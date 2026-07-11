Ожидается редкое и уникальное астрономическое явление — полное солнечное затмение с частными фазами, видимыми по всей европейской части России, в результате которого Солнце приобретет форму полумесяца.

12 августа в Европе произойдет полное солнечное затмение. И хотя Россия не окажется на его пути, жители европейской части страны смогут увидеть солнечный диск, почти полностью закрытый Луной.

Изображение: нейросеть qwen

Солнце в 400 раз больше Луны и в 400 раз дальше от Земли, чем её естественный спутник. Когда эти два тела выстраиваются в одну линию, диск Луны идеально закрывает диск Солнца. В этот момент Луна отбрасывает узкую полосу тени на поверхность нашей планеты.

Россия будет вне зоны полного затмения, поэтому жители страны не увидят, как Солнце скроется за Луной. Тем не менее, августовское событие будет отчетливо видно как частичное затмение.

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Весь процесс начнется в среду, 12 августа, примерно с 20:10 до 20:47 (по московскому времени). В масштабах страны условия для наблюдения будут различаться в зависимости от региона, но общий принцип простой: чем дальше на запад и север, тем лучше будет видно это событие.

Астрономы дали свой прогноз на то, как жители регионов страны будут наблюдать это событие:

в центральной России Солнце закроется примерно на треть;

в Мурманской области и на Кольском полуострове Солнце будет закрыто более чем на половину диска;

в Архангельске, Ненецком округе, на севере Карелии, Коми и ЯНАО солнечный диск будет закрыт на 50−60%;

в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области перекрытие может достигать около 40−45%;

в Поволжье, на Урале и в южных регионах Солнце будет скрыто на 20−30%;

в Сибири затмение либо будет очень слабым, либо не будет наблюдаться вовсе.

Чтобы в полной мере оценить это зрелище, следует заранее найти место с полностью открытым западным и северо-западным горизонтом. Идеально подойдут пляжи, высокие смотровые площадки, крыши домов или открытые поля, где вид не загорожен деревьями или плотной городской застройкой.

Для тех, кто хочет увидеть полное солнечное затмение, Испания — лучшее место. Это первое полное затмение, видимое с континентальной Европы с 2006 года, поэтому интерес к этому событию очень высок.

Само по себе явление солнечного затмения не является чем-то исключительно редким. Обычно оно происходит несколько раз в год, но большинство из них видны только из ограниченных районов Земли. Проблема заключается в малом размере тени Луны, поэтому определенное место на нашей планете может ждать следующего полного затмения до нескольких сотен лет.

2 августа 2027 года полное солнечное затмение пройдёт над южной Испанией, северной Африкой и Аравийским полуостровом. Многие наблюдатели уже называют это событие одним из самых значительных затмений XXI века, поскольку полная фаза продлится 6 минут и 23 секунды, что станет самым долгим затмением этого столетия.