Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В России 12 августа во многих регионах можно будет увидеть солнечное затмение
Ожидается редкое и уникальное астрономическое явление — полное солнечное затмение с частными фазами, видимыми по всей европейской части России, в результате которого Солнце приобретет форму полумесяца.
реклама

12 августа в Европе произойдет полное солнечное затмение. И хотя Россия не окажется на его пути, жители европейской части страны смогут увидеть солнечный диск, почти полностью закрытый Луной.
Изображение: нейросеть qwen

Солнце в 400 раз больше Луны и в 400 раз дальше от Земли, чем её естественный спутник. Когда эти два тела выстраиваются в одну линию, диск Луны идеально закрывает диск Солнца. В этот момент Луна отбрасывает узкую полосу тени на поверхность нашей планеты.

Россия будет вне зоны полного затмения, поэтому жители страны не увидят, как Солнце скроется за Луной. Тем не менее, августовское событие будет отчетливо видно как частичное затмение.

реклама

Весь процесс начнется в среду, 12 августа, примерно с 20:10 до 20:47 (по московскому времени). В масштабах страны условия для наблюдения будут различаться в зависимости от региона, но общий принцип простой: чем дальше на запад и север, тем лучше будет видно это событие.

Астрономы дали свой прогноз на то, как жители регионов страны будут наблюдать это событие:

  • в центральной России Солнце закроется примерно на треть;
  • в Мурманской области и на Кольском полуострове Солнце будет закрыто более чем на половину диска;
  • в Архангельске, Ненецком округе, на севере Карелии, Коми и ЯНАО солнечный диск будет закрыт на 50−60%;
  • в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области перекрытие может достигать около 40−45%;
  • в Поволжье, на Урале и в южных регионах Солнце будет скрыто на 20−30%;
  • в Сибири затмение либо будет очень слабым, либо не будет наблюдаться вовсе.

Чтобы в полной мере оценить это зрелище, следует заранее найти место с полностью открытым западным и северо-западным горизонтом. Идеально подойдут пляжи, высокие смотровые площадки, крыши домов или открытые поля, где вид не загорожен деревьями или плотной городской застройкой.

Для тех, кто хочет увидеть полное солнечное затмение, Испания — лучшее место. Это первое полное затмение, видимое с континентальной Европы с 2006 года, поэтому интерес к этому событию очень высок.

Само по себе явление солнечного затмения не является чем-то исключительно редким. Обычно оно происходит несколько раз в год, но большинство из них видны только из ограниченных районов Земли. Проблема заключается в малом размере тени Луны, поэтому определенное место на нашей планете может ждать следующего полного затмения до нескольких сотен лет.

2 августа 2027 года полное солнечное затмение пройдёт над южной Испанией, северной Африкой и Аравийским полуостровом. Многие наблюдатели уже называют это событие одним из самых значительных затмений XXI века, поскольку полная фаза продлится 6 минут и 23 секунды, что станет самым долгим затмением этого столетия.

#россия #астрономия #солнечное затмение
Источник: hi-tech.mail.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

УАЗ «Буханка» получил затвердевающую на Солнце композитную броню
Редкий процессор AMD Ryzen 7 4700LE на архитектуре Zen 2 появился в новом игровом ПК с RTX 3050
Американские нейросети могут закрыть доступ российским пользователям требованием паспорта
Впервые в истории команда хирургов из США провела операции с помощью человекоподобных роботов
AMD выпустила 11 новых процессоров Hawk Point для линеек Ryzen 200 и Ryzen 100
Ученые обнаружили скрытое свойство галлия спустя почти 150 лет после его открытия
Процессор AMD Ryzen 7 4700LE на Zen 2 появился в составе бюджетного ПК
Xiaomi 18 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может получить 200-Мп камеру и батарею на 7000 мАч
Airbus и MTU создадут первый в мире полностью электрический водородный авиадвигатель
Неисправную RTX 3070 удалось починить конденсатором от старого радиоприемника
В России создан мощный двухпроцессорный сервер на базе отечественных 16-ядерных «Эльбрус-16С»
Компания Radia из США пытается заинтересовать Европу гигантским транспортным самолётом WindRunner
Китай впервые контролируемо вернул первую ступень ракеты Long March‑10B на морскую платформу
Первые процессоры AMD на Zen 6 будут представлены через две недели
Разработчики все чаще переходят с GitHub на Codeberg и собственные серверы
Текущая сертификация самолёта Ил-114-300 не позволяет летать в дождь, жару и холод
Учёные подтвердили причину крупнейшего в истории Земли массового вымирания 252 млн лет назад
ЦБ ввёл в оборот модернизированную купюру номиналом 100 рублей с усиленной защитой и QR‑кодом
REDMI Note 17 Pro выдержал удары дурианом, футбольным мячом и мощную струю воды из брандспойта
В Китае создали компактную автономную ядерную батарею на основе углерода-14

Популярные статьи

Десять фильмов, кассовые сборы которых превысили бюджет в 100, 200 и даже 11 000 раз
На чем можно сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, а на чем — не стоит
Как выбрать надёжный SSD, не потерять данные и продлить жизнь диску в эпоху дорогого железа
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter