрудиться.

Плохое владение языком можно исправить даже простым выписыванием проблемных моментов в заметки. Например, выпишите нюансы написания мягкого знака в словах вроде «перегреваются» (что делают?) или «заниматься» (что делать?). Вроде мелочь, и сервисы проверки текста укажут на такие ошибки, но это можно изучить, чтобы больше не ошибаться. Оставьте сервисам наиболее сложные задачи, для решения которых действительно придется сильно напрячься и потратить много времени.

Да, бывают финансовые трудности: вы хотите делать обзоры компьютерного железа, а купить его не можете. Что делать? Больше работать? Устроиться на другую, более оплачиваемую работу? А если нет такой возможности? Искать спонсоров и компании, которые поделятся оборудованием для обзора? А если не получится или вы хотите свободно говорить в обзоре, независимо от желаний спонсоров?

Вопросов много, но однозначного ответа не будет. В конце концов, если нет никаких вариантов увеличить доходы, займитесь тем, что у вас уже есть.

Может быть, у друзей найдется что-то интересное для обзоров или в шкафу завалялось что-нибудь. Можно пройтись по помойкам — там тоже может найтись что-то интересное для обзора. Хотя я и не рекомендую так делать, ибо походы по мусорным бакам могут быть опасным занятием. Не стоит недооценивать мусор. Люди, как правило, не задумываются о том, что выброшенные химикаты или острые предметы потом окажутся на полигоне в открытом и хаотичном виде. Я уже не говорю про баллоны под давлением и аккумуляторы, представляющие опасность взрыва или возгорания.

Точно, есть один совет для любых блогеров — не только начинающих, но и бывалых. Пожалуйста, обратите внимание на размер и вес изображений, которые вы загружаете в свои статьи. Некоторые авторы настолько безответственно относятся к оптимизации изображений, что порой я вижу картинки весом в несколько мегабайт там, где это совершенно неуместно.

Некоторые могут упрекнуть меня за большое количество фотографий и скриншотов в статьях, однако тут важно уточнить, что я очень серьёзно отношусь к оптимизации изображений. В дистрибутиве Chimbalix даже есть выделенный раздел в контекстном меню проводника, предназначенный сугубо для обработки и оптимизации изображений.

У меня пять десятков оптимизированных фотографий и скриншотов в приемлемом качестве могут весить всего шесть мегабайт, в то время как у других авторов одна картинка может потянуть на два мегабайта. Разницу чувствуете?

Если вы используете дистрибутив Chimbalix — просто воспользуйтесь уже реализованными возможностями и оптимизируйте материал, предназначенный для статей, даже если на сайте бывают временные трудности и иллюстрации не открываются из-за каких-то внутренних ошибок и недоработок. Если же вы используете Windows, то всегда есть масса стороннего софта вроде XnView.

Более того, не забывайте и про метаданные: в дистрибутиве Chimbalix они стираются автоматически при конвертировании и изменении размера через контекстное меню проводника, но в стороннем софте они могут не только сохраняться, если их намеренно не очистить, но и добавляться (недобросовестный софт может добавлять свои метаданные). Например, в мире Linux есть просмотрщик изображений Nomacs с функциями редактирования и сохранения; он относится к группе недобросовестного софта, так как добавляет свои метаданные в изображения без разрешения пользователя.

Обычно оставленные в фотографиях метаданные не являются проблемой, но тут важно отметить, что у некоторых людей может быть включена геолокация, и камера может внести местоположение в метаданные. А это уже может привести к раскрытию личных данных неопытного автора.

Ну и, конечно же, не стоит переживать о репутации. Нельзя просто взять и начать какое-то дело как идеальный профессионал. Рано или поздно ваши старые материалы покажутся некачественными или недостаточно проработанными. Но это говорит лишь о том, что вы стали опытнее в своём деле, а не о том, что вы создали плохой материал.

Репутация — штука такая, что ей могут манипулировать. И если вам кто-то тыкает репутацией, это говорит лишь о том, что этот кто-то вам явно не друг. Это даже является некоторым индикатором, который позволяет быстро определить, кто есть кто. По возможности всегда извлекайте пользу и информацию из всего, что возможно.

Полагаю, на этом можно завершить.

Благодарим Андрея Цымбалова за уделённое нам время, вот ссылка на его Блог Hard-Workshop (ссылка кликабельна).

Это интервью и последующие смотрите в теме форума "Интервью с интересными людьми" (ссылка кликабельна).