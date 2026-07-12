Аппарат Voyager 1 запустили в 1977 году. С тех пор он прошел путь от Юпитера до границ Солнечной системы и сейчас движется в межзвездном пространстве со скоростью 61 100 километров в час.
Изображение: ScienceAlert
18 ноября 2026 года в 13:16 по МСК Voyager 1 окажется в 25,9 миллиарда километров от Земли. Это расстояние свет преодолевает за сутки. Аппарату на это потребовалось почти 49 лет. NASA называет это событие очередным историческим достижением миссии.
Такая дистанция влияет на связь с зондом. Сигнал от Земли идет больше суток в одну сторону. Руководитель проекта Сьюзи Додд пояснила: если отправить команду в понедельник утром, ответ придет в среду утром.
Изначально Voyager 1 должен был пролететь мимо Юпитера и Сатурна. С этим он справился в 1979 и 1980 годах, а потом просто продолжил движение. Вместе с Voyager 2 аппарат передал снимки четырех планет-гигантов и сейчас фиксирует явления в межзвездной среде.
Источник питания на плутонии в зондах постепенно иссякает. За последний год NASA отключало приборы один за другим. Сейчас работают только магнитометр и система регистрации плазменных волн. Связь с Землей сохранится до начала 2030-х, потом энергии не останется.
На борту обоих аппаратов — золотые пластинки с записями. Там приветствия на 50 языках, звуки природы, музыка Бетховена и Чака Берри, а также карта пульсаров с координатами Земли.
Вы можете прослушать содержимое дисков Voyager на SoundCloud.