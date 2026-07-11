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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
The Verge: id Software приступила к работе над новой частью DOOM
И это несмотря на массовые увольнения из студии.
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Массовые увольнения из студий-разработчиков видеоигр — это вполне естественный ход событий, вызванный бешеным развитием искусственного интеллекта. Очень многие профессии становятся попросту не нужны, а «нейрослоп» стремительно становится настолько качественным, что от труда реального профессионала его отличать уже затруднительно. Поэтому в двух идущих практически подряд новостях о том, что id Software пережила сокращение практически половины своего штата, и о том, что она параллельно начинает работать над новой игрой серии DOOM, нет ничего противоречивого.

О втором известии сегодня сообщил редактор издания The Verge Том Уоррен. По его словам, процесс только начался, и разработка пока находится на самых ранних стадиях. Проще говоря, пока неизвестны ни сеттинг будущей DOOM, ни особенности её игрового процесса, ни уж тем более такие детали, как набор вооружений.

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Согласно сведениям Уоррена, даже после масштабных сокращений в id Software осталось достаточное количество персонала, чтобы работать над новой игрой. По его данным, сейчас в коллективе трудится столько же девелоперов, сколько работали над DOOM 2016 — перезапуском серии, который общепризнанно стал поистине качественным и достойным продуктом.

#id software #doom
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