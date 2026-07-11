Тестовую сборку оснастили процессором Core i7-14700F и видеокартой GeForce RTX 5080.

Assassin's Creed Black Flag Resynced является ремейком Assassin’s Creed IV: Black Flag, отличаясь от игры 2013 года рядом улучшений графической составляющей, в том числе благодаря поддержке трассировки лучей.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Эксперт YouTube-канала MxBenchmarkPC решил сравнить качество изображения в Assassin's Creed Black Flag Resynced с включённой трассировкой лучей и без неё, используя ПК, оснащённый видеокартой GeForce RTX 5080, процессором Intel Core i7-14700F и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

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Сравнение одних и тех же игровых сцен Assassin's Creed Black Flag Resynced показывает, что трассировка лучей заметно улучшает графическую составляющую игры, добавляя реалистичные тени и отражения для достижения лучших визуальных эффектов.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Конечно, более красивая картинка достигается за счёт дополнительной нагрузки на видеокарту, что и демонстрируют тесты — при использовании трассировки лучей частота кадров на ПК с указанными ранее характеристиками в разрешении 4K с DLSS 4.5 Quality падает на 17-25 %.

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