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Global_Chronicles
Чёрная дыра создала структуру длиной 23 миллиона световых лет и поставила астрономов в тупик
Радиогалактика Порфирион образовала гигантские струи длиной около 23 миллионов световых лет. Их размеры и устойчивость пока не удается объяснить существующими представлениями о развитии галактик.
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Иногда космические объекты оказываются настолько большими, что привычные модели перестают давать понятные ответы. Именно к таким случаям относится радиогалактика Порфирион, обнаруженная в миллиардах световых лет от Земли.

 Радиоизображение Порфириона. (Мартин Оэй/ScienceAlert)

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Порфирион находится примерно в 7,5 миллиарда световых лет от нашей планеты. В центре этой галактики расположена сверхмассивная черная дыра, которая выбрасывает две гигантские струи плазмы. Вместе с окружающими их радиоизлучающими областями они растянулись почти на 23 миллиона световых лет. Для сравнения, такая длина примерно соответствует 140 галактикам размером с Млечный Путь, расположенным одна за другой.

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Астрономы обнаружили объект с помощью европейской сети радиотелескопов LOFAR. Подобные структуры встречаются и у других галактик, однако обычно они значительно меньше. До появления Порфириона крупнейшей считалась радиогалактика Альционей с протяженностью около 16,3 миллиона световых лет.

Моделирование Порфириона в космической паутине. (Мартин Оэй/Дилан Нельсон/IllustrisTNG Collaboration)

Главная загадка заключается в том, как струи смогли сохранять устойчивость на протяжении примерно миллиарда лет. По расчетам, черная дыра должна была непрерывно получать огромное количество вещества, хотя подобное происходит редко. Дополнительную сложность создает и плотная межгалактическая среда ранней Вселенной, где такие структуры должны быстрее разрушаться.

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Астрономы также считают, что подобные гигантские струи могли влиять на магнитные поля, температуру межгалактических пустот и развитие космической паутины, а аналогичных объектов во Вселенной может оказаться значительно больше, чем известно сейчас.

#черные дыры #lofar #порфирион #альционей #радиогалактики
Источник: sciencealert.com
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