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goldas
Моддеры перенесли игровой процесс Counter-Strike на Sony PSP
OpenStrike в стиле Counter-Strike, работает со скоростью 60 кадров в секунду на Sony PSP, но пока только с ботами
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PocketJS выпустила OpenStrike, шутер от первого лица с открытым исходным кодом, разработанный для работы на оригинальной консоли Sony PSP. Игра воссоздает геймплей в стиле Counter-Strike с классическими картами, ботами, отдачей, трассерами и пошаговыми боями.

Несмотря на знакомый внешний вид, OpenStrike не является портом Counter-Strike от Valve. Он использует собственный движок, и не использует карты и текстуры, защищенные авторским правом Valve. Игроки должны предоставить совместимые BSP и WAD файлы из своей собственной копии игры.

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Источник: PocketJS

Разработчики сообщают о стабильных 60 FPS. OpenStrike рендерится в родном разрешении портативной консоли 480×272 и использует около 12 МБ памяти. Проект работает на оригинальной модели PSP-1000, которая предоставляет 24 МБ доступной пользователю системной памяти.

Движок использует Rust для управления движением, столкновениями, логикой ботов, оружием и рендерингом. Правила раундов, подсчёт очков, настройки оружия и полный HUD работают на TypeScript и JavaScript с использованием встроенного движка QuickJS. Один и тот же пакет JavaScript может работать как на PSP, так и на настольных версиях OpenStrike.

OpenStrike преобразует BSP-карты GoldSrc в формат, разработанный для графического оборудования PSP с фиксированными функциями. Текстуры используют 8-битный формат палитры для уменьшения использования памяти. Рендерер также использует предварительно вычисленные данные видимости карт, чтобы избежать обработки невидимой геометрии.

Версия 0.1 остаётся однопользовательским техническим проектом, а не полноценной заменой Counter-Strike. Она поддерживает ботов и базовые раунды на выбывание, но сетевые возможности, покупки, несколько видов оружия и навигация ботов по точкам пока не включены. Игра доступна в виде PSP EBOOT для систем с поддержкой Homebrew, а также может запускаться через PPSSPP.

#sony #valve #counter-strike #counter strike #psp #psp-1000 #sony psp #openstrike
Источник: videocardz.com
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