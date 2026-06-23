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Вступление

Сейчас в моду входит следующее поколение «аквариумных» корпусов, где левая угловая стойка сделана скруглённой или менее заметной за счёт создания торцевых кромок стеклянных панелей под углом 45°. Это делается специально для того, чтобы переход между передней стеклянной панелью и боковой был менее заметен и внутреннее пространство лучше просматривалось. У меня уже был опыт использования разных подходов и у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Главное, что при такой организации немного изменяются воздушные потоки.

Если ещё недавно приток воздуха осуществлялся через переднюю сетчатую панель, то с появлением корпусов типа «аквариум» передняя панель стала стеклянной и теперь разумнее воздух забирать снизу и выпускать его сверху и/или за правую боковую стенку, для чего были предусмотрены специальные вентиляционные отверстия в соответствующих панелях, иначе при создании высокопроизводительной сборки с мощными компонентами возникал риск перегрева. Поэтому сейчас некоторые модели таких корпусов оснащаются вентиляторами на внутренней боковой панели, чтобы часть тёплого воздуха выводить именно вбок. Однако есть устройства, где сбоку установлены вентиляторы с обратной крыльчаткой и те же самые боковые вентиляторы работают на приток. Кстати, я уже сталкивался с такими вентиляторами, где в комплекте были сразу два типа крыльчатки.

Также сегодня есть компании, которые предлагают практически полный набор компонент для сборки ПК. Одной из них является MSI. Эта фирма выпускает огромный ассортимент продукции, где есть практически всё, что нужно, чтобы самостоятельно с нуля собрать компьютер. На данный момент MSI пока не выпускает только оперативную память, поэтому тут уже придётся выбирать что-то другое. С остальными компонентами проблем нет и в некоторых из них виднеется след крупных OEM производителей таких как Asetek, Phison или CWT. Однако это далеко не самые худшие компании и не все вникают в эти детали, выбирая устройство с логотипом MSI.

Поэтому я собрался с мыслями и решил сделать очередную сборку с использованием компонентов от компании MSI. В данном случае я выбрал корпус MAG PANO 130R PZ и блок питания MAG A750GLS PCIE5. До этого я уже делал сборку с корпусом MSI MPG Gungnir 300R Airflow при обзоре блока питания MAG A850GLS PCIE5.

На этот раз я хотел совместить приятное с полезным, рассмотреть сразу новый корпус и блок питания вместе, как элементы сборки. Если в названии корпуса присутствуют буквы PZ, то это сразу нам сообщает о поддержке материнских плат линейки Project Zero с обратным расположением разъёмов. Такие модели я уже рассматривал, но сегодня попробую установить в корпус такого типа классическую материнскую плату и посмотреть, что из этого получится.

Упаковка и комплектация

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MSI MAG PANO 130R PZ

Коробка очень большая и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона без какой-то яркой цветной полиграфии снаружи. Её габариты составляют 560 х 380 х 600 мм, а вес - 10 кг. По бокам есть прорези для ручек, что очень удобно, но не для одного человека, потому что коробка крупная.

Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет вообще никакой информации, кроме названия модели и логотипа производителя. По двум бокам есть схематичные изображения устройства, а с двух торцов расположена информация, где в том числе есть спецификация.

Моя коробка оказалась немного потрёпанной, но внутри расположен отличный каркас из мягкого вспененного полиэтилена. Несмотря на внешний вид коробки, внутри ничего не пострадало.

Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем, но одному это будет сделать тяжеловато. Комплект поставки находится в отдельной коробке, которая расположена внутри корпуса.

Несмотря на то, что корпус относится к серии MSI Arsenal Gaming (MAG), его нельзя назвать бюджетным. К тому же здесь представлен ряд интересных особенностей, включая поддержку материнских плат, где коннекторы расположены на задней стороне. Также здесь есть возможность вертикальной установки видеокарты, что также расширяет комплект поставки. Поэтому коробка с ним достаточно крупная.

Что в комплекте?

Комплект разных винтов, шайб и другого крепежа;

Дополнительные пластиковые фиксаторы быстросъёмных шариковых соединений;

Несколько инструкций.

Часть компонентов уже смонтирована в корпусе: вентиляторы, контроллер подсветки, стяжки на липучках и элементы крепления накопителей.

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MSI MAG A750GLS PCIE5

Коробка блока питания не очень крупная и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона. Изначально она затянута в прозрачную плёнку. Оформлена также красиво и с цветной полиграфией, несмотря на то, что фон преимущественно чёрный. Здесь всё даже немного веселее из-за ярких жёлто-зелёных вставок и надписей.

На передней стороне коробки находится большое изображение самого блока питания. Кабелей не видно. Известно, что сам блок полностью модульный и поэтому удивляться не приходится. В левом верхнем углу находится крупный логотип MSI Gaming. Ниже указана модель устройства. Ещё ниже расположена группа значков.

Там описаны не только особенности этой модели, но также есть сертификат 80 Plus Gold и Cybenetics Gold, который свидетельствует о тестировании одноимённым ресурсом. Однако на самом сайте по этой модели немного другие значки.

С обратной стороны информации больше. Тут также присутствует группа значков, которая рассказывает о технических решениях данного устройства. Ниже есть таблица со спецификацией и таблица с количеством разъёмов, а также их схематичное изображение.

Касательно размеров пока ничего не ясно, но похоже блок основан на той же базе, что MAG A850GLS PCIE5 и в этом нет ничего удивительного.

Внутри находится каркас из вспененного полиэтилена, куда упакован сам блок. Рядом размещен пакет с кабелями и аксессуарами. В комплекте ещё есть инструкция и буклет.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой и четыре крепёжных винта.

На этот раз кабелей в оплётке нет, но на некоторых из них присутствуют пластиковые органайзеры, чтобы аккуратно разделить жилы, чтобы смотрелось ровнее и удобнее было прокладывать трассы.

Они присутствуют не на всех кабелях, а только на основных. Все кабели достаточно длинные, но без фанатизма. Длина стандартная – 600-650 мм, а у периферийных SATA и MOLEX – 500 + 150 + 150 + 150 мм.

Кстати, полное количество кабелей, их длина, и количество разъёмов указаны на сайте производителя и в инструкции к устройству.

Дизайн и особенности

MSI MAG PANO 130R PZ

Корпус не очень крупный и тяжёлый для своих размеров. При этом здесь используются две стеклянные панели: спереди и слева. Однако производитель немного схитрил и панели эти немного короче. Они доходят до верхней части нижнего тоннеля, у которого есть свои панели. Они выходят наружу и сделаны они из пластика. Обе получаются в той же плоскости, что стекло.

Габариты корпуса составляют согласно спецификации 460 х 232 х 490 мм, а вес - 8,37 кг. Основную часть веса набирают стеклянные панели, которых здесь две. Они установлены штатно и обе снимаются. Стекло закалённое, а толщина его у всех панелей одинакова – 3 мм. Изначально все стеклянные панели заклеены прозрачной плёнкой.

В моём случае оказалась чёрная модификация этого корпуса, но бывает ещё белая. На остальных металлических панелях корпуса предусмотрены вентиляционные отверстия для обеспечения притока и вытяжки воздуха. Например, стальная правая боковая панель оборудована двумя группами мелких отверстий. В данном случае вентиляторы, которые установлены на внутренней стенке, работают на приток воздуха.

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В нижней части корпуса находится тоннель, где также можно заметить перфорацию на боковой стенке.

Я уже не в первый раз пользуюсь похожими корпусами и данная конструкция достаточно удобна для сборки. Спереди вентиляторы не устанавливаются, потому что там находится стеклянная панель, как и слева. Однако передняя сделана съёмной, но фиксируется она очень жёстко, что положительно сказывается на прочности всей конструкции.

Рама корпуса стальная, в местах соединения её элементов используются заклёпки. Толщина металла не указана, но измерения показывают 0.7 мм. По современным меркам это считается немало, корпус получился не совсем лёгким. Здесь ничего не гнётся, не мнётся и не люфтит. Даже правая панель получилась достаточно жёсткой, несмотря на множественную мелкую перфорацию.

Корпус изготовлен хорошо, всё ровно подогнано, нет щелей, заусенцев и прочих производственных недоработок. Слой краски достаточно толстый и корпус не царапается об воздух. Однако я бы не спешил брать гвоздь и сразу же проверять ЛКП.

Основное назначение такого корпуса – это разумный компромисс между обзором внутреннего пространства и вентиляцией. Да, можно было сделать стеклянную панель сверху, переднюю и левую до самого низа, но это повлияло бы на вентиляцию не самым хорошим образом. Тут получается нечто среднее между обзором и вентиляцией.

Ещё у этого корпуса нет передней левой стойки, а торцы совмещающихся стеклянных панелей сделаны под углом 45°, поэтому получается прекрасный обзор. С другой стороны, часть нагрузки ложится на обе стеклянные панели. Изначально они обклеены плёнкой и бесшовный эффект немного портится.

Обе стеклянные панели сделаны быстросъёмными. В верхней части она фиксируется при помощи шариков, а снизу выступами устанавливается в отверстия в раме. Соответственно к стеклу приклеены две металлические полосы. Одна с шариками сверху и другая с выступами снизу.

Надёжно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо. Мне такой вариант открытия и фиксации боковой двери нравится больше всего потому, что всё можно сделать быстро и просто.

Правая стальная стенка также оборудована аналогичным быстросъёмным механизмом. Передней левой стойки здесь нет, поэтому передняя панель играет важную роль, связанную с жёсткостью всей конструкции. Рама достаточно крепкая, но при отсутствии стойки часть нагрузки ложится на оба стекла, поэтому сверху на корпус желательно не садится. В нижней части находится тоннель, в который устанавливается блок питания.

Конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Металл не очень толстый, но за счёт сложного профиля рама получилась прочная и жёсткая.

Начнём детальное изучение корпуса снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли, которая фиксируется на магнитной ленте по периметру. Корпус стоит на четырёх пластиковых ножках с прямоугольными мягкими вставками. За ними по центру этих прямоугольников проделаны отверстия для крепления этих ножек.

Каждая из них крепится при помощи самореза к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Пустой корпус стоит очень хорошо и сдвинуть его трудно. В собранном виде под тяжестью всех компонентов системы он вообще стоит как прикрученный.

Здесь возникает ещё один нюанс. Одной стойки нет, поэтому хвататься за верхнюю панель или ставить на неё что-то тяжёлое я бы не стал. Лучше всё делать максимально аккуратно.

Сверху корпуса находится крупная пластиковая панель с тонкой нейлоновой сеткой внутри. Она также сделана съёмной, чтобы проще было монтировать радиатор СЖО сверху и чистить сетку от пыли. Снимается она методом сдвига, а фиксируется двумя барашками сзади к стальной раме. Разъёмов и кнопок сверху нет, они находятся слева снизу.

Модуль с ними сдвинут ближе передней части нижнего тоннеля. Здесь мы видим кнопки Power, Reset, а из разъёмов присутствуют два USB 3.0, один USB Type-C и один унифицированный 3.5 мм джек для гарнитуры. Индикатор тут один, он вмонтирован в кнопку питания.

Изначально в корпусе уже смонтировано четыре вентилятора размера 120 х 120 мм. Три установлено на внутренней боковой панели и ещё один сзади на выхлоп. При этом внутренние оборудованы обратной крыльчаткой, поэтому работают на приток.

Вентилятор, который находится в задней части, можно регулировать по высоте, что может облегчить установку радиатора СЖО с вентиляторами.

Установка радиатора жидкостной системы охлаждения предусматривается сверху. Блок питания устанавливается в специальное посадочное место в нижнем тоннеле.

Сзади находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. В данном случае они сделаны съёмными.

MSI MAG A750GLS PCIE5

Я уже рассматривал блок MSI MAG A850GLS PCIE5, который построен на той же платформе, а всё основное отличие сводится к элементной базе в отдельных узлах.

Габариты БП составляют 150 х 150 х 86 мм, вес без кабелей – около 1.561 кг. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. С двух боков присутствует рельефная поверхность, узоры и надпись MAG.

Вентилятор один размером 135 х 135 x 25 мм. Здесь присутствует только одно крупное отверстие в форме восьмиугольника для вентилятора, а чтобы ничего не попадало в лопасти, предусмотрена защита в виде стальной решётки. В её центре есть логотип серии MSI MAG.

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Gold. Рядом находится ещё одна поменьше с серийным номером и штрихкодом.

Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля. Кнопки переключения в бесшумный режим тут нет.

Скорее всего он здесь просто не предусмотрен, а вентилятор работает постоянно. Это наводит на мысль, что блок уже не способен держать минимальную нагрузку в пассивном режиме, как и у модели MAG A850GL PCIE5. Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны находятся коннекторы для кабелей.

Пора вскрыть эту конструкцию и сорвать интригу. Снова здесь не обошлось без компании CWT (Channel Well Technology).

Компоновка внутри не такая плотная и радиаторы здесь попроще, потому что пассивный режим не подразумевается. Поэтому всё не уместилось на основной плате, а дочерних, которые распаяны вертикально, только две: DC-DC преобразователь линий +3,3 и 5 В и панель с разъёмами для интерфейсных кабелей.

Стадия фильтрации немного улучшилась: шесть конденсаторов Y, два конденсатора X и две фильтрующих катушки индуктивности и металло-оксидный варистор. К каскаду фильтрации подключёны два крупных выпрямительных мост Taiwan Semiconductor GBJ1506, размещенный на собственном крупном радиаторе.

Топология выглядит следующим образом. Первичная сторона: преобразователь APFC, Half-Bridge и LLC. Вторичная сторона: синхронное выпрямление и преобразователи постоянного тока. Пассивными компонентами схемы APFC являются: большой конденсатор TEAPO 450 В/470мкФ и крупная фильтрующая катушка в корпусе.

Активные компоненты APFC находятся на длинном радиаторе, который размещается по краю одного из боков. Это даже не радиатор, а простой алюминиевый брусок потому, что у него нет рёбер и все поверхности ровные.

Ещё два транзистора STMicroelectronics STW33N60DM2 можно найти на отдельном радиаторе. Они образуют топологию полумоста на первичной стороне основного трансформатора.

Выход основного трансформатора подключен к шести полевым МОП-транзисторам Alpha & Omega AONS66402 (40 В, 135 A), которые генерируют одну шину 12 В, расположенную на вертикальной дочерней плате. Линии 3,3 В и 5 В генерируются с помощью схемы преобразования постоянного тока в постоянный, которую можно найти на одной из двух вертикальных дочерних плат, на которой можно заметить четыре транзистора UBIQ QN3107M6N (30 В, 70 А). Все конденсаторы на вторичной стороне производятся компаниями TEAPO и Biostar.

Вентилятор размера 135 х 135 x 25 мм производства компании ZETA модель ZFF132512H. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 2200 об/мин.

В целом это обычная практика, когда соседние модели блоков питания в основном отличаются организацией 12В шины.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MSI MAG A750GLS PCIE5 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 9700X;

Охлаждение: MSI MAG A13 360 Black;

Термоинтерфейс: Arctic MX-6;

Материнская плата: MSI MAG B850 Tomahawk MAX WIFI, версия BIOS – A.43;

Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, Kingston KF564C32-16 (SKhynix A-Die);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X 8Gb;

Накопитель: MSI Spatium M560 1Тб;

Блок питания: MSI MAG A750GLS PCIE5;

Корпус: MSI MAG PANO 130R PZ Black.

Сборка системы

Корпус относительно лёгкий и при этом объёмный внутри, поэтому с ним удобно работать. Разумеется, как и везде, есть какие-то нюансы при сборке системы. С блоком питания проблем никаких нет, он короткий и поэтому никак не мешается. Кабели умеренно гибкие и с ними также не возникает трудностей.

Корпус очень просторный и удобный. Поэтому можно даже сначала установить материнскую плату, а затем уже всё остальное. Радиатор жидкостной системы охлаждения на 360 мм устанавливается на верхнюю панель без каких-либо трудностей. Однако после его установки уже будет затруднителен доступ к верхним разъёмам на материнской плате. Поэтому желательно всё подключить заранее, а потом уже устанавливать блок радиатора с вентиляторами. В остальном доступ есть ко всему и поэтому собирать достаточно просто.

В корпусе не предусмотрено никакого механизма для поддержки видеокарты или её вертикальной установки, поэтому придётся выкручиваться самостоятельно. В моей ситуации была просто короткая и относительно простая видеокарта без тяжёлой системы охлаждения.

Также за правой боковой панелью находится достаточно просторная ниша для укладки кабелей. Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий. Внутри ещё остаётся свободное место, главное не делать толстых жгутов. Боковая панель со стеклом также закрывается без проблем.

Все вентиляторы оборудованы четырёхконтактным разъёмом и поэтому возможно ШИМ-управление. После запуска системы все вентиляторы замедляются. Если дать нагрузку, то скорость вращения увеличивается и шум возрастает.

Эффекты подсветки можно настраивать через приложение материнской платы MSI Center, а синхронизацию можно настроить хоть с клавиатурой того же производителя.

Результаты тестов блока питания

Для тестов я решил использовать приложение OCCT, которое нагружает сразу процессор и видеокарту. Таким образом можно проверить работу блока питания и заодно прогреть систему как следует.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной лампы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 13 таких ламп, которые в совокупности потребляют 715 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке

%





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Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

3.3В, 5В, 12В





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Скорость вращения крыльчатки вентиляторов

об/мин





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Уровень шума

расстояние 1 м, дБ





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Результаты тестов всей сборки в приложениях

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 GPGPU Benchmark2:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 CPU AES:

AIDA64 CPU SHA3:

AIDA64 FP32-Raytrace:

AIDA64 FP64-Raytrace:

Cinebench R23:

Cinebench 2026:

PCMark 10:

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Solar Bay Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Winrar 7.11:

7-Zip 24.08:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Storage Benchmark:

Superposition FHD, Medium:

Superposition FHD, High:

Нагрев и шум

Здесь всё зависит от настроек. Я с ними не возился, а использовал стандартные алгоритмы работы, поэтому система оказалась достаточно шумной, особенно в нагрузке, если не закрыта боковая стеклянная панель. Нужно было всё же залезть в BIOS и поправить режим работы вентиляторов, но тогда бы выросла температура. Баланс тут надо определять самостоятельно.

Я же использовал некоторое подобие серверного варианта, когда акустический комфорт безразличен, а упор сделан на максимальное охлаждение. Также нужно определиться с тем, как будут подключаться вентиляторы. Кто-то повесит всё управление на один канал, но разумнее отдельно подключать вентиляторы СЖО и отдельно корпусные вентиляторы, чтобы можно было ими управлять независимо.

Заключение

Меньше всего можно сказать про блок питания MSI MAG A750GLS PCIE5, потому что он практически аналогичен модели на 850 Вт, за исключением 12В линии. Для такой сборки его более чем достаточно и даже с излишком – по факту тот самый разъём 12V-2x6 просто не задействуется. Есть задел на установку более мощного видеоадаптера, но есть ли в этом смысл – придётся решать покупателю. Кроме всего прочего, этот блок далеко не самый доступный и отчасти это объясняется тем, что производитель не экономил на кабелях. Они с толстыми жилами, медные, что определяется даже по весу. Другие производители часто экономят на этом, поэтому можно считать, что упор сделан на качество, что в конечном счёте влияет на цену.

Корпус MSI MAG PANO 130R PZ – это классический современный «аквариум», относительно простой и удобный для сборки. Это не значит, что производитель тут сделал всё кое-как. Напротив, качество изготовления и материалов очень высокое, а экономия заключается в использовании пластиковых панелей, вместо металлических. В данном случае это ни на что, кроме внешнего вида не влияет. Наоборот, корпус из-за этого становится легче и с ним удобнее работать. Что касается основной рамы, то тут уже всё сделано крепко и надёжно.

Большое внимание уделено простоте сборки, поэтому большинство панелей сделаны съёмными, причём даже без отвёртки. Есть пылевые фильтры, к которым также достаточно простой доступ. Их легко чистить. Корпус получился просторный и хорошо подходит для сборок среднего уровня потому, что отсутствует механизм поддержки видеокарты. Можно приспособить какую-то свою штангу или держатель из комплекта видеокарты, но на верхней панели тоннеля также есть перфорация и она может деформироваться от давления.

Отлично реализованы стеклянные панели с торцовкой под 45°, что даёт в итоге отличный эффект с тонкой полоской в месте соединения. Корпус смотрится отлично и в базовом варианте хорошо оснащён. Здесь сразу в комплекте было 4 вентилятора, три из которых расположены на внутренней панели и работают на приток, благодаря использованию обратной крыльчатки. Вентиляторы оборудованы подсветкой. Хаба нет, а все они соединяются в один массив последовательно. Заглушки для карт расширения сделаны съёмными, что косвенно намекает на то, что корпус не совсем бюджетный.

Андрей Понкратов aka wildchaser